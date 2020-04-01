全球救股市 留意台股報復性反彈壓力

【文／理周教育學苑．方鈞】

Q：武漢疫情蔓延，美股帶頭領跌，全球恐慌性賣壓不止，為了止穩股市，各國無所不用其極，除了降息的貨幣政策外，美國更祭出2兆美元紓困計畫，在多重利多條件下，小道單日反彈千點，台股在國安基金及美股止跌鼓舞下，也急速拉升直逼萬點關卡，台股是否後市可期？

A：春節開盤後台股一路下殺，3月19日盤中最低來到8523點，不少融資投資人慘遭斷頭，雖然美國帶頭施行量化寬鬆，透過買債及補貼刺激景氣循環，但武漢疫情還未受到完全控制，不少醫學專家推估疫情高峰將落於四、五月，換言之，現在股市止跌就像是重症病患緊急接受開刀治療，後續能否痊癒，還得仰賴疫情是否有效控制。

雖然國安基金進場護盤，卻無法助攻台股續上萬點，去年一月台股攻上萬點除了選舉要素外，外資大舉買入權值股功不可沒，從附圖外資期貨多空未平倉口數淨額可知，當時淨額從一月到十月皆超過十萬口，外資長線多單布局才讓台股攻上一萬二關卡。

反觀現在，自疫情爆發後外資由買轉賣，期貨多空未平倉口數淨額也達到負十萬口，雖然加權近日止跌反彈，但從圖中可以明顯看出，外資未平倉口數淨額並未跟上，如果只靠內資拉抬，台股上攻萬點難度頗高。

此外，這次殺盤也對融資散戶資金造成嚴重虧損，即便股市反彈，萬點上被套牢的投資人也會急於解套，就技術線型來看，帶量殺盤爆量的開盤價未來都是關鍵壓力區，被套牢者還是建議不要輕易挑戰壓力，少虧為贏，趁反彈時解套，未持有股票者建議空手觀望，目前台股漲多遇壓都準備走回檔，做多短線難度極高，多看少做為上策。

國安基金能夠護一時，但最終股價還是得回到整體經濟狀況來看待，疫情未獲妥善控制前，投資策略還是保守為上，持有現金為主。想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑官方帳號 @moneyedu