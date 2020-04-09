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疫情重傷經濟

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

國際貨幣基金組織(IMF)總裁Kristalina Georgieva表示，全球經濟陷入衰退，比2008年的金融危機更加嚴重，4月，第一季成績單即將公布，先爆發疫情的中國大陸在二月封城的情況下，製造業採購經理人指數(PMI)跌破榮枯線50分界，比2008年11月的38.8還要低，來到35.7的史上新低。

但三月PMI製造業指數回升到52，較去(2019)年同期下跌四．五六％，儘管力拚3月復工，但從年成長率的角度來看，自2018年6月到2019年10月為止，都是衰退的，反映的是中美貿易戰的高關稅影響。

就業人數驟減 失業率大增

如今又加上COVID-19新冠肺炎的全球大流行，從3月下旬到4月中旬的復活節，超過50個國家鎖國，包含歐美，單單美國三月大非農新增就業人數就減少70萬人，失業率從3.5％大幅上升到4.4％，回到2017年8月的水準。

但是市場嚴重質疑這數據失真，因為根據每週初請失業金人數，從3月15日至3月28日為止，共新增993.1萬人，更別說截至四月八日為止，美國新冠病毒確診人數已逼近40萬人，要知道3月28日的美國新冠病毒確診人數是8.5萬人，短短的一周，美國新增了15.5萬確診人數，可以推測，單周初請失業金人數必將打破664.8萬人，有可能突破千萬人。

疫情嚴重國家 金融市場多頭欲振乏力

試問，短短的三周就有將近二千萬美國人失業，別說第一季GDP，幾乎可以肯定第二季全球GDP也是下滑的，因為西班牙加上義大利再加上法國的確診人數幾乎等於美國。連續兩季GDP衰退，就符合了經濟學家認定景氣衰退的定義。

問題的關鍵是，市場不願面對事實，有種船到橋頭自然直的感覺。

怎麼說呢？股民在賭政策護盤，特別是美國聯準會(Fed)祭出無限量化寬鬆(QE)之後，全球股市在3月20日春分之後開始反彈，市場期待著解套波到來。

但是經過兩周的反彈，應該可以發現，多頭的力道不敵20日均線，例如日經225指數、美股道瓊指數、德國DAX指數、西班牙IBEX35指數、義大利富時MIB指數等，多數都是疫情嚴重的國家。

日本已經連續數日確診人數單日突破二百人，會不會是下一個美國，很值得觀察。特別是日本傳統的工作文化，造就日本的遠端辦公、教學落後，一旦疫情爆發，以台灣跟美國、日本、中國的貿易往來如此密切，將嚴重考驗台灣的防疫能量。

要認清事實的是，在疫苗還沒問世之前，各國針對出入境人員的隔離防疫政策不會放鬆，在人流與物流受阻的情況下，寄望下半年經濟好轉恐怕只是一廂情願。

保護主義意識抬頭 下一個決戰點：通膨何時復活

這次各國防疫淪陷，除了輕敵之外，在經濟與防疫之間的優先取捨，也是關鍵因素。

更重要的是，在危機處理的過程，官方為了避免民眾恐慌，囤積物資造成物價飛漲，所以用詞謹慎，以至於民眾的自覺心不夠。

再加上過去四十年的全球化的供應鏈高度分工下，許多原料或產能皆缺，在疫情下的各國保護主義意識抬頭，下一個決戰點是通膨何時復活。

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