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多空交戰、台股平盤上下震盪 小跌19點收10,347

交易醫生教你打敗期貨風險

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

期貨被誤解 善用風險變贏家

投資市場流傳著一個笑話：「股票輸了玩期貨，期貨輸了玩選擇權，選擇權再輸就玩權證」。一般投資人聽見期貨，普遍印象就是風險比股票大，徐國華認為這是對期貨的誤解，「期貨發明初衷是作為避險工具，怎麼會變成高風險的標的呢？」

箇中原因在於「槓桿原理」，期貨投資人使用少部分資金，控制極大的投資部位。徐國華以台指期為例，台指在一萬二千點時，政府提出的保證金約九萬元，也就是說，投資人可用九萬元操作一口二百萬的期貨商品，二百萬的商品只要有一％震盪，就是二萬塊錢的輸贏，將近是保證金的四分之一，「這就是為什麼槓桿放大了期貨的風險值」。

「利潤就是風險的泉水，風險越高，換得利潤也越大」，解開對期貨的誤解，投資人也能輕鬆掌握槓桿帶來的利潤。

首先，你要先學會「研究商品」。徐國華指出，股票和期貨Ｋ棒長一樣，但結構不同，股票有固定發行量，投資人透過認購股票進入市場，角逐有限的籌碼。反觀期貨並沒有限度，一組多空就會成為一個合約，再加上期貨操作有未平倉量計算，市場上一定是一多加一空才會是一口合約，所以兩者概念完全不一樣。

在期貨市場裡，空頭速度來得快，賺錢也很有感覺，多單賺錢費時相對較長，徐國華觀察到，許多人在股票失利後轉作期貨投資，一味做空，「因為散戶有做空很容易賺錢的想法，其實做空一點都不容易」。以過去的經驗來說，每一年除權息時，所有人會衝著價差四百點去放空，卻幾乎每年輸錢，行家稱其現象為「大笨蛋理論」，實際上除權息前三個月，大部分是多頭趨勢，只是散戶都覺得除權息後點數會蒸發，應該趁機放空。

「商品不一樣，操作方法就必須調整」，徐國華再度強調投資心態必須改變，台指期這類衍生性商品的設計，就是為了讓期貨賺錢，許多人輸到谷底才轉投資台指期，沒有去研究商品差異性，終其一生研究技術指標，是本末倒置的行為。

投資不僅是撒錢 知己知彼百戰百勝的交易心理學

坊間有不少技術指標教學，打開徐國華最新著作《100張圖學會期貨交易》反而開宗明義的告訴讀者，他個人並不使用技術指標，「我之所以提出『技術指標無用論』的原因是，多數指標開發是在日線層級，如果要使用在當沖交易，參數如何調整，是一大學問」。

徐國華笑著討平反並表示，所有技術指標都來自於價格，每一筆交易最先完成的是Ｋ棒，Ｋ棒之後才會有指標呈現，那投資人為什麼不直接研究Ｋ棒？甚至，「我們是不是應該直接研究價格？」他進一步作出解釋，研究技術指標會讓人上癮，一個指標不行，換兩個、三個加在一起用，然後覺得自己好棒。

但是，技術指標呈現的數據，可能是很久之前的標準。除非投資人可以研究到非常透徹，還能自行做預測，比別人早知道指標會出現什麼狀況，否則花過多時間在技術指標，可能會濫用，落入指標研究的循環，等研究完時效又過，不斷停留在舊數據，失去交易本質。

投資當然需要做功課，對於徐國華而言，比起研究技術分析或Ｋ棒，更重要是資金控管與交易心理的研究。去年日本股神CIS新書寫到：「致勝之道是考慮漸出的勝率以及『洞悉人心』」，完全呼應徐國華多年在市場上的研究，他認為從交易心理學的角度來說，主要有兩方面，一方面是自我心理，如何處理交易過程中自我心理的變化；另一方面則是如何覺察市場的變化。前者攸關停損點的設置，後者，則關係到如何在市場上比他人快一步做出「有優勢的決定」。

投資並非有錢就走，一股腦把錢撒入戰場，市場上每個數值呈現、投資人的恐慌指數等等，都是市場溫度，「當市場所有人在興奮時，代表其中必有問題」，台股指數有三大塊，分為金融、電子與傳產，只有金融漲停時，可能是在謠傳要與他國簽訂MOU，通常中國可能會阻止，現貨開盤前金融期貨就會漲停。

經驗老到的徐國華斬釘截鐵地說，與此同時，電子股權重比例最高，如果金融股、台指都漲停，電子股沒有漲停時，是不合理的現象，通常他就會直接放空。或許投資人很納悶，跟著明牌走不是最保險的嗎？

但投資不是蒙著眼跟著趨勢走，要觀察市場與國際走向，才能比其他投資人有贏錢的優勢，「所有人興奮的時候，我會放空，恐慌的時候，我會買進期貨，有點像逆向操作，但我敢這麼做，是因為緊密的觀察，跟著市場型態操作，要抓到不合理的因素在哪裡，才不會誤入歧途」。

停損也可以賺錢 學會認輸讓你橫行市場

投資期貨最常見的問題在於，股票和期貨之間的頻率不一樣，股票可能不會天天進出，但期貨交易幾乎天天進出，有時高達十幾、二十趟。徐國華認為，期貨就是標準的投機行為，做的就是短線價差，輸錢應該要立即停止，可是，期貨又把槓桿放大，前面提到過，一％的震盪可能就是幾萬上下，有多少投資人心臟能承受？在股票輸一塊，在期貨就是十幾塊，投資習慣改不過來，在期貨就會遇到小賺大賠的情況。

如同牌桌上的賭徒一般，投資人心態往往無法說離場就離場，怎麼運用風險才能避免在期貨慘賠？「成也槓桿，敗也槓桿」，徐國華點出投資人普遍是心理那關過不去，「當你手中握有哈利波特的魔法棒時，會不用嗎？」政府雖然將期貨槓桿放大，投資人可以自己縮小，只是大部分的人為什麼會想要投資？因為想「贏」，所以不喜歡輸的感覺。然而，期貨交易最高指導原則就是要學會「認輸」，古今中外皆然，不能認輸的人，大多被市場淘汰，1995年里森拖垮兩百多年歷史的霸菱銀行，2019年，杜總輝選擇權爆倉，都是因為不認輸。

當你不認輸時，不能再把失敗推託給期貨風險太高。要克服這個問題，必須認知到「停損也可以賺錢」。太多人看到自己投入股市資金虧損，就放著等反彈，深怕直接離場會「輸錢」，徐國華要大家反轉這個觀念，「停損之後同向進場」，假設投資人做多時行情往下走，價格下跌過程中先認賠出場，會先輸一小段，再從更低價位買回來，當股票反彈到原本價位時，就能賺到價差的部分，扣掉先前停損時損失的金額，整體而言還是賺錢。

有學員曾經挑戰徐國華的理論，如果停損後價格沒有反彈呢？他回應，即便停損後沒有反彈，比起那些沒有停損一路跌到谷底的人來說，誰會損失較多？想當然耳，提前離場即便有所虧損，卻未必是輸家。由此可推論出停損的奧義在於，第一，保護你的資金不要超額損失；第二，讓你取得更好的成本。

最後，徐國華提醒所有想加入投資期貨市場的讀者，「期貨市場唯一的關鍵就是要認輸，不認輸的人到最後一定是輸家，在市場越會認輸的人越活得下去」，如何在火燒之前趕快滅火才是將風險降低的關鍵，否則火大到不能撲滅時，也就只能逃命了！

【理財周刊第1026期】
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