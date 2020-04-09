記憶體投資邏輯 依景氣循環操作

【文／理周教育學苑．張真卿】

記憶體屬於半導體產業，在電子產品中的功能是存取、讀取和記憶資料。記憶體有SRAM、SDRAM、DDR3、DDR4、NOR Flash和NAND Flash，種類相當多。

記憶體的種類

記憶體分為兩大類，一種為揮發性記憶體，當電流關閉後資料就會流失的記憶體，如DRAM與SRAM(Static Random Access Memory，靜態隨機存取記憶體)，SRAM的速度比DRAM快，價格也比較高。另外一種為電流關閉後仍可繼續保存資料，稱為非揮發性記憶體，如ROM、NOR Flash與NAND Flash為主。其中ROM是唯讀記憶體，由字面上的意義可以了解，這一種記憶體只能讀，但是不能寫。NOR Flash和NAND Flash可以讀也可以寫，NAND Flash就是我們常用的隨身碟。簡單的說，DRAM是桌面運作的觀念，NAND Flash是儲存，也就是抽屜的概念。

記憶體的產業結構

記憶體的製造商又稱為原廠，全球供應商三分天下：三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)和美光(Micron Technology)。三星是全球第二大半導體企業，以及全球最大DRAM、NAND Flash記憶體製造商，全球市佔率高達47.5%。SK海力士市佔率26.7%排名第二，前身是現代電子的半導體部門，目前為全球第二大DRAM、NAND Flash製造商。美光市佔率9.4%排名第三，美國唯一碩果僅存的DRAM、NAND Flash製造商。

台灣記憶體廠有分為原廠、封測廠和模組廠。DRAM原廠有：南科(2408)、力晶；DRAM封裝廠有：力成(6239)、南茂(8150)、華泰(2329)；模組廠有：威剛(3260)、宇瞻(8271)、宜鼎(5289)；NAND Flash大廠是旺宏(2337)。

記憶體的產業循環

記憶體雖是屬於電子產業中的半導體產業，但不是多麼高科技的產業，技術不像半導體的IC產業一樣可以不斷創新，因此不能用電子業的投資邏輯去看待。記憶體產業其實是大宗物資，也就是說產業循環和供需的變化相當密切。當供給大於需求，記憶體價格下跌，產業進入寒冬。當需求大於供給，記憶體價格上漲，整個產業就開始吃香喝辣。

記憶體就產業供應鏈來說，分為上游的原廠、中游的封測廠，以及下游的模組廠和通路商，模組廠和通路商再把成品交給電子代工廠，組裝成終端產品，如家電、通訊和資訊產品，近年來NB、手機、平板和伺服器記憶體的用量都很大。原廠因為是工廠固定成本高，增產和減產比較不靈活，因此售價大部分是合約價，模組廠和通路商是生意人，反應較快，售價大多是現貨價。

記憶體的投資邏輯

當景氣變好，終端需求增加，電子代工廠就會向模組廠和通路商大量進貨，下游記憶體模組廠會囤貨，現貨價格會上漲，獲利就會比上游原廠好，如果景氣持續上揚，上游的原廠會開始提高合約價，此時形成整個記憶體產業的榮景。當景氣變差，終端需求減少，電子代工廠減少向模組廠和通路商進貨，下游記憶體模組廠因為存貨太多，會在市場上拋售庫存，現貨價格會下跌，獲利就會大幅下修，如果景氣持續走弱，上游的原廠就會開始降低合約價，此時整個記憶體產業將進入蕭條期。

以過去經驗，記憶體產業大約三年循環一次，投資人如果仔細觀察記憶體現貨價和合約價的變化，就可以知道目前產業所處位階，記憶體開始復甦時，先買進模組廠和通路商的股票，當產業景氣進入繁榮期，買進原廠和封測廠的股票，當產業景氣進入衰退期，出清所有相關股票。

記憶體的股價評價方式和一般電子產業不一樣，通常電子業看營收和獲利，再來就是用本益比(P/E)評估股價有無上漲空間，記憶體是景氣循環產業，股價漲跌和景氣循環相關性很大，所以評價模式有兩種：一種是用股價淨值比(P/B)，買在股價淨值比低，賣在股價淨值比高；另一種是用本益比，但邏輯比較特殊，買在本益比高，賣在本益比低。很多投資人因為不了解記憶體產業的特性，在投資上常常賠大錢，就是不了解這個概念。

記憶體的現況

二○一九上半年DRAM價格大幅下跌約45-50%，今年原廠對於資本支出相對保守，DRAM供給量僅增加12-15%，供給面大幅增加機會不大。今年DRAM位元需求量成長14-16%，NAND位元需求量成長5-30%。近期武漢肺炎疫情擴散，宅經濟發燒帶動各大資料中心增加建置規模，推升伺服器記憶體需求轉強，但5G手機需求比預期來得不好，整體而言第二季DRAM、NAND Flash、NOR Flash等三大記憶體行情看漲，但漲勢比年初的看法保守。

本季DRAM和NAND Flash現貨價漲幅大於合約價，下游記憶體模組廠如：威剛、宇瞻、十銓、宇瞻和群聯等，擁有低價庫存利益，獲利可望優於三星等上游晶片製造商，呈現「下游比上游肥」的狀況。建議投資人第二季可以將記憶體模組廠和通路商列為投資重點，運用技術指標找到買進和賣出時點。

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