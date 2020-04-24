雲端商機爆發 伺服器當紅炸子雞

【文／理周教育學苑．張真卿】

全球雲端服務產業市場分為：IaaS(硬體)、PaaS(平台)和SaaS(軟體)等三大領域，根據美國研調機構IDC統計，三大市場規模分別達到990億美元、620億美元和1970億美元，其中又以軟體為主的SaaS佔最大宗。IDC也預估，2018年至2022年IaaS、PaaS及SaaS的年複合成長率也分別可達30%、28%及16%。顯示雲端投資不只是趨勢，也是未來投資的重點。

公有雲市佔率成長快速

以目前全球雲端市場現況來看，亞馬遜雲端運算服務(Amazon Web Services, AWS)佔比為51.8%，公有雲市佔率最高，第二名微軟市佔13.3%，再來是阿里巴巴(4.6%)，最後是Google(3.3%)以及IBM(1.9%)，其他供應商綜合起來市佔率則達25%。

雲端需求暴增，雲端大廠的競爭也越來越激烈，AWS在全球19個地理區域運作，並有55個可用區域，Azure有36個地理區域。Google急起直追，目前有17個地理區域及52個可用區域。

未來四年公有雲的客戶群成長最快的是專業服務(23.9%)、零售業(22.8%)、媒體(22.5%)與電信(22.1%)。亞馬遜雲端運算服務AWS為公有雲龍頭，為亞馬遜帶來一年270億美元的營收，年成長超過46%。目前全球包括各大企業、新創公司都開始使用AWS，台灣大型企業、新創客戶則包括製造業、電信業、媒體、電商、軟體、行動支付各領域。

白牌伺服器需求大成長

雲端商機蓬勃發展，因應公有雲的儲存需求大增，需要大量的伺服器，伺服器產業變成當紅炸子雞。這些伺服器設計的目的是儲存及管理資料、執行應用程式或傳遞內容或服務，例如串流視訊、網路郵件、辦公室生產力軟體或社交媒體。您可以從任何具備網際網路的裝置，在線上存取檔案及資料，而不是從本機或個人電腦加以存取，這樣您就能在需要的時候，隨時隨地取得資訊。

綜觀整體伺服器產業來看，每年出貨量成長率約為3~5%。伺服器分為品牌伺服器和白牌伺服器兩大類。品牌伺服器就是廠商已經做好產品，直接銷售給用戶，就好像你直接到電腦店買有品牌的電腦。白牌伺服器就是依據用戶的需求，客製化提供給客戶，就好像你找電腦店，依據你的要求組裝電腦。

品牌伺服器的龍頭廠商包括Dell、HP、Lenovo，出貨占比約為60~65%，主要客戶為傳統企業用戶。而白牌伺服器龍頭廠商包括廣達、英業達、緯穎，出貨占比約35~40%，主要客戶為中國大陸和美國網路及雲端大廠，包括百度、阿里巴巴、騰訊、臉書、亞馬遜、微軟及Google等。近年來雲端大廠崛起，亞馬遜、Google和微軟加大公有雲規模，白牌伺服器的成長力道優於品牌伺服器。國內法人研究報告也指出，台灣的白牌伺服器供應商將持續有長期的成長動能，維持相關概念股買進建議。

國內白牌伺服器商機無限

國內伺服器ODM廠累積伺服器代工之經驗，改變品牌客戶之代工模式，捨棄傳統品牌伺服器ODM，轉為直接提供資料中心客戶自家產生的客製化伺服器。其中國內專注於白牌伺服器的廠商有緯穎(6669)和廣達集團(2382)的雲達(QCT)。

緯穎為緯創集團(3231)獨立出來的上市公司，專門接洽白牌客戶，營收百分百來自於伺服器和資料中心，為國內最大的白牌伺服器廠商，緯穎專注在全球的ISP客戶，如臉書和微軟，2020年再新增亞馬遜這個大客戶。

根據凱基證券的研究報告，雲端數據中心需求升溫和客戶擴展，預估2020年和2021年營收和獲利穩定成長，加上5G和邊緣運算商機發酵，維持對緯穎增加持股的評等，2020年EPS 27.13元、2021年EPS 33.53元，目標價由648元上修到910元。如想每周知道更多大盤及產業資訊，請google搜尋「產業見真章」或https://www.youtube.com/moneyedu2008，觀看並訂閱追蹤唷!

【理財周刊第1026期】