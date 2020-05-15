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台塑林園廠爆炸石化槽冒濃煙 消防隊搶救中

何時鬆綁雙鐵戴口罩、飲食禁令？林佳龍：可能提早端午節前

經濟恢復力

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

IMF下修台灣今年GDP成長率至-4%，標普預估台灣經濟成長率至-1.2%，這種看衰台灣的言論，就像是股票分析師在牛市中喊漲，在熊市中喊空的感覺，反倒是中經院的預估值是1.03%，比較中肯，相信到了六月公布第二季GDP值時，這些大機構等著被打臉改口。

恢復力指數觀察重點：政治穩定性與透明度

「全球恢復力指數」排名居前的國家，清一色都是歐美國家，其中北歐四國的挪威、丹麥、芬蘭、瑞典佔據一、二、五、六名，瑞士與德國是第三、四名，而美國、英國分居第九、十名，可以清楚的看到這些國家都有兩個共同點─政治穩定性與透明度。

以美國為例，美國政府、參眾兩院與聯準會的一舉一動都是世界的焦點，任何政策的可預測性極高，且新聞媒體的言論自由也發揮了制衡的作用，所以當川普起初將防疫政策置於振興經濟計畫之後，就飽受新聞輿論的批評，最終川普也從善如流下達了鎖國令，也接受了篩檢，穩定民心。

儘管過去七周累積3030萬失業人口，白宮認為五月的失業率可能進一步上揚突破20%，直逼大蕭條時期的24.9%，但高盛與摩根士丹利等華爾街投行認為美國的經濟在這場疫情衝擊下，呈現倒Ｖ型的快速衰退，也將因美國政府的積極防疫作為，快速將失業率降到9%的水平，加上聯準會誓言用盡所有工具要讓美國重返經濟復甦，所以就連股神巴菲特都說，在他長達八十多年的投資生涯裡，他篤信一點，「別跟美國對作」！

負面表列vs.正面表列 不同思考模式

反觀當今的第二大經濟體，中國大陸(區分為三個經濟區域)的排名就遠遠排在第74、76與68名，這是為什麼呢？主要就在透明度不夠，先是去年底打壓八大吹哨人的示警，再加上武漢封城前的三十萬人大逃亡，趁著農曆春節的返鄉潮造成COVID-19新冠病毒快速擴散到全球。儘管大規模的封城，但急於復工的壓力，4月8日才解禁的武漢，5月11日又傳出社區感染，這問題到底是基層官員迫於壓力不敢說真話，隱瞞疫情？還是真的無症狀患者防不勝防？

這關鍵就是資本主義的負面表列與社會主義的正面表列的思考模式的不同之處，怎麼說呢？中國大陸習慣正面表述的講話方式，加上好面子的民族性，只要是講出來的話，就是覆水難收，一定會做到。

但如果做不到呢？那就(1)模糊焦點，(2)掛羊頭賣狗肉，(3)慢慢的辯證，以偏概全，達到魚目混珠的目的。這就是為什麼國民黨當年會中了共產黨邊打邊談的陷阱，而丟失了中國大陸；也是1992年辜汪會談的「一個中國、各自表述」，時間久了，世人現在只知道「一個中國」，各自表述已經隨著中國大陸的崛起而消失了，這就是中國大陸最厲害的一招─以拖待變。

從這個角度回頭看川普得意洋洋的美中貿易第一階段協議，結果在中國大陸的拖延戰術下，2500億美元農產品採購進度緩慢，等到川普等到不耐煩，施加壓力，結果中國大陸當然大手筆出手買，但偏偏挑美國當下缺貨的肉品先買，讓美國人丟了工作還要面對漲價的肉品，這種笑裡藏刀的手法，就是大家所詬病的透明度不夠的關鍵。

歐美拚復工！經濟衰退能否在第二季止血？

五月，歐美拚復工！台灣的中職棒球賽也開放首批千人入場看球，領先全球，今年經濟衰退能不能在第二季止血，就在此時。

事實上，由於台灣人素質高，人人配合防疫政策戴口罩，結果霸氣躲過女公關、清明節大出遊、磐石艦趴趴走等社區傳播危機後，政策開始準備三階段鬆綁內需旅遊市場。

解禁，似乎是件開心的事情，應該熱鬧一下，由地方政府起頭搞個特色的觀光活動，結合商家一起做促銷，給個名稱造勢，相信有助於內需旅遊購物等市場的復甦。

例如本該三月遶境的媽祖婆是不是可以搏杯請示在520之後，遶境護台灣呢？非常時期拚經濟需要用非常手段，如果有政府帶頭向前衝，效果應該更好。

【理財周刊第1029期】
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