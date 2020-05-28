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台股四攻萬一關卡 多空即將表態

聯合新聞網 / 理財周刊

【文／理周教育學苑．方鈞】

Q:前陣子全球股災，台股也慘遭波及，近日因封城解禁及新冠疫苗研發有望等利多消息刺激，各國股市漸漸回穩。台股自4月30日截至5月26日以來，已經第四次挑戰11000點大關，雖無法順利站穩，但攻擊意象明顯，未來台股能夠順利上攻嗎？

A:就國際角度分析，目前利多及利空消息參半，利多面向中包括美國愈擴大量化寬鬆施行、新冠疫苗研發有進展、新冠病毒確診人數開始減緩、各國解禁恢復航線等，這些都有機會加速恢復全球經濟活動。在利空消息面，受疫情影響近期各國數據發布皆表現不佳，更麻煩的是在疫情緩解後，中美戰爭風雲再起。

5月15日美國商務部頒布華為新禁令，連帶影響相關5G供應鏈，若中美雙方關係加劇惡化，未來對美股或台灣電子股都有負面影響，有趣的是5月15日以來台股漲多回少，5月25日更出現盤中跌破月線隨即拉回，翌日直接挑戰萬一關卡。

這次挑戰的領頭羊，除了台積電、大立光、鴻海等科技類股外，也包含國泰金、富邦金、台塑四寶等金融及傳產股，整體來看目前台股受華為事件影響不大，未來有機會走自己的路。

上攻關鍵壓力需要權值股及龍頭股帶動，後續才會輪到中小型股個股表態，在這個時間點想要投資股票，建議布局權值股較佳，至於中小型股，隨著股東會旺季即將來臨，搭配有題材個股仍有機會。

就技術線圖來看，加權指數站上月線，但上方有半年線及年線壓力，下有撐、上有壓容易震盪整理，就型態角度來看，呈現收斂三角格局，等待突破將有一波趨勢，目前已到收斂三角末端，只要近期國際盤表現不差，台股上攻萬一指日可待。若不幸跌破三角下緣，則需嚴防較大回檔，整體來說目前投資權值股進可攻退可守，會相對安全一些。想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

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