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犀利媽：做對方法 股市空頭也不怕

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

就在今年初新型冠狀病毒(COVID-19)蔓延全球，全球經濟受到嚴重影響，各國股市重挫暴跌。相對的，任誰也料想不到這次疫情雖然讓許多投資人損失不少，不過只要做對方法，不論環境怎麼變化，依舊能找到適當的立足點在股市中持續獲利。

過去靠著勤做功課無師自通，還在股市空頭時不但安然度過，資金不減反增。因此，被人稱為「股市空姐」的周亞瓊(犀利媽)在這次疫情當中，同樣遠離股市受災區，更在這波疫情下靠著多年經驗，一樣不疾不徐的進出股市賺取價差。找出對的操作方法，不單純以技術分析，而是需要有所依據及取得有利的消息，如此每個投資人皆可達到投資目標。

技術分析是輔佐 RSI才是關鍵

相對強弱指標(RSI)是股民判斷股票市場活躍度的指標之一，它可算出股價在某段時間的平均跌幅與平均漲幅之數值，再以天數為基準算出時間內的漲跌。而RSI的範圍為0-100之間，數值越大表示過去漲幅機率越大，但不代表數值越大，就是投入資金的好時機，反倒會成最後一批的犧牲者！犀利媽大方分享自己看盤的投資秘訣。

看準股市多單空單的參考指標，就是以RSI五日線及十日線為基準，並搭配當時題材趨勢加以判斷是否為良好投資個股。假設五日線維持RSI>90、十日線RSI>80的狀況，股票持有人就無須緊張；不過，當十日線RSI>90，兩線平衡持續鈍化，多單的投資者就必須要警惕，提早賣出不再持有。而尚未持有者也不能因為股價持續漲就失去理性買下，因為這時可能是股價最高點，隨時會反轉。

此外，犀利媽呼籲投資人，「千萬別小看RSI帶來的訊號，若認定反正未及原有成本就擺著，這是錯誤觀念，該停利就須停利。」因為股價走勢誰都無法預知，可能從九十元跌至五十元，反讓投資人更捨不得認賠。但股票做多做空也不全然靠RSI指標來判斷，當然也要了解消息面及全球環境的趨勢，若環境不好股市隨時都會是空頭，只要走對方向依舊能獲利。

簡單的口訣，「RSI在高點多單勿入，在低檔空單隨時回補」。此觀念套用至台股大盤亦是如此，犀利媽舉例，台股在二○一五年也曾從萬點重挫至七二○三點，當時RSI五日線及十日線都在個位數，與近期大盤下跌至8523點有異曲同工之妙，RSI五日線為2.44，十日線為7.57，趨近於五年前的RSI指標，隨時準備反彈。

然而，技術分析使用KD或MACD也是大有人在，但等到指標出現黃金交叉時才進入市場，其實已經慢了半拍。

學會做功課 投資獲利不是難事

首先，每天學會看報紙，不論工商時報或經濟日報皆是很好的消息來源，將股市重點資訊剪貼彙整成冊，並且標註年月日，能隨時翻閱。如此得知公司派透露的消息，發覺蛛絲馬跡並能掌握近期市場趨勢的風向。如：獲利營收、股東會議、除權息等消息，投資人都必須關注。

其中，公司在每月固定一天，如當月六日或十日會公布營收，假設在產業消息面得知好消息且相關公司營收佳，就可提前布局，切記在企業報營收前期，先低檔買進。但假設消息面不好，就可逢高進場做空該支股票，賺取價差。

同樣的，外資報告也是消息來源之一。但絕對不是看主力籌碼，跟著外資法人一起買進賣出即可，因為外資可以透過許多券商就可買賣，散戶無法得知外資所有的交易行為。因此，消息掌握、企業營收、外資報告皆是投資人必須要學會的功課。

再者，犀利媽建議，投資股票若有能力就應該「融資」。但有個前提，假設有現金一百萬，全投入融資買股只能買入一百二十萬。她說：「融資，券商雖然可借六成，但不可擴張信用太多，依然必須量力而為。」且犀利媽強調，重點不在融資成本的高低，而是融資會改變投資人在股價漲幅的關心程度。

她解釋，投資人做現貨會有一種「鴕鳥心態」，因為當股價下跌時，會捨不得賣，持續抱著。反之，股價上漲也不一定能當機立斷的停利。而融資就顯得相對不同，不像現貨有著不賣就沒虧的概念。它有所謂「融資維持率」的問題，這樣投資人也相對會持續關注股價動向。

而期貨其實也藏著相同道理，但沒有足夠保證金也會被砍倉，尤其台指期貨根本沒有依據。犀利媽嚴厲警惕「大盤期貨沒有永遠的贏家」，就算期貨高手也會栽在「盤整盤」。因為它無法預測，當大盤持續在一個區間盤整，漲跌沒有一定的依據，投資人就會停損停利或資金持續放著，假設突然大跌或大漲，布局錯誤皆有可能損失慘重。

投資台股 散戶需要避險嗎？

針對這個問題，犀利媽大聲表示，「為何要避險？能避險的只有外資，因為外資布局多！」她聽聞有股市分析師說過，當散戶買某支股票多單時，就做幾口股票空單。她疑慮，這樣到底要股價上漲還是下跌。她並表明，當持有股票虧損時，二話不說就是停損，而不是繼續補空單。

但對於股票期貨的買賣，犀利媽非常自豪的表示，過去靠著股期與股票手續費及交易稅的不同，省下不少成本。以手續費來說，股票是0.1425%，買賣各需繳交一次，而交易稅就需要0.3%。反之，股票期貨交易稅買賣各為十萬分之二，兩者相比就天差地遠，當股價越高差異就越大。

而判斷股票期貨的買賣訊號其實是非常靈活，與台指期的概念相差不遠，都有「正價差與逆價差」的現象，簡單來說，當期貨價格高於現貨價格就會出現正價差，表示投資人預期市場將會走高；反之，假設期貨價格低於現貨價格就是逆價差。也就是說投資人要隨時留意並觀察，這樣或許就不難觀察到適當的買賣點。

當然，股市中還有選擇權、權證等操作方式，而犀利媽曾在國內證券商(俗稱「號子」)多年，對於每日進出股市已經是家常便飯，她說：「只要有市場行情，就會有新的投資傑作。」雖然現在不坐在券商VIP室，但仍然持續在股市中打造佳績，且以進出股票期貨為主。

回頭來看，犀利媽建議，若是在資金有限的情況下，不建議投資選擇權或權證，許多人看到以小搏大的誘惑力進入股市，但不了解權證的另一個稱號是「龜苓膏(歸零)」，價值會隨著時間而遞減，因此，在進入股票市場前，還是要評估自身狀態及現況再進場！

打滾股市多年的犀利媽經驗談

「買進股票後，就知道會賺錢還是賠錢」，這是犀利媽最常說的一句話，當你每天與股票做朋友，逐漸能掌握到一些頭緒。她分享過去的實際案例，某位朋友經常跟他人報明牌，得知最終皆有所獲利，但犀利媽則反問：「那你呢？」他則笑笑地回應，「我沒有下單」。顯示只是空談沒有行動，其實背後隱約藏著害怕的心理，但假如投資股票想要「安心」，就要考量一下自身能否承擔股市的風險。

後續又聽聞有人說，等這次疫情緩和下來要投資食品股。犀利媽回頭解釋，當疫情減緩，最不該考慮的就是食品股，因為食品類本身利潤其實不高，且相關物品囤貨後續可能因疫情緩和而銷售量降低，反倒是深受疫情影響下跌之類股會先反彈。因此，她提到，買股票就像跟從流行一樣的道理，跟著流行走總不會錯，而且同一產業不是只投資一支股票，因為單一較無法提升拉攏率，需要同一族群才能提高投資人的關注度。

最後，犀利媽強調，當加權指數在最高點的時候，察覺不對勁就應該立即停損，沒有所謂的虧損二○％才停損，假若投資人有此心態，就會自認賣在最低點，而脫不了手，就此套牢在一支股票，且可動用資金將會減少，進而影響其餘投資空間。

此外，也有投資人因股票虧損，就擺著等待股價回漲，再投資其他類股，長期交易有獲利才賣出。這樣並無不好，但犀利媽表示，「買賣股票，應該要像開設精品店，而不是雜貨店。」因為擁有多樣的投資標的，也不代表獲利就此能翻倍。

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