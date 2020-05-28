快訊

孟晚舟被逮捕那天 就是美中爭霸戰的｢盧溝橋事變｣

總統府明提考試委員名單 正副院長被提名人提前公布

華為限令 香港變局 美中爭霸白熱化

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

面對只剩五個月就是美國總統大選，川普已經決定把選戰定調在美中貿易戰PART Ⅱ─跟中國大陸討公道。在11月投票之前，迫使中國大陸簽署美中貿易二階段協議，趁勝問鼎白宮。

政治是妥協的藝術，到底川普是要經濟的大餅？還是政治、經濟全盤都贏？這將攸關到台灣有多大的被利用價值。

從5月18日的WHA(世界衛生大會)首日習近平豪撒20億美元援助WHO(世界衛生組織)，再到5月21日中國大陸的兩會祭出香港國安法，唯獨不見華為限制令升級的「實體黑名單」反制動作，中國大陸透露的訊息很清楚，能夠用錢解決的問題，都不是問題。

至於所謂的「主權」議題，要槓就來槓，擺明了暗指在具有中國特色的社會主義下的一國兩制，其實就是資本主義眼中的一國一制，可預見美中貿易二階段談判美國手中的王牌就是台灣牌，而中國大陸必然會更強硬的反對，其結果必然的引發反效果，將台灣加速推向反統一的道路上，在美中撕破臉的情況下，台灣的維持現狀已經是不可能的事了。

中芯國際回歸Ａ股 香港資本市場地位可以被取代

了解了過去關鍵的一周所發生的地緣政治的微妙轉變之後，再回頭看全球股市，就不難了解為何兩岸三地的股市都是大跌作收，而美股平盤，暗示著美國是最後的贏家，香港是輸家(-5.56%)，台灣(-1.79%)跟中國大陸(-1.89%)都要付出代價。

香港作為亞洲的金融中心的特殊地位，時至今日，就資本市場融資的功能性而言，上海已經具備取代的條件，所以在中國大陸的心中，能夠容忍港人撒野的空間自然降低，所以當美國針對香港國安法議題提出警告，將不給予香港特殊的金融地位時，其實中國大陸並不在意，這點從近期中芯國際宣布回歸Ａ股科創板掛牌，就可以知道香港的資本市場的地位已經可以被上海取代了。

事實上，原定2025年上海成為亞洲的金融中心的目標也沒有改變，所以當5月20日美國參議院一致通過《外國公司擔責法案》，要求特定證券發行人證明其不受外國政府擁有或控制，可預期此法案將導致大量的中概股從美國退市回歸Ａ股，而不是選擇港股，因為中國大陸在意的是一九九七年回歸中國大陸的香港，不能夠只是名義上的回歸，而心中還裝著美國與英國，必須是名副其實的回歸，所以美中進入真正的肉搏戰了。

8月1日中國大陸的建軍節，一般市場預料應該會在南海舉行大規模的軍演，目前假想目標是東沙島，但有可能是聲東擊西戰略，實際的真正假想目標可能是太平島，也就是說，如果不是香港就是台灣的外島，美中必然會有一戰，南海已經繼中東之後，成為全球風險最高的火藥庫。

釐清了國際政治局勢，再來看看影響全球的COVID-19疫情。5月23日權威的《新英格蘭醫學期刊》發表論文，認定瑞德西韋有效，538名患者用藥14天，死亡率減少4.8％，但對亞洲人幾乎無效，這也顯示新冠病毒變異後，瑞德西韋對於在美國與歐洲流行的COVID-19新冠病毒Ａ型與Ｃ型有效，但對於在亞洲流行的Ｂ型卻幾乎無效，這也就是為什麼先前WHO官網上一度登出瑞德西韋失敗的文章，然後又閃刪的緣故。

新冠病毒流感化 解封後仍不可大意

從這個角度便可推論，COVID-19新冠病毒可能演變成流感化，即使是疫苗問世，只怕入出境隔離14天管制不容易取消，特別是當下美國的疫情仍居高不下，而且繼歐美疫情大流行之後，昔日金磚國家的俄羅斯、巴西、印度、非洲等才開始進入到疫情的爆發期，再加上南半球進入冬季，全球的疫情並不因歐美解封就等於安全，研判今年入出境隔離14天的管制是不容易取消了，也難怪雄獅旅行社的董事長日前表示：「做好最壞的打算，每個月零收入，每個月賠1.2億元，賠二年。」

六月投信作帳行情 鎖定籌碼優勢標的

所以局勢很清楚，市場原本寄望下半年的傳統旺季，能夠把上半年的防疫所造成的經濟窒息的衰退彌補過來，現在這個希望已經在中國大陸宣告今年不設GDP目標、美國過去九周累積3844失業人口、美中科技戰＋外交戰、境外疫情局勢依舊嚴峻情勢下，愈來愈渺茫，面對六月的上半年投信作帳行情，可鎖定防疫概念股、軋空股等具有籌碼優勢的個別股。

例如券資比高達45.64％的恆大，融券截至5月22日尚有2495張，在分盤交易期間每日成交量不過二至四千張，意思是即便融券想認賠，也難以一天內就完全成交，所以就連外資也持有2358張、投信860張，更漂亮的是融資水位也不高，僅5467張，在口罩摘不掉，連續三個月營收快速成長的情況下，有可能業績一路旺到明年春季。

其他具有籌碼優勢的生技醫療股還有寶齡富錦、盛弘、亞諾法、雅博、高端疫苗、生華科、國光生、邦特、合一、中天、大學光、泰博、瑞基、醣聯、浩鼎等。

聯發科留意半年度作帳行情機會

另外，須提防電子股的向下作帳疑慮。眾所周知，美國對華為幾近封殺，目前僅留對外採購一途，採貓戲老鼠的恫嚇式警告，將來如有必要，也會對這條路封堵，只差時機未到，所以雖然漲多了聯發科有短多調節的賣壓，但在120天的寬限期未到之前，估計美國不會有進一步的動作，所以聯發科仍可留意半年度作帳行情的機會。

但其他電子股就沒有這麼好運了，例如穩懋2019年因5G大規模建設對射頻前端的需求量逐步增加，穩懋、宏捷科等砷化鎵代工廠均處在滿載狀態，因而加大資本支出擴充產能。但2020年的疫情抑制了下游的需求，預期的產能吃緊並沒有出現，穩懋第一季產能利用率從100％下滑到90％，毛利率月增率衰退1.2％，根據中國大陸的PA設計廠商表示，該廠在穩懋的排單從六個月縮短到三個月。

華為供貨比重高 受禁令升級影響大

穩懋在4月29日的法說會上表示第二季營收小幅衰退，不同於往年成長，由於穩懋應用、客戶多樣化，整體衰退幅度不大，但短期能見度僅約四至六週。當時公司表示擴產計畫不變，五千片新產能將如期在第二季底開出。

穩懋的六吋晶圓、相關材料、軟體技術等來自美國的比例很低；怎知，5月15日華為禁令升級，只要海外公司有用到美國的設備與技術幫華為生產晶片，都要事先取得美國的核准。儘管有120天寬限期，但預期包括穩懋、宏捷科、三安光電等砷化鎵代工廠都會受到限制。

目前穩懋約有15％至20％供貨給華為，宏捷科約佔5％至10％比重出貨給華為。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1031期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

【理財周刊第1031期】
【理財周刊第1031期】

延伸閱讀

中共人大通過港版國安法 1票反對6票棄權

親中專家：港版國安法實施 逮捕審判應港方執行

蔡英文若真要和香港人站一起 就別再穿國王的新衣

專訪香港立法會議員 楊岳橋：國歌法破壞香港自治

相關新聞

柴鼠兄弟：提升你的財務智商 做自己的提款機

無論薪資有多少，也無論工作內容是否乏味，大部分的人在職場待過一段時間後，難免面臨倦怠。要轉職？還是要為生活繼續適應大環境？計算自己的年資，離退休年限似乎遙遙無期…，只能在內心重複糾結。反觀近幾年歐美興起一股Fire運動，顛覆華人「做到老」才肯退休的觀念，不是要你開除自己，而是追求「財務自主，提早退休」(Financial Independence, Retired Early)的生活，「奪回」時間與生活的主導權！

一國兩制告終 台灣應有啟示

中國大陸5月21日在中國人大第三次會議發布港版的《國安法》，直接繞過基本法第23條，宣告必要時在香港設立國家安全機構，依法履行國安全的相關職責，比去年《逃犯條例》更強硬的掌控香港，限制港人的言論及政治自由，當初鄧小平允諾的「一國兩制，50年不變」也將宣告終結。

台股四攻萬一關卡 多空即將表態

Q:前陣子全球股災，台股也慘遭波及，近日因封城解禁及新冠疫苗研發有望等利多消息刺激，各國股市漸漸回穩。台股自4月30日截至5月26日以來，已經第四次挑戰11000點大關，雖無法順利站穩，但攻擊意象明顯，未來台股能夠順利上攻嗎？

華為限令 香港變局 美中爭霸白熱化

面對只剩五個月就是美國總統大選，川普已經決定把選戰定調在美中貿易戰PART Ⅱ─跟中國大陸討公道。在11月投票之前，迫使中國大陸簽署美中貿易二階段協議，趁勝問鼎白宮。

嚴選趨勢向上個股操作

美股強漲挑戰前高，尖牙股出盡鋒頭，台股再戰「萬一」等待外資認錯回補，產業透明度高的低基期趨勢股，是換股操作，持盈保泰的首選。

從首季營益率找口袋名單

美股本益比偏高、華為新禁令衝擊供應鏈、台股面臨變數不少，從第一季財報中嚴選營益率較去年同期更優的個股，作為拉回布局的參考。

今年下半年值得期待的主機板產業

主機板(Motherboard, Mainboard，簡稱MB)是指具有擴充能力的PCB，又稱為主板、系統板、母板或是底板。簡單的說，主機板是所有連接組件的平台，典型的主機板提供一系列電子零件的接合點。這些電子元件包括：處理器CPU、顯示卡GPU、介面卡、音效卡、硬碟機SSD、記憶體DRAM FLASH、被動元件、主動元件和保護元件等，主機板提供對外裝置的接合，連接方式通常直接插入相關的插槽，或用線路連接。

提升國際觀 張真卿教你聰明賺外匯

相較於股票，投資者不易接觸外匯，認為外匯市場遙遠又難懂，必須熟悉總體經濟才能操作外匯。事實上，外匯比股市更容易了解及操作，對於有在操作股票的投資者而言，若能了解外匯市場的變化，更能洞悉股市漲跌背後的原因及外資的動向，本期理財我最大邀請到股市專家，同時也是外匯操盤高手張真卿以深入淺出的方式，帶領大家進入外匯市場。

美中爭高科技霸權 台積電兩難

如何解讀台積電5月15日宣布赴美設廠的利弊呢？第一，時間點趕在5月20日的蔡總統就職典禮之前的敏感時刻，如果將來美國沒有給台積電在成本上的優惠的話，那就有可能是給了政治上的優惠，這等將來再回頭看就知道了。

美中角力 台灣選邊站

未來歷史將會記得2020年5月15日這一天，在美國對華為限制令升級的情況下，台積電宣布赴美設廠，不僅僅代表台灣的科技鏈在美中貿易戰選邊站，更代表自一九九五年台海危機之後，台灣的選民維持現狀不變的立場，將開始逐漸轉變為「選邊站」。

營收突出股 逆流而上

今年以來外資賣超台股逾5800億，大盤還能反彈到11000點水平，這波土洋多空對決顯然內資占上風，在外資沒有認錯大舉回補前，業績亮眼個股仍是市場焦點。

生技股受惠疫情 未來行情將持續？

Q:疫情是危機也是轉機，新冠病毒全球流行及油價戰爭雙重事件影響下，市場擔憂的全球經濟衰退恐席捲而來，各類資產包含一向被認為是避險性資產的債市及黃金，也掀起罕見的無差別拋售潮。大盤近期漲到11000上下的台股，目前生技族群的生醫防疫股有賣壓現象，在疫情逐漸趨緩時，生技行情即將結束了嗎？

熱門新聞

改組內幕》蔡蘇體制勢力重劃分 小英關鍵時刻出手力保「核心鐵三角」

4年前股價跌剩1/9黯然下市 穎台手握祕密武器要演上市復仇記！

謝金河：投資、投機一定要有天險可守

口罩漲完換誰漲？

半導體戰略物資 IP廠喊燒

台股掀鍋蓋行情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。