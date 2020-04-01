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台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

營益率季增年增 時下首選

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．馮泉富】

急跌大幅修正後哪些價值股閃閃發亮？去年第四季季報透露玄機，產業能見度佳、公司競爭力明顯轉好者，為優先選擇。

在FED推出無上限QE以緩解金融市場流動性之後，美股終於迎來大漲，道瓊指數創下歷史漲點紀錄，單日飆漲二一一二點，慣性改變，反彈波啟動。不過，投資人仍舊忐忑不安，因為接下來得面對新冠病毒擴散對實體經濟的重創結果。

高失業率受疫情影響 美股以利空出盡反應

市場的擔憂無可厚非，首先，IHS Markit新公布的三月歐元區綜合採購經理人(PMI)初值僅三一．四，不但創歷史新低，還改寫史上單月最大跌點。歐元區服務業PMI更是從二月的五二．六崩跌到三月的二八．四，創下一九九八年開始此項統計以來的新低。其中主要國家，德國綜合PMI從五○．七跳水到三月份的三七．二，創十一年最低，法國綜合PMI從五二崩至三○．二，創歷史新低。

但是投資人可能又忘了，當股市跌到負乖離很大的時候，低檔的支撐往往是由利空測試出來的，這才紮實。PMI訊息公佈後，德、法股市呈現第六個交易日不再破低，而反向大漲，這就是短線上的利空出盡。

接著更受矚目的是，市場擔憂美國失業人潮將爆衝，可能把美股拖向更深的深淵。大家屏息以待的數據於三月二六日公布了，3月15至21日當周的初次請領失業救濟人數暴增約三百萬，遠高於華爾街經濟學家的預估值250萬，來到三二八萬的歷史新高。部分分析師認為，在美國經濟停擺好幾個月的最壞情況下，失業率可能狂升至20％以上，而上一次美國有如此高失業率是在一九三○年代的經濟大蕭條時期。

不過，請領失業救濟人數之數據公布後僅影響十五分鐘，隨後美股仍舊一路攀升大漲，利空出盡再度演出。

在利空的壓力測試下，更加確認反彈波是正在進行式，低檔支撐也明確揭牌了。在全球主要央行同步全面QE的背景下，熱錢效應才剛剛啟動，觀察指標為美元指數，若美元指數持續轉弱，代表美元荒結束，流動性充沛，資金將重回新興市場，就看投資人願不願意參與。

無限量QE 將重新激活金融市場

現階段投資人在疫情持續擴散的氛圍下，很容易陷入悲觀的選擇性採樣，導致錯失了低檔布局的機會。事實上，美國整體經濟運轉並非一面倒的利空。例如，隨著新冠肺炎感染激增，迫使許多人必須待在家中，但民眾對糧食與家庭日用品的需求暴增，大批湧入的需求已令零售業門市與倉庫不堪負荷，急需現場時薪人員或是物流人力，這使得大型零售商急於招募人手，以因應龐大的訂單需求。

沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon.com)、藥品連鎖店CVS Health等十多家大型通路商未來幾周合計將增聘約50萬人。大型雜貨配送業者Instacart Inc.日前也宣布未來三個月擬增聘30萬員工。必勝客將在美國增聘三萬人，Papa John’s表示將增加最多二萬人力，達美樂擬招募逾一萬人。

以目前美國官方的進度，不只是聯準會的無限量QE 貨幣政策已經拍板，其中最引人注目的是Fed決定購買追蹤企業債市場的ETF(指數股票型基金)，為美國央行史無前例之舉；這將提供債券市場與ETF迫切所需流動性，FED將注入二千億美元購買企業債，一半用於購買主要市場企業債券和貸款，另一半則用於購買次級市場的債券與ETF，此舉將舒緩市場的信用利差。

美國參議院也通過了規模二兆美元的財政刺激法案，重點是對全美民眾直接發現金、大幅擴大失業保險補助、對企業提供好幾千億美元的貸款以及擴大對醫療保健供應商提供資源。

歐洲方面，宣布取消七千五百億歐元緊急購債計畫的單一國家購債上限，換言之，央行將握有更大的彈性，代表央行可以買進任一成員國逾三三％的債券，義大利、希臘和葡萄牙的債市將受惠最多，放寬限制讓歐洲央行可以集中火力，支援深受新冠肺炎衝擊的經濟體，例如義大利。若是利差大幅擴大，亦可讓央行直接控制殖利率。同時，歐盟執委會史無前例的宣布將暫緩對歐盟各國財政赤字的嚴苛規定，允許會員國在不用擔憂赤字規定情況下，挹注資金於醫療設備、防疫措施與增建醫院，來保護國家人民與經濟。

在亞洲方面，日前信評機構標普已將韓國二○二○年的經濟成長率由一．一％調降至負0.6％，韓國央行隨即推出為期三個月的無限量寬鬆，提供無限量的流動性予金融機構，協助縮減新冠肺炎造的經濟衝擊，並移除金融市場不確定性。此為韓國央行七十年史上首見，連一九九七年亞洲金融風暴與二○○八年全球金融危機都未見此項措施。

全球一連串的挹注資金，目的就是維持金融體系的正常運作而不斷鏈，而熱錢效應也將在未來一段時間逐步發酵。

全球經濟成長動能趨緩 台股指數修復時間拉長

由於全球主要央行全力挹注金融市場大量資金，讓我們對股市增添信心。但疫情對實體經濟的傷害，仍舊不能忽視，因為台灣對出口貿易的依賴度非常高，不可能自外於全世界，得時時刻刻放在心上，持續追蹤。

信評機構惠譽，目前已大幅下修二○二○年全球經濟成長率預估值，由原本的二．五％調降至一．三％，等於全球GDP總量較先前預估減少約八千五百億美元；並預期歐元區和日本今年會出現經濟衰退，GDP年增率估測分別為負○．四％和負一．四％。至於大陸最新的二○二○年GDP年增率估值，惠譽估測為三．七％，標普則為二．九％。

標普也全面調降亞太區二○二○年GDP之年增率，單是台灣就減少○．八個百分點，預估台灣今年GDP年增率僅一．六％。

對照國發會的看法也十分接近，國發會依最新情勢評估，疫情對今年經濟成長的衝擊已擴大至○．六六～一．四個百分點，以此推算，今年經濟成長最悲觀可能降至一．三二％，不過若疫情早點結束，經濟成長率仍可維持在二．○六％。

元大寶華綜經院則指出，新冠肺炎疫情全球擴散，對於經濟活動傷害實在太大，估測要到今年第四季全球經濟才能反彈，台灣的經濟成長率預測值從前次預估的二．二％下修到一．五％，二○二○年經濟成長曲線將出現一個「大U型」，機率約八○％，V型反轉的機率微乎其微，反映於台股加權指數，修復時間將拉長。

中砂季報營益率表現佳 今年估賺四．八四元

如前所述，既然指數修復時間將拉長，台股可能只剩下個別族群或個股表現的機會。因此，選股策略必須更為謹慎，除了產業能見度佳以外，公司本身的競爭力明顯轉好為優先選擇。

可觀察指標為營益率之變化，若第四季營益率比第三季優化，且同時優於前一年同期營益率，則為當下首選。例如中砂(1560)，在先進鑽石碟領域居全球領先地位，投資先進CMP設備研發產品，因而領先同業獲得台積電在三奈米製程之採用，並以較優之研磨效益有望擴展至五、七奈米製程使用。

其他客戶方面，中砂的先進鑽石碟產品，例如 Pyradia、CVD-W 及MetalFree(O-Pyradia Disk)等，已陸續打入義法半導體、旺宏、聯芯、美光等國內外廠商，在產品性價比勝出之下，預料客戶端將逐步提高採購比重，推升中砂鑽石碟之市場占有率。

法人預估中砂二○二○年合併營收可達五三．九一億元，年成長約一○．七％，預估平均毛利率小幅提升至三一．四％，營業利益估約八．七三億元；稅前淨利估約八．七七億元，歸屬母公司稅後淨利估達六．八三億元，EPS估達四．八四元，本益比不高，值得長線追蹤。

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