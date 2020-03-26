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資金何處去

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

美國歷經三月恐慌 四月將迎來小陽春政策暖意

決戰點可能落在四月三日的美國三月大非農就業報告的利空，屆時或許迎來美國國會通過救濟法案的利多。因此可預期經過三月的恐慌，四月將迎來小陽春的政策暖意。

既然反彈要來了，那麼投資機會在哪？首先，跌了萬點的道瓊指數應該有份，但是小道瓊股指動不動就熔斷或漲停，加上超過十倍的槓桿，不適合穩健理財型的小資族，可以轉向留意國泰美國道瓊ETF(00668)、富邦NADAQ ETF(00662)、國泰費城板導體ETF(00830)、統一FANG+ ETF(00757)。

其次，既然聯準會鐵了心要救市，而且無限量QE祭出後，受益的就是黃金。

聯準會祭無限期QE 黃金亂局中挑戰高點

回顧二○○八年的金融海嘯期間，聯準會分別在二○○八年十一月二十五日、二○一○年十一月四日以及二○一二年九月十四日實施三次量化寬鬆貨幣政策，而黃金現貨價從二○○八年十一月三日的七二三．五五美元收盤價漲到二○一一年八月二十二日的一八九七．四六元收盤價，共一．六二倍，高點落在第二次量化寬鬆實施後十個月、第三次量化寬鬆實施前一年。換言之，現在才處在聯準會積極救市的起點，假以時日，不排除黃金趁著這次亂局挑戰二千美元的歷史新高。

高股息加上低波動性 穩健型投資人最愛

當然，一般投資人最熟悉的還是台股，雖然這波股災來得又急又猛，但是對於很多想要賺取高股息的投資人來說，應該是越跌越興奮才是，因為跌得越多，相對的現金股息殖利率就越高，最好又加上低波動性，那就符合穩健理財投資人的需求。

當然，首選就是元大高股息ETF(0056)，如果以一．八元現金股息、二三．六七元參考價計算，殖利率高達七．六％，相信很多現股當沖的操盤高手也不過如此。

其他股票型ETF，若以三月二十三日收盤價為基準，現金股息殖利率超過五％的有：國泰股利精選30 ETF(00701)，如果以一．六六元現金股息、十七．○七元參考價計算，殖利率高達九．七二％；富邦台灣中小ETF(00733)，以○．九六元現金股息、十四．五一元參考價計算，殖利率為六．六一％；元大台灣高息低波ETF(00713)，以一．六元現金股息、二四．八五元參考價計算，殖利率為六．四三％；兆豐藍籌30ETF(00690)，以一．一二元現金股息、十七．九八元參考價計算，殖利率為六．二二％；FH富時高息低波ETF(00731)，以二．二六六元現金股息、三七．二四元參考價計算，殖利率為六．○八％；富邦台灣優質高息ETF(00730)，以○．七四六元現金股息、十三．四九元參考價計算，殖利率為五．五三％。

其他殖利率超過五％的ETF還有：富邦美國特別股ETF(00717)、FH富時不動產ETF(00712)、FH彭博高收益債ETF(00710B)、FH能源債(00758B)、富邦中國政策債(00718B)、國泰投資級公司債(00725B)，投資人可多加留意。

【理財周刊第1022期】
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