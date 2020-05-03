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美加碼紓困方案 美元短線拉扯震盪

聯合新聞網 / 理財周刊
【理財周刊第1027期】
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【文／理周教育學苑．方鈞】

Q:自新冠疫情造成全球股市下跌後，各國政府祭出救市方案，其中包括降息、降準或是無限制量化寬鬆等紓困政策，這樣寬鬆的貨幣政策，也使得世界熱錢到處流竄，4/24川普簽署一項近五千億的救助法案，針對將紓困小型企業、提供醫院補助、擴大檢測的資金等提供更全面協助，美國政府大舉紓困，對美元是否有影響？

A:自年後以來，新冠疫情對美股產生不小衝擊，美國經濟政策由降息兩碼到四碼，接著更核准2兆美元無限制量化寬鬆計畫，近期除了原有的二兆美元，更加碼對於醫療及中小企業等也提供五千億美元補助，希望就此穩定國內經濟。

直觀來看，美國祭出寬鬆貨幣政策，等同於對市場撒錢，市場充斥美元熱錢，理論上應該要使美元變弱，但觀察美元指數，美元只在市場傳出要無限制QE(3/23)當時做了下跌反應，隨後止跌拉升進入盤整，為什麼二兆美元熱錢，對美元卻沒有毀滅性崩落？

匯率是兩國之間貨幣相比強弱的結果，在整個國際市場中，雖然美國施行量化寬鬆，但歐洲、英國、日本、中國甚至是台灣，為了因應這次疫情，央行也紛紛透過降息或降準調控疫情帶來的衝擊，當大家同時撒錢，這時會回歸到誰的貨幣有保值性，簡單說，即是從一堆爛蘋果中挑出一個好蘋果，這也是為何美國雖然無限量寬，美元卻沒有大幅貶值，因為對市場來說，持有美元還是相對擁有避險功能。

這次川普簽訂救助計畫無疑是對市場再次撒錢，但若國際油價尚未止跌回穩，美股再次殺盤，表示市場風險依然存在，美元仍是首選避險商品，因此，這波政策加碼雖然短線上會造成美元變弱，但議題過後，美元還是偏多來看。

但就台幣兌換美元而言，由於台灣沒有施行量化寬鬆本錢，對疫情撒錢也不像國際市場多，雖然美元在國際市場強勢，但相較於台幣依然顯弱，想要購入美元賺價差的投資朋友，建議在30以下分批進場布局較佳，就歷史價位來看，29.5~29.85才是較佳買點。

簡單來說，如果是操作國際盤賺取美元價差，此時美元應偏多看待，趁這波美元指數回調逢低布局，但若是要到銀行換匯等待美元上漲，還需要多點耐心，30以下才是較佳布局點。

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