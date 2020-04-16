國際油價崩跌 猜底進場是否划算？

【文／理周教育學苑．方鈞】

Q：隨著疫情擴散，全球經濟活動停滯不前，對於石油的需求量也大幅下降，3月中沙烏地阿拉伯及俄羅斯因為石油產量問題劇烈衝突，沙烏地阿拉伯在衝突爆發後，石油產量不減反增，國際油價由每桶46美元暴跌到20美元左右，隨後美國總統川普出面協調，雙方達成減產協議，這樣的背景下油價到低點了嗎？可以布局買石油嗎？

A：這波石油價格下跌衝擊主要源自兩大原因，一是新冠肺炎病毒在全世界爆發流行，企業被迫停工，供應鏈斷鏈，航線停飛，石油需求銳減；二則是沙烏地阿拉伯及俄羅斯爆發衝突，沙國利用價格戰逼迫俄羅斯，在需求銳減供給過剩情況下，油價直線下跌來到20美元大關。

隨後川普出面協調，讓沙國為首的OPEC(石油輸出國組織)及其他產油國達成初步共識，預計在五、六月每日減產970萬桶，藉以達成止跌目的，消息一出，國際油價短暫拉升，但隨後立即回落原本漲幅。儘管市場有石油利多消息，但國際油價在第一季跌幅高達六六％，單靠減產回穩油價恐怕難度頗高。

未來油價是否回復穩定，還是需觀察各國疫情狀況，只有經濟活動恢復正常，消化之前戰爭累積庫存油量，油價才有機會止跌反漲。

就技術分析來看，油價因利多消息短線會進入盤整型態，後續需觀察19.06美元是否站穩未破，如果再跌破19.06美元，表示油價未來還有下修空間，而真正較佳的進場點是等待震盪整理後向上突破盤整區間，在區間內建議觀望等待。

整體來看，國際油價止跌有望，但打底還未完成，建議投資朋友還是保守觀望為上策，等待疫情緩和及Ｋ線表態後再投資會安全一些。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑官方帳號 @moneyedu

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