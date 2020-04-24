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瑞德西韋爭議 陳時中：不懂WHO為何公開瞎子摸象資料

多空交戰、台股平盤上下震盪 小跌19點收10,347

反全球化衝擊

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

IMF將台灣今年經濟成長率預估下修至負四％，央行認為「太悲觀」，以目前的「投資台灣三大方案」，加上5G基礎建設及離岸風電設置等綠能投資、台積電繼續投資半導體先進製程來看，預期民間投資將能溫和成長。再來則是政院推出兆元紓困和振興方案，有助於維護就業市場穩定，支撐民間消費成長動能。

但以台灣來說，內需市場小，外貿依存度已高達60％，遠比韓國(36％)、日本(14％)、中國大陸(18％)及美國(7％)都來得高，因此國際有什麼風吹草動，台灣受到影響最大。相對的，日本、中國大陸及美國這些有超過上億人口的國家，雖然也會因為疫情而受影響，但因為內需市場的穩定力量，所受衝擊明顯較小。

事實上，疫情與經濟的關聯是多面的，除了恐慌造成市場信心潰散，導致股市大跌、匯率震盪、油價崩跌之外，全球化生產供應鏈中斷，因應生產、消費及投資所需的貿易也隨之萎縮，不僅商品貿易下滑，由於邊境管制趨嚴，觀光、運輸、金融等服務貿易受創更深，反全球化一旦成形，外銷出不去，經濟可能凍結。

台灣向來以中國大陸、歐美為主要的出口市場，尤其是兩岸長期分工形成緊密的供應鏈，肺炎疫情的發生，對台灣產業經濟將造成一定的影響和衝擊。反觀印度、越南及印尼等這些東南亞國家，在中國大陸市場參與程度不深，這次疫情讓其產業發展受到的影響甚微，這就是區域性經濟發展的特點。

全球保護主義現象攀升下，恐將加劇反全球化態勢，不利國際貿易分工，發展小範圍的區域經濟取代全球化的產業供應鏈是比較可行的方式。另外，政府能否有效解決五缺問題及提供租稅優惠鼓勵，落實台商企業回流，將是維持經濟成長主要的關鍵。

【理財周刊第1026期】
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