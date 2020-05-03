【文．洪寶山】

歐美將近兩個月的鎖國，對於少有儲蓄的美國人來說，帳單比新冠病毒可怕，再不復工，就付不起帳單；不病死，也被帳單逼死，與其坐以待斃，賭一把還不一定被感染，被感染說不定還只是輕症。這就是歐美的現狀，多像九○年代改革初期的中國大陸，飯都吃不飽了，那管得著侵不侵權的問題，先活下去再說。

漸漸的大家會開始意識到COVID-19疫情徹底的改變了我們的生活模式，至少對美國人來說，連續五周累積高達2650萬人失業，這些失業人口長期擴張信用、少儲蓄的消費模式，很有可能從此改變，極大的可能讓川普振興經濟的刺激方案大打折扣。

企業與個人債務危機 迫在眉睫

債務危機是當前最迫切需要解決的，聯準會深知這個問題嚴重，所以三月無預警降息，且宣布無上限量化寬鬆。但是債務黑洞有多大呢？不說別的，單單觀光餐飲業因燒光現金流量而停業的部分，就還沒止血，而且正在惡化中，更別說銀行部分連結期貨屬性的理財商品，正因為負油價而出現客戶糾紛。

到底還有多少銀行理財商品可能出現類似2007至2008年的連動債的黑洞呢？這點只有等海水退潮之後，才知道誰在裸泳。關鍵是，各國政府怎麼面對企業與個人的債務危機？出錢收購股權？還是任其歇業裁員？這勢必改寫當下資本主義以股東利益為先的模式。

保持社交距離、減少一半社交活動，讓許多企業主開始選擇休業放無薪假，對於供應鏈來說，這代表著將來重新招募、培訓、新手上線，都至少要三個月，再到正常運作要六個月，今年全球經濟衰退已成定局。對於民眾來說，省吃儉用、精打細算的高CP值概念，已經反映在iPhone SE的行銷策略上。

供應鏈重造 國安優先於成本考量

但高性價比策略能持續多久呢？如果正如醫學界所預期的必須等到疫苗問世，快則九個月，正常十八個月，慢則二年，試問高性價比商品對長期失業的人口有刺激消費的作用嗎？

這場疫情暴露了過去四十年來全球貿易自由化下的供應鏈分工模式的脆弱，在搶救人命的緊要關頭，卻發現口罩、呼吸機、體溫計等生產線都在中國大陸，無奈的看著防疫的黃金時間流失而無能為力，於是美、日、台等科技大廠認清這場疫情將徹底瓦解九○年代日本倡導的just in time(即時庫存管理)全球貿易自由化，開始著手降低對中國大陸的原料與供應鏈的依賴，降低成本已經不再是企業與政府經營的優先考量因素，未來以國安為理由所建構的完整上中下游游供應鏈，將取代以低成本為主的模式。

COVID-19疫情所引發的經濟衰退，現在初步有了輪廓，這是一場集1970年代的石油危機＋類似2007年次貸風暴的銀行理財商品黑洞＋二○一八年中美貿易戰下的新自由貿易保護主義＋1929年大蕭條的失業人口，單靠聯準會帶頭寬鬆貨幣是不夠的，寄望疫苗問世後報復性消費走出Ｖ型反彈也是不現實的，畢竟構成整個經濟商業運作需要金流、人流與物流三者缺一不可。

所以如果一日不解決無症狀感染者的問題，則預期各國政府目前入出境至少十四天的隔離期不會放寬，在人員減少商業社交，物流不暢的延時與運費增加，這些問題光是靠各國央行寬鬆貨幣也是效果有限。

加速數位轉型 化危機為轉機

儘管這場疫情的黑暗盡頭還看不見，但希望永遠是人類進步的動力，贏家都具備化危機為轉機的能力，就像電商、自動化裝置、遠端辦公教學等行業卻趁勢而壯大。

例如新光三越百貨加速數位轉型，採取先做再說，邊做邊收集意見、邊改善，現在美食街的外送服務單月三千至五千筆，每筆單價都超過免運費的180元門檻的一倍之多，超乎原先預期。APP上的商品原本以化妝品為主，現在商品擴大到3C家電、國際精品、運動休閒等，新增達一萬個品項，不僅帶動網站流量成長2.5倍，訂單筆數也成長了八倍。

所謂窮則變，變則通，面對環境的劇變，台灣人要走出小確幸的舒適圈，如此經濟衰退的負面影響才能得以減緩。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《 理財周刊 》1027期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱 理財周刊電子雜誌或免費下載APP 】