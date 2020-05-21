聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中角力 台灣選邊站

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

選擇親美，從這次的WHA(世界衛生大會)美國沒有帶頭提案讓台灣加入，僅由美國衛生部長在WHA暗批中國大陸不透明挺台灣，美國佔盡台灣便宜，卻不講江湖道義，擺明了台灣就是制衡中國大陸的棋子，等到美中貿易第二、三階段協議都談妥之後，台灣還有利用價值嗎？

選擇親中，如果去過中國大陸生活的台灣人就知道，提到國民黨的親中政策，多數的大陸人都會直接脫口，「國民黨可以說已經投降了」。可以說，為了經濟而失了國格尊嚴，這情況就有點像面對疫情的歐美急著復工，因為民眾在餓死與病死之間，選擇了寧願病死，也要顧肚子。

既然親中與親美都不能令台灣人滿意，所以過去三十年的選舉結果都指向台灣人民傾向維持現狀不變的共識。

台灣被推向美中科技戰風口浪尖

美國駐北京大使館科技專家史威哲(Rick Switzer)撰寫的一份2019年國家安全報告中提到，台灣、南韓、中國代表美國數位經濟的三大依賴，這份報告加上COVID-19疫情把台灣推向了美中科技戰的風口浪尖，可以預見的是，不管川普執不執政，美國已經採取了對中國大陸祭出「台灣牌」，向北京政府施壓測試政治紅線。

從美中政治角力的歷史經驗來看，美國嘴上說支持台灣，但其實並不是真的想看到台灣跟中國大陸統一，因為統一後的新中國並不符合美國在太平洋與南海的利益。所以站在美國的立場，最好的結果就是，維持現狀，當需要對中國大陸施壓時，就打出台灣牌；達到目的之後，就跟中國大陸握手言和，然後任憑中國大陸「重申主權」，周而復始的利用。

所以不管川普能不能連任，台灣都避無可避的在美中科技戰中，扮演著「關鍵的第三者」。

川普主導供應鏈在美國重置

蔡英文挾八百萬的史上最高票連任總統，親美的外交政策立場鮮明，對照前一任馬英九的親中政策，正好是兩個極端，也不知道前後兩任總統私底下有沒有講好，等於是為台灣做了一場政治實驗的對照組。

但不管是親中或親美，台灣都有利弊，因此過去三十年來維持現狀主流共識，但這共識卻也把台灣領先中國大陸的優勢一一消耗殆盡，如今中國大陸的經濟實力已非吳下阿蒙，就連美國也不得不用盡資源來制衡。

所以可以這樣說，台灣的經濟實力已經不足以提供維持現狀的條件，第二階段的美中貿易戰牽動的是台商供應鏈的重置，在川普主導半導體供應鏈在美國重建的國安戰略前提下，減少對中國大陸供應鏈的依賴已經是美日台的共識。

反觀對中國大陸而言，華為限制令讓中國大陸加速科技供應鏈的本土自主化，在台積電不得不選邊站後，台商面臨的是中國大陸訂單會不會因為本土化而減少。所以疫情過後的台灣，已經回不去2019年以前，那個想維持現狀的台灣了。

中國加速科技供應鏈本土自主化

事實上，北京政府在「兩個百年」的難得歷史際遇下，2049年的檯面下統一時間表造成了民族意識高漲，不論是政府與民間都視台灣為禁臠，認定了收復台灣只是時間問題，因此根本不給台灣平等對話的機會，對話的前提一定是先認同了「一個中國」，而且這個中國一定是「中華人民共和國」，這對於兩岸分治之後的「中華民國」無疑是進一步的推向「台灣共和國」，在這樣的背景下，疊加美中科技戰的供應鏈撤出中國的戰略，在中國大陸的台商無疑是第一個面臨選邊站的族群。

這次疫情重創了中國大陸的基層民眾生計，雖然北京政府第一時間宣布百姓的醫療費由政府支出，地方政府也推出消費券的補助，但這些都只是應急的措施，許多基層百姓的工作還是不能正常，卻看到WHA上北京政府大力撒錢二十億美元援助WHO(世界衛生組織)，網民萬條批評留言被刪，由此可見中國大陸民間對於好大喜功的習政權的不滿。

但是明(2021)年正好是中國共產黨建黨百年，習近平可能會藉著美中科技戰的台灣問題，來轉移內部經濟衰退的矛盾點，卻反效果造成經濟進一步惡化，政權動搖。不論最終結果如何，台灣，已經無路可退，只能萬眾一心向前行。

【理財周刊第1030期】
【理財周刊第1030期】

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1030期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

從首季營益率找口袋名單

美股本益比偏高、華為新禁令衝擊供應鏈、台股面臨變數不少，從第一季財報中嚴選營益率較去年同期更優的個股，作為拉回布局的參考。

今年下半年值得期待的主機板產業

主機板(Motherboard, Mainboard，簡稱MB)是指具有擴充能力的PCB，又稱為主板、系統板、母板或是底板。簡單的說，主機板是所有連接組件的平台，典型的主機板提供一系列電子零件的接合點。這些電子元件包括：處理器CPU、顯示卡GPU、介面卡、音效卡、硬碟機SSD、記憶體DRAM FLASH、被動元件、主動元件和保護元件等，主機板提供對外裝置的接合，連接方式通常直接插入相關的插槽，或用線路連接。

提升國際觀 張真卿教你聰明賺外匯

相較於股票，投資者不易接觸外匯，認為外匯市場遙遠又難懂，必須熟悉總體經濟才能操作外匯。事實上，外匯比股市更容易了解及操作，對於有在操作股票的投資者而言，若能了解外匯市場的變化，更能洞悉股市漲跌背後的原因及外資的動向，本期理財我最大邀請到股市專家，同時也是外匯操盤高手張真卿以深入淺出的方式，帶領大家進入外匯市場。

美中爭高科技霸權 台積電兩難

如何解讀台積電5月15日宣布赴美設廠的利弊呢？第一，時間點趕在5月20日的蔡總統就職典禮之前的敏感時刻，如果將來美國沒有給台積電在成本上的優惠的話，那就有可能是給了政治上的優惠，這等將來再回頭看就知道了。

美中角力 台灣選邊站

未來歷史將會記得2020年5月15日這一天，在美國對華為限制令升級的情況下，台積電宣布赴美設廠，不僅僅代表台灣的科技鏈在美中貿易戰選邊站，更代表自一九九五年台海危機之後，台灣的選民維持現狀不變的立場，將開始逐漸轉變為「選邊站」。

營收突出股 逆流而上

今年以來外資賣超台股逾5800億，大盤還能反彈到11000點水平，這波土洋多空對決顯然內資占上風，在外資沒有認錯大舉回補前，業績亮眼個股仍是市場焦點。

生技股受惠疫情 未來行情將持續？

Q:疫情是危機也是轉機，新冠病毒全球流行及油價戰爭雙重事件影響下，市場擔憂的全球經濟衰退恐席捲而來，各類資產包含一向被認為是避險性資產的債市及黃金，也掀起罕見的無差別拋售潮。大盤近期漲到11000上下的台股，目前生技族群的生醫防疫股有賣壓現象，在疫情逐漸趨緩時，生技行情即將結束了嗎？

憂心疫情捲土重來 美元避險情緒高

Q:新冠疫情自爆發以來已超過三個月，為了有效控制疫情，各國發布禁令，防止疫情再擴大，但三個月經濟活動停擺，各國經濟表現皆為負成長，近日俄羅斯、英國等宣布解除封鎖，此舉雖然能使企業、民間活動開始復工，但更需留意疫情是否會捲土重來，觀察避險資金往美元移動，美元還會漲嗎？

經濟恢復力

根據美商FM全球保險(FM Global)近期發布的「全球恢復力指數」報告，其中台灣的綜合指標分數為60.3分，在全球一百三十個經濟分區中排名第四十三名，高於中國大陸，但低於新加坡、香港、南韓、日本。換言之，在開發中國家名單中，台灣的防疫成果最好，但經濟的復甦力卻沒有被看好，這是很奇怪的一件事。

想做銷售千里馬 就要懂得「賣自己」

新冠肺炎在台疫情日漸趨緩，看著衛福部部長陳時中天天直播喊加零，全民振奮，看見希望曙光。雖然防疫不能鬆懈，各行各業卻也忍不住摩拳擦掌、蓄勢待發，期待人潮回歸街頭的日子快快到來。回首二○二○年初至今，一場無預警病毒黑天鵝爆發，重創全球經濟，許多產業面臨停擺或倒閉危機，不只觀光、旅遊、餐飲業大受打擊，許多銷售業務員也身受其害，業績一落千丈。山不轉路轉，路不轉人轉，既然大環境不好，作為一名超級業務員，要怎麼化危機為轉機呢？

解封新主流

由於歐美即將在5月陸續復工，所以儘管台灣已經連續24天的本土無確診(截至5月6日)，但仍維持高規格防疫，因為境外感染的壓力依舊存在。

廚房裡的經濟學 林向愷從生活談全球

你是否想過退休後，會去環遊世界，還是同陶淵明一般隱居山林過著隱士生活？作為當年反對台灣與中國簽訂《海峽兩岸經濟合作架構協議》(Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA)經濟學者之一的林向愷，結束悠遊卡公司董事長一職後，選擇與家人搬遷至宜蘭，過著閒雲野鶴的退休生活。然而，ECFA簽署即將屆滿十年，未來是否會被中國單方面終止，成為各界關注的議題。這讓我們忍不住打擾林教授的閒淡，聽聽他對當前台灣局勢的利弊分析。

熱門新聞

謝金河：小心飆漲股的後座力

精材、采鈺是台積電集團新秀

台股高價化現象

美對中恐再揮關稅大刀

520後新局

低利率時代如何規畫退休金？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。