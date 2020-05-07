疫情催化 「一個世界、兩套標準」成形

【文．洪寶山】

從第一季財報顯示，5G產業並沒有受到疫情影響，聯發科與高通的財報都是優於市場預期，中國大陸的5G基地台截至目前已建成19.8萬個，5G套餐用戶超過五千萬人，由於各家5G供應商的技術目前尚不能兼容，因此如果在一個地區安裝了華為的天線，那麼愛立信設備就無法在此區域通用，反之亦然。

東西方科技發展 加速分道揚鑣

這就是為什麼儘管美國總統川普積極要求西方國家不要用華為的5G設備，但包括英國、德國、西班牙在內的西方國家還是採用華為5G系統，誠如德國最大通信運營商─德國電信表示，「如果排除華為，則德國電信無法快速解決5G信號覆蓋問題；但同時間主要競爭對手英國的vodafone與西班牙電信已明確表示，將會採用華為的5G設備，對德國電信而言，時間正在耗盡。」可想而知，歐盟將會採用華為的5G系統，而美國一定不會用華為的5G系統，東西方的科技發展分道揚鑣或許就從這場疫情開始。

中國蘇州試行數位貨幣

如果不採用華為的5G基地台解決方案，則世界各國的5G發展將落後於中國大陸，這意味著在人工智慧與物聯網領域將由中國大陸獨佔鰲頭，事實上，中國大陸的蘇州已經開始試行人民銀行發行的數位貨幣，上個月富邦華一銀行已經通知客戶不再執行現金收付業務。

但如果採用華為的解決方案，則擔心個資洩漏，尤其是最近Zoom被發現將加密資料回傳中國大陸，更是強化了美國的疑慮，川普正積極的阻擋台積電幫華為代工，市場普遍認為如果華為得不到台積電的代工，則5G發展就會受阻，GAME OVER。

事實上，如果美國真的強力要求台積電提供給華為海思的半導體技術含量從25％下調至10％，最先受到衝擊不是台積電自主研發比重甚高的7奈米、5奈米等先進製程，而是成熟、量能龐大的28或16奈米製程(16奈米是台積電南京廠主力)，這部分其實中芯國際已經達到14奈米，有能力承接轉單，再加上川普對華為的態度，讓中國大陸半導體業者加速「去美化」的「國產替代」。

儲存商機 中芯國際提高資本支出

以中芯國際為例，2018年資本支出18.5億美元，2019年21億美元，增加13.5％；但2020年受到疫情影響，就連台積電也僅增加5％的資本支出，而中芯國際卻打算增加到31億美元，增加47.6％，無懼全球經濟衰退的逆風，靠的就是中國每年3200億美元的市場，其中的一千億美元是本土自用的記憶體儲存市場，另一千億美元是在中國大陸製成運送到海外。

如果沒有了台積電的七奈米代工，當然就給了高通機會追趕，華為避免發生斷貨危機，不斷備妥預防措施及準備。首先，華為加速在台積電生產的晶片並盡量轉到南京12吋廠生產16奈米/12奈米製程，同時高端製程技術七奈米仍在台積電台灣的12吋廠生產製造。

再來就是華為著手擴大在中芯國際的新產品NTP數量和種類，尤其是在高端技術14奈米和N+1兩個製程世代上，以分散生產製造的風險。以目前中芯國際的14奈米N+1的參數來看，實際上就是台積電和三星的10奈米節點，因為它只提升了20％的性能，遠低於台積電計畫的三○％和實際的35％——業界現在以35％為市場基準。

中國突破美國半導體封鎖露曙光

14奈米N+1更像三星的第二代10奈米和第三代10奈米(就是8奈米)，至少差了台積電的七奈米兩個世代以上，但關鍵在於給了中國大陸突破美國的半導體封鎖已經有了曙光，當然為了避免美國在半導體設備上的限制，中芯國際的梁孟松表示，對於N+1和N+2(成本更低)，不會使用EUV(極紫外光)方案；當EUV準備就緒時，N+2的部分層將會使用EUV。

也就是說，既然不用能美國或荷蘭的光刻機，那就另闢途徑，在時間上，勉強可以趕在川普連任美國總統的年底N+1製程可正式小量量產。

中芯國際公布了十四奈米製程產能的擴產計畫，7月到九千片，12月朝一萬五千片邁進。這展望成為五月法說會上檢視的重點，也成為中芯國際的股價能不能站上16港元，突破17年底部的頸線壓力關鍵。

保護主義抬頭 全球供應鏈重置

在中美貿易戰與COVID-19疫情的影響下，過去三十年全球供應鏈高度分工的各不侵犯核心利益的默契已被破壞，在保護主義抬頭的重置供應鏈比重，各國勢必強化自身不足的項目，於是「一個世界、兩套標準」已成事實。

歐盟大國表態採用華為5G系統

加上歐盟大國已經表態採用華為的5G系統，如果華為的手機銷售量再拿下全球第一的話，那麼科技話語權的地位就更加提高。

但是華為與中芯國際越強，越加深西方國家的排華情緒，尤其是在歐美疫情逐漸受控制後，以美國為首的「五眼聯盟」開始針對疫情的損失發起對中國大陸索賠，雖然中國大陸不可能乖乖付出代價，但是很有可能在中美貿易第二階段的談判加入新的談判條件，高關稅加速全球產業鏈分工重組。

事實上川普已經發出警告，如果中國大陸沒有依約購入2500億美元的美國商品與服務，他將會終結彼此敲定的第一階段貿易協議。並且美國國土安全部的四頁情資報告指出，中國大陸掩蓋了COVID-19疫情以及這種病毒的高度傳染力，目的就是為了抓緊時間提前囤積防疫所需的醫療用品。

目前川普的幕僚團正在討論如何討回公道、力道與時機的拿捏等內容，可以推測完整的方案應該會在六月底之前拍板定案(中國大陸的兩會之後)。

股東會旺季 短線籌碼軋空行情

進入初夏，氣溫明顯回升到25至30度，白天高溫動輒超過30度，但看到長年處在熱帶的新加坡疫情依然嚴峻，可知道COVID-19新冠病毒並不會因為天熱而消失，甚至還要提防因鬆懈而造成秋冬的大反撲。

從這角度就不難理解五月四日台股加權指數大跌271點，但防疫概念股逆勢大漲，尤其融券增加的恆大、康那香、熱映等三劍客，更是這波軋空的指標股。

由於六月是股東會的旺季，融券有被迫回補的壓力，很有可能五月份會出現過去名不見經傳的低價股走出一波籌碼軋空行情，畢竟大盤指數面對年線一萬一千點整數關卡，似乎需要一點時間來化解，恰逢第一季財報公布時期，低價炒作的熱情有機會階段性串場一下。可追蹤中化生、廣錠、盛弘、毛寶、熱映、撼訊、光鋐、明泰、恆大、康那香等。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《 理財周刊 》1028期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱 理財周刊電子雜誌或免費下載APP 】