【文．洪寶山】

COVID-19新冠肺炎，二○二○年最熱搜的關鍵字，不僅攪亂你我日常生活，更打翻全球經濟發展軌道，誰能針對這場亂局做出最快最準確的研判，誰就有可能彎道超車，成為二○二○年經濟衰退下的倖存者，最後的贏家。

新冠病毒至今無特定解藥，加上無症狀也具有高傳染力，在公車內的密閉空間最遠可達四公尺，所以一開始專家建議戴口罩，防止帶原者飛沫傳染。又加上滬深股市最牛的口罩製造商─道恩股份拉出十八根漲停板，點燃兩岸股市炒作熱情，台股的口罩概念股恆大、康那香也跟著上漲，慢慢的大家發現同樣是口罩概念股，怎麼強弱度差很大，才知道原來口罩分三層，其中以最中間的熔噴不織布用來阻擋細菌病毒，是最重要的材料，於是有人大量囤積熔噴不織布，短短一個月不到，熔噴不織布大缺貨，市場漲五倍，造就Ａ股延江股份單單二月份累積上漲八○．七七％，連帶台股熔噴不織布概念股敏成三月最高曾累積二．五五倍漲幅。

後來又發現新冠病毒離開人體後可在不同物體上存活二小時至數日之久，媒體呼籲大家量體溫、勤洗手，噴酒精消毒，相關題材的耳溫槍(松翰、紘康、盛群)、熱感測儀(熱映)、防護衣(美德醫療-DR)等生技醫療股陸續展開補漲行情。不過這些個股大多炒不太動了，市場又把眼光轉向四月底的瑞德西韋解盲題材。在英國最著名的醫療期刊─柳葉刀曾刊載一篇有關瑞德西韋成功將一名確診患者，僅一夜時間，從呼吸困難轉為明顯症狀減輕，備受市場期待，但此藥僅完成二期的動物實驗，目前才跟中國大陸合作三期的人體實驗，從目前中國大陸頻頻釋出用中藥治療輕症患者有效的訊息來看，似乎不把希望寄望在瑞德西韋的解盲結果，於是全球醫療團隊又忙著找尋其他解藥。

令人興奮的是，法國有醫療團隊以抗瘧疾藥物奎寧(quinine)用在三十六名確診患者身上，發現效果非常顯著，很快就無法在鼻咽處測到新冠病毒，於是川普宣布將使用奎寧來對抗新冠病毒。在台股中，生產羥氯奎寧學名藥的藥廠包括健亞、強生，原料藥藥廠則有旭富。

新冠肺炎用藥正拚命拯救病患，而世界各國也傾全力修復經濟傷害，當疫情與行情物極必反時，堅持到底的會是最後贏家。

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