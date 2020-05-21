聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年下半年值得期待的主機板產業

聯合新聞網 / 理財周刊

【文／理周教育學苑．張真卿】

主機板上的核心元件是晶片組，早期的晶片組由北橋和南橋組成。南橋是負責硬碟等儲存元件和PCI設備之間的資訊交流。北橋的主要功能是負責CPU、記憶體、顯示卡三者的資料交換，2011年以後，英特爾(Intel)和超微(AMD)兩家公司為了提高效率，其晶片組採用單晶片設計，北橋晶片被整合進CPU。主機板提供一個平台供不同裝置連接，而晶片組控制不同裝置的溝通。

不同廠牌的CPU必須搭配不同的插槽，此時就要搭配不同的主機板，所以主機板非常重要，它關係到整台電腦的穩定性與擴充性。大部分人買主機板通常會看品牌，台系四大主機板廠：華碩、技嘉、微星、華擎，在全球主機板產業具有舉足輕重的地位。

主機板產業的成長

主機板中最重要的是晶片組，當晶片組進行改版或升級，整個主機板就必須重新設計，相關的插槽、連接器、線路等也要跟著改變。Intel和AMD這兩家公司是晶片組的霸主，通常二到三年就會改款一次，此時就能帶動主機板產業再次成長，相關零組件或連接器也可雨露均霑。

有時候因為特定電子產業崛起，也能帶動主機板產業快速成長。電競遊戲成為時下年輕人最愛，電競筆電要求的主機板不同以往，功能要更加強大，帶動主機板廠商成長，甚至主機板廠直接生產電競筆電。2017年數位貨幣崛起，比特幣價格突破二萬美元歷史高點，全世界都忙著挖礦，挖礦機熱賣到缺貨，主機板成為人人搶進的電子產品。

今年新冠肺炎疫情席捲全球，歐美為了配合政府隔離政策，員工必須居家辦公、會議採用線上開會、學校需遠距教學，原本第二季是NB、平板電腦銷售淡季，通路庫存水位低，但疫情帶來的宅經濟效益，需求突然增加，導致庫存因應不及，NB、平板電腦零件供應鏈滿手訂單、供不應求。這些產品都需要大量主機板，廠商生意好得不得了。

主機板上有一個重要的晶片是繪圖卡GPU，輝達(Nvidia)是相當重要的GPU廠商，5月14日GTC會議發表七奈米大改款，今年第三季陸續上市，主機板產業正摩拳擦掌等待這次改款商機。

看好國內兩大主機板廠商

台系四大主機板廠：華碩、技嘉、微星、華擎。其中技嘉、微星下半年表現值得期待，評估這兩家公司是否值得研究和投資，要從主機板的展望，電競筆電的成長來加以分析。

微星(2377)主要產品是主機板和電競相關產品，資本額84.49億元，2019年營業額1,204億，EPS 6.61元，配息4.2元。2020年第一季受惠宅經濟引爆電競需求，微星90%營收與電競相關，第一季營收285億，淡季不淡，YoY僅衰退3.3%，四月營收106億表現亮眼，五月可望維持高檔水平。下半年受惠NVIDIA 7奈米Ampere GPU上市，效能可望較前一代大幅提升。統一投顧研究部預估2020年營收1324億，YoY+9.9%，稅後淨利73.6億，YoY+31.7%，EPS 8.71元。

技嘉(2376)是全球前三大主機板製造商，資本額63.57億元。VGA產品主要以Nvidia品牌產品線為主，除了ODM 業務外，以自有品牌GIGABYTE主機板行銷全球，同時推出AORUS品牌搶攻電競市場。2019年營業額617億，EPS 3.05元，配息2.2元。第一季營收172.33億，淡季不淡，YoY+7.54%，四月營收61.65億，YoY+40.57%。元富投顧研究部預估2020年營收745億元，YoY+20%，稅後淨利27億元，YoY+39%，稅後EPS 4.25元。

技術分析上，以日線而論，五月份開始，微星和技嘉的多條移動平均線呈糾結向上的黃金交叉，買進訊號出現。接著股價和移動平均線呈現多頭架構，股價沿五日線推升。在籌碼面上，法人持續買進。以周線而論，股價打了兩年大底，一旦趨勢扭轉，行情可期。張真卿「強勢產業鎖股班視訊課程」6/1起推出，每月帶您找出隱形飆股，請洽理周教育學苑 www.moneyedu.org.tw 。

【理財周刊第1030期】
【理財周刊第1030期】

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1030期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

從首季營益率找口袋名單

美股本益比偏高、華為新禁令衝擊供應鏈、台股面臨變數不少，從第一季財報中嚴選營益率較去年同期更優的個股，作為拉回布局的參考。

今年下半年值得期待的主機板產業

主機板(Motherboard, Mainboard，簡稱MB)是指具有擴充能力的PCB，又稱為主板、系統板、母板或是底板。簡單的說，主機板是所有連接組件的平台，典型的主機板提供一系列電子零件的接合點。這些電子元件包括：處理器CPU、顯示卡GPU、介面卡、音效卡、硬碟機SSD、記憶體DRAM FLASH、被動元件、主動元件和保護元件等，主機板提供對外裝置的接合，連接方式通常直接插入相關的插槽，或用線路連接。

提升國際觀 張真卿教你聰明賺外匯

相較於股票，投資者不易接觸外匯，認為外匯市場遙遠又難懂，必須熟悉總體經濟才能操作外匯。事實上，外匯比股市更容易了解及操作，對於有在操作股票的投資者而言，若能了解外匯市場的變化，更能洞悉股市漲跌背後的原因及外資的動向，本期理財我最大邀請到股市專家，同時也是外匯操盤高手張真卿以深入淺出的方式，帶領大家進入外匯市場。

美中爭高科技霸權 台積電兩難

如何解讀台積電5月15日宣布赴美設廠的利弊呢？第一，時間點趕在5月20日的蔡總統就職典禮之前的敏感時刻，如果將來美國沒有給台積電在成本上的優惠的話，那就有可能是給了政治上的優惠，這等將來再回頭看就知道了。

美中角力 台灣選邊站

未來歷史將會記得2020年5月15日這一天，在美國對華為限制令升級的情況下，台積電宣布赴美設廠，不僅僅代表台灣的科技鏈在美中貿易戰選邊站，更代表自一九九五年台海危機之後，台灣的選民維持現狀不變的立場，將開始逐漸轉變為「選邊站」。

營收突出股 逆流而上

今年以來外資賣超台股逾5800億，大盤還能反彈到11000點水平，這波土洋多空對決顯然內資占上風，在外資沒有認錯大舉回補前，業績亮眼個股仍是市場焦點。

生技股受惠疫情 未來行情將持續？

Q:疫情是危機也是轉機，新冠病毒全球流行及油價戰爭雙重事件影響下，市場擔憂的全球經濟衰退恐席捲而來，各類資產包含一向被認為是避險性資產的債市及黃金，也掀起罕見的無差別拋售潮。大盤近期漲到11000上下的台股，目前生技族群的生醫防疫股有賣壓現象，在疫情逐漸趨緩時，生技行情即將結束了嗎？

憂心疫情捲土重來 美元避險情緒高

Q:新冠疫情自爆發以來已超過三個月，為了有效控制疫情，各國發布禁令，防止疫情再擴大，但三個月經濟活動停擺，各國經濟表現皆為負成長，近日俄羅斯、英國等宣布解除封鎖，此舉雖然能使企業、民間活動開始復工，但更需留意疫情是否會捲土重來，觀察避險資金往美元移動，美元還會漲嗎？

經濟恢復力

根據美商FM全球保險(FM Global)近期發布的「全球恢復力指數」報告，其中台灣的綜合指標分數為60.3分，在全球一百三十個經濟分區中排名第四十三名，高於中國大陸，但低於新加坡、香港、南韓、日本。換言之，在開發中國家名單中，台灣的防疫成果最好，但經濟的復甦力卻沒有被看好，這是很奇怪的一件事。

想做銷售千里馬 就要懂得「賣自己」

新冠肺炎在台疫情日漸趨緩，看著衛福部部長陳時中天天直播喊加零，全民振奮，看見希望曙光。雖然防疫不能鬆懈，各行各業卻也忍不住摩拳擦掌、蓄勢待發，期待人潮回歸街頭的日子快快到來。回首二○二○年初至今，一場無預警病毒黑天鵝爆發，重創全球經濟，許多產業面臨停擺或倒閉危機，不只觀光、旅遊、餐飲業大受打擊，許多銷售業務員也身受其害，業績一落千丈。山不轉路轉，路不轉人轉，既然大環境不好，作為一名超級業務員，要怎麼化危機為轉機呢？

解封新主流

由於歐美即將在5月陸續復工，所以儘管台灣已經連續24天的本土無確診(截至5月6日)，但仍維持高規格防疫，因為境外感染的壓力依舊存在。

廚房裡的經濟學 林向愷從生活談全球

你是否想過退休後，會去環遊世界，還是同陶淵明一般隱居山林過著隱士生活？作為當年反對台灣與中國簽訂《海峽兩岸經濟合作架構協議》(Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA)經濟學者之一的林向愷，結束悠遊卡公司董事長一職後，選擇與家人搬遷至宜蘭，過著閒雲野鶴的退休生活。然而，ECFA簽署即將屆滿十年，未來是否會被中國單方面終止，成為各界關注的議題。這讓我們忍不住打擾林教授的閒淡，聽聽他對當前台灣局勢的利弊分析。

熱門新聞

謝金河：小心飆漲股的後座力

精材、采鈺是台積電集團新秀

台股高價化現象

美對中恐再揮關稅大刀

520後新局

低利率時代如何規畫退休金？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。