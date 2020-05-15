營收突出股 逆流而上

【文．馮泉富】

台股加權指數波段反彈已達二六％，日前已攻抵一萬一千點，收復失土超過三分之二，讓今年以來的跌幅收斂至8.3％。然而在實體經濟方面，國際市場之外部需求修復狀況卻仍不明朗；於是市場開始有另一種聲音出現，認為本波的無基之彈已經過頭了，因此，持十分悲觀的看法。

中美衝突雖升溫 但不至於失控

不過，主觀看法是一回事，合不合理又是一回事，最後還得接受數據的檢驗，這樣才不失客觀性。我們先來對比一下上市櫃公司的營收概況；上市櫃公司4月合併營收2.69兆元新台幣，月增0.18％，年減2.38％；累計1~4月合併營收10.11兆元，較去年同期衰退5.66％。

雖然未來全球經濟修復的速度仍有諸多變數，但若對照今年前四個月的營收僅衰退5.66％，而一萬一千點的指數水位較去年封關日下跌8.3％，似乎也很難說指數不合理，何況還有貨幣寬鬆的加持。現在的分歧就剩下投資人對未來的預期了。

首先，有一部分投資人會擔憂中、美衝突升溫之影響，恐對全球經濟重啟一波重大衝擊。過去我們曾強調一個重點，未來的二十年甚至五十年，中、美對峙將成為常態，也是全球產業供應鏈重組的一個核心因素，不論是貿易戰、科技戰、貨幣戰、軍事競爭，都只是美國遏止中國挑戰其地位的手段，對峙形式會改變，但永不終止。話雖如此，但今年美國有總統大選，經濟維持穩定才是容易讓川普連任的核心基礎。

當然，喊話、批評、叫囂、威脅中國，是移轉焦點與騙取選票的低成本方法，口水戰必不可少。不過，美國為了維護奄奄一息的實體經濟，大選前的實際作為應該是雷聲大雨點小，以免節外生枝。因此，我們認為更大規模之關稅戰，短期發生的機率並不高。

第二點，疫情影響實體經濟之預估的差異性，是影響投資人風險偏好的主要原因。由於新冠病毒之疫苗尚未誕生，疫情何時可明確受控或不再復發，沒有人可以保證，全球目前只能小心翼翼摸著石頭過河。因此，對實體經濟影響的深度，各方預估值的落差自然不小，尤其是台灣GDP增長預估值，國內外法人看法差異性就很大。

失業時間的長度 影響更甚於人數

由於台灣的出口依賴度達五七％，遠大於韓國的37.5％，更無法自外於全球經濟而獨善其身，所以必須更加留意美、歐的經濟現況。投資人現階段只能關注少數量化的經濟數據，來感受美國實體經濟的修復概況，美國就業市場數據就是其一。

根據美國勞工部日前公布的數據，截至5月2日的當周，初領失業救濟金人數為316萬餘人，累計這波因疫情爆發掀起美國史上最慘烈失業潮的失業總人數已達3350萬人。

雖然目前每周新增請領失業救濟金人數已逐周下滑，但仍是百萬為單位，累積總人數相當驚人，也使四月美國非農就業減少2050萬人，下跌幅度創下自1939年有記錄以來的最大月跌幅，推升失業率狂飆到十四．七％的二次大戰後高點。

四月幾乎所有的業種均進行裁員，以服務業裁減1716.5萬人為最多，約佔總人數的83.7％，其中又以休閒旅館業裁減765.3萬人最多，其次是教育與健康服務，減少254.4萬人，在封鎖及居家政策下，對服務業的衝擊相對較大，可由四月ISM服務業指數大幅滑落至41.8獲得印證。

威脅經濟更大的變數是，這些失業人口未來復業的速度仍是未知數，即使總人數不再增加，只要高失業率拖延時間過久，暫時性的「摩擦性失業」有可能變成長期的「結構性失業」，這將重創消費市場，商業投資、貿易、生產力與房市等也將受到重大影響，進而拖累全球復甦腳步。

就目前美國開始有限度的放寬管制措施的現況觀察，預期六月隨著各州陸續解封，失業率的高峰預估會落在六月，數據公布時間約七月上旬。因此，七月以後，影響實體經濟的深度相對容易評估，不確定性因素相對容易降低。

財政刺激政策無共識 經濟衰退幅度恐擴大

歐洲的狀況也沒比美國好，日前歐盟執委會公布經濟前景報告，預估2020年歐元區失業率會上升到9.6％，經濟將大幅衰退7.7％，創下1930年代以來最嚴重的經濟衰退；其中，預估德國今年衰退6.5％，義大利衰退9.5％，希臘預估衰退9.7％。

歐盟執委會同時預測到年底時，會有七個歐元區成員國的負債對國內生產毛額(GDP)比率超過100％，其中希臘比率將逼近200％，義大利預估將達159％，而歐元區整體負債對GDP比率將超過100％，這是前所未有的紀錄，顯示出歐元區經濟的脆弱性。

另一個隱憂是，歐元區成員對財政刺激政策仍無共識；對於疫情結束後，採取何種措施以推動經濟復甦仍爭執不休。例如義大利和西班牙等部份國家，主張共同發行「歐元區債券」來刺激景氣，但是德國與荷蘭等北歐國家，則不願意投入龐大資源去執行共同復甦計畫。歐盟執委會認為，若不能取得共識，增加財政措施去因應疫情衝擊的話，有可能會對歐洲經濟造成永久性破壞。

美元指數轉弱 才有利於吸引外資回補台股

如前所述，美、歐兩大區塊的實體經濟未來修復的變數仍多，少了基本面的支持，國際主要股市自然不易向上強攻；當然，在極度寬鬆的貨幣政策下，股市要崩跌也不易，因為美國聯準會把利率壓在零軸地板上，股市屬於有息資產，相對具吸引力；因此，大概率將處於區間震盪整理格局，時間拉長盤整待變。

至於台股走勢，由於缺乏外資的參與，也將陷入橫向區間整理。今年以來，外資累計賣超台股達五千八百億，加權指數能攻抵一萬一千點已誠屬不易，要再向一萬二挑戰，沒有基本面的支持將事倍功半，除非外資大量認錯回補。

短中期觀察指標在美元指數，若美元指數處於100以下弱勢整理，代表美元流動性充沛，不缺美元，熱錢將流向新興市場，有利吸引外資回補台股。相反的，若美元指數持續轉強，表示美元流動性吃緊，不利於股市。

選股策略方面，可針對四月營收相對突出個股著手，建立口袋名單，根據資料統計顯示，四月半導體產業營收年增20.6％，電子通路產業年增達15.9％，可優先過濾。然後耐心等待大盤出現修正時，再擇機切入。

【理財周刊第1029期】