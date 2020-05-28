一國兩制告終 台灣應有啟示

【文．洪寶山】

過去中國政府援引基本法第23條為法源依據，增訂立法，禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央政府，及外國勢力滲入等，2003年SARS爆發沒多久，時任香港特首董建華推動基本法23條，引發50萬名香港市民大遊行，成功擋下此法條。

北京多年來頻頻明示，香港當局應盡快依據基本法第23條推動防止叛國法規落實，從政治思想以及文化上，防止香港成為「反共基地」，但自由派港人激烈反對，直到去年《逃犯條例》激起反送中運動，被視為公然挑戰中共的威權體制，「港獨」讓當權的習近平心有餘悸，更急於緊縮港人自治及言論自由。

中國從未放棄武力犯台

這一次，中共人大不直接修訂《基本法》23條，而是採用《基本法》第18條，第18條是最有權力的法條，根據此法條，中國政府不需要透過香港本地的立法會，修訂《基本法》第23條下的相關法令，中共人大常委會只要徵詢過香港行政特區政府與香港基本法委員會的意見之後，就可增刪修改被列在附件三中有關於國防、外交相關的法律條文。

港版的國安法一旦實施，中共有權力在香港設置國家安全機構，公安可以在香港公開執法，將嫌疑犯帶回中國大陸居留或偵訊，香港的司法權被架空，中共的秘密警察在香港可名正言順、肆無忌憚的抓人、審問、定罪後帶回中國大陸服刑，過去為了香港民主、自由和人權站上街頭的市民將面臨秋後算帳的危險。

中國自始至終都堅持台灣是中國的一部分，不放棄武力犯台，香港被視為收復台灣的前哨站，「一國兩制」是實現統一台灣的理想體制，但經過「佔中」及「反送中」運動，「一國兩制」的春秋大夢破滅，中國在此時間點對香港宣示主權，一方面是因為中美貿易戰下，不願香港成為美國貿易上的籌碼，二來是為了轉移國際社會針對疫情向中國究責的焦點。

台灣必須要警惕的是，中國已將台灣納入《中華人民共和國憲法》中，而在「維護(中國)國家主權、統一和領土完整是包括港澳同胞和台灣同胞在內的全中國人民的共同義務」，中國可以在「法理」上限制港人的自治，當然未來也可能在「法理」的基礎上統一台灣。

香港貿易恐將遭受毀滅性打擊

當然，中華民國在台灣為一個主權獨立的國家，香港一國兩制的悲劇下，近90％台灣人民堅決反對一國兩制，台灣在防疫上成為國際典範，各國認為台灣是一透明、公開、民主、自由的國家，但世衛乃至一部分國家以一中為原則，不敢公開表態，甚至反對台灣加入國際公衛組織，在疫情過後，又有幾個國家能認同台灣，在國際上相挺？

因此台灣必須趕快採取行動，和西方民主站在同一陣線，除了抵制一國兩制外，應盡速落實與《國際人權公約》接軌，處理未來可能來自香港的難民及政治庇護，成為國際人權典範的國家。

在經濟方面，過去香港受《中英聯合聲明》和《基本法》保障，擁有自由、透明的商業環境，成為亞太重要經濟樞紐，美國總統川普去年11月底更簽署《香港人權與民主法案》，每年依此重新評估是否繼續給予香港不同於中國的特殊地位，且可制裁侵害香港人權、自治之人士，一旦港版國安法實施，香港將失去其特殊地位，美國將撤銷香港獨立關稅區的優待，香港貿易將遭受毀滅性打擊，港元將無法維持聯繫匯率，香港金融信用度降低，股市樓市懸崖式跳水。其次，港資撤退香港之外，連中國大陸的外資也會流失，因為中國大陸的外資有70％是經由香港進入，西方國家會以安全為由，大規模撤資香港。

香港金融地位動搖 台灣金融業審慎應對

更深的影響是，目前中國大陸企業，甚至財政部企業外債、企業境外IPO及人民幣境外交易主要是靠香港，一旦香港金融信用度降低，也會影響中國大陸銀行海外業務及人民幣國際化，失去香港這個資金窗口，中國大陸本身的金融業也會遭受打擊。

香港的金融地位被動搖，台灣是否能接替成為亞太金融中心？金融機關普遍認為短時間很難，相比鄰近的新加坡，在政治穩定性、語言、地域優勢及金融商品多元化各方面，台灣還有一大段路要走，但也並非不可能，政府已訂定境外資金匯回專法，今年又有財富管理方案，台灣金融業除了審慎應對，可掌握高階財富管理商機，先讓商品多元化，伺機吸引香港金融人才來台，強化台灣金融體質。

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