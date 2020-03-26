永續經營 胡瑞志分享財富傳承祕訣

【文．洪寶山】

台塑集團、長榮集團、金蘭醬油皆因創辦人過世，沒能好好交代、分配遺產而上演兄弟鬩牆、家族爭產的戲碼，到底遺產怎麼分配才公平？如何打破富不過三代的魔咒？如果二代不想接班，有沒有一個讓企業永續，又可以照顧到後代子孫的方法？來自馬來西亞的胡瑞志來台分享財富傳承、企業不敗的祕訣，世代子孫同享祖先的光耀。

十歲時父親經商失敗，母親帶著他四處擺攤賣菜、賣水果，因為怕窮，胡瑞志急著想賺錢改善家計，不但生意慘賠，還一度掉入金錢遊戲，負債收場，畢業後加入保險公司，起初做得並不出色，後來聽到一場「財富傳承」的演講，扭轉他的保險事業。

遺囑、保險、信託 三位一體

胡瑞志鑽研財富傳承的祕訣，一來解決沒人脈的問題，二來他看過很多文章，知道「傳承」是高資產人士的痛點，他們會關心兩件事：第一，萬一我走了，留給孩子的錢夠用嗎？第二，我的孩子會不會好好的管理、運用這些錢？二○一六年他創立財富傳承學院，要將正確的傳承觀念帶進華人世界。

「遺囑、保險和信託三位一體，必須一起做」，胡瑞志認為，很多生意人只立遺囑交代財產分配，仍存在很大的風險，因為人走了以後，所有可動用的資產，包括現金、房子、股票，都可能被凍結，這時壽險就扮演很重要的角色，壽險是唯一可以注入、動用的資金，用來解決債務、稅務和執行遺產費用等暫時性開銷。

分錢不分權 「權」鎖在信託契約

但只有壽險還不夠完整，壽險是一次理賠，如果受益人不善管理、任意花用，或拿來清償債務，都會造成財產流失，因此還要加上「信託」，稱之為「保險的保險」，直接將理賠金賠給家族信託，再透過信託分期付款，就能保障受益人、家人及子女的生活。

什麼是信託？信託就是另外成立一個帳戶或公司，將你所有的資產放進去，包含動產(現金、股票)、不動產(地產、房產)、企業等，再把這家公司所賺到的錢分給小孩，「只分錢，不分權」的概念，因為分「權」，大家會爭吵，把「權」鎖在信託的契約中，就能解決財富傳承很多的問題。

譬如說，一位父親有三個小孩、兩間房子，兩間房子中，一間價值高、一間價值低，房子不能切割，怎麼分配都不公平。有人提議讓每間房子同時擁有三個子女的名字，其實這更慘，「一個要賣，一個不賣，另一個沒意見」，必定爭吵，甚至對簿公堂，不如把房子的主權放在家族信託裡，「只分錢，不分權」，平均分配收租或盈利所得，大家好好經營父親留下來的兩間房產。

企業也是一樣，如果有三個兒子、兩個女兒，女兒沒有參與經營，為了一視同仁，照顧所有的孩子，可以把股權鎖在信託裡，獲利平分給五個孩子，三個兒子不會因為爭權奪利，變賣股權、套現，造成經營權易主，更不會有女兒嫁人、離婚、身故，而股權旁落外人(女婿)的情況發生。

「權不散，則不亂」，馬來西亞最大的家族企業雲頂集團，創辦人林梧桐即是將公司放在信託裡，不管下面怎麼挑戰權威，或換了幾任經理人，權力都還在林家手中，後代子孫仍可受益。歐美的家族企業，像是洛克菲勒公司，所以能傳承上百年，並成為全球富強，「信託」是非常關鍵的因素。

預立信託 確保財富傳承最佳時機

信託在歐美有二、三百年歷史，歐美有高額的遺產稅制，用信託來避稅已經成為一個常態，台灣、新加坡、馬來西亞等華人最近幾十年才開始流行，主要原因是華人父母親對外人不信任，總覺得財產或企業必須交給自己的孩子才放心，即便是孩子不擅長管理，仍是聽天由命的態度，「可以做就做，不行就算了」，最後子孫散盡家產、家道中落的比比皆是。

胡瑞志說，華人的父母很辛苦，努力工作捨不得花錢，告訴孩子錢很難賺，「父母親的金錢觀對孩子影響很大，大到比手足親情還大」，掙錢辛苦，後代子孫當然會爭。另一個原因是父母親忌諱在生前分家產，擔心分了家產子女不孝，自己晚景淒涼，因此耽延財富傳承的最佳時機。

「華人只傳財富，忽略家族教育、文化及慈善的元素」，日本有超過五千家兩百年以上的企業，從小就教育孩子將家族企業傳承定為終生目標，譬如說，做刀匠的父親，會告訴孩子將來要繼承家族的手藝，如此代代相傳的「匠人文化」，造就日本成為最多長壽企業的國家。

「少分給你，是因為你有本事賺錢，你兄弟不擅謀生，所以多給一些」，胡瑞志建議父母，一開始就要在檯面上講清楚，告訴孩子，「你只是財富的保管者，手足親情遠比金錢更重要」，分到財產，除了自己用之外，也不要忘記做慈善，幫助需要幫助的人，多少可避免家族因錢反目成仇、對簿公堂的情況發生。

保密性高 信託可避免遺產遭凍結

當事人過世後，不管有沒有設立遺囑，如果有債務或稅務追討上門，或後代質疑遺囑的真偽，資產都有可能遭凍結，信託的好處是可以越過遺產執行命令及遺產凍結，直接幫助家人度過經濟危機，而且確定性、保密性高，不容易被質疑，能夠避免後代子孫爭產的糾紛。

信託是一個個性化的契約，能依委託人的心願在契約裡設定有趣的條件，比方說，著名港星沈殿霞過世時留下上億資產，當時女兒鄭欣宜還未滿十八歲，她在生前安排好信託，每月固定給女兒生活費，若所需的金額超過給付額度，則必須前夫鄭少秋同意才行。其他像是受益人吸毒、坐牢、遊手好閒或破產等，都可在信託設定條款停止給付或是繞過孩子直接給孫子。

信託這麼好用，是不是百分之百確保家族傳承？胡瑞志坦言，信託只是法律條文，是一個共同契約，還是必須由委託人的家屬及受益人共同遵守，才能完成世代的傳承。至於信託條約能不能更改，則要看當初立約人是否設定更改條款，例如八○％的受益人同意就可變更，或是其他可變更的條件。

但話說回來，信託的本質是讓財富世代傳承，還是建議不要更動，唯一稍微可以調整的是執行的細節，像是決定某項重大投資或慈善捐款，可由各兄弟家族挑選代表組成家族委員會，一致通過即可執行。

富豪家族做好傳承 利己利人

華人不相信信託，認為信託倒了怎麼辦，胡瑞志強調，信託公司和委託人的財產是分開的，委託人仍必須到銀行開設第三方信託戶口，將所屬的資產放在銀行帳戶中，現在很多信託都是由銀行同時操作，如匯豐銀行所屬匯豐信託，且有國家信託法保障信託行為。

「信託可以解決資產被浪費，讓世界更美好」，第一代辛苦創業累積財富，會珍惜自己的資產，第二代有參與部分創業過程，多少會懂得保護，到了第三代沒有參與，財富根本從天上掉下來，對錢財沒有感覺，於是在「創富─守富─傳承失敗」中惡性循環，其實這些有能力的家族若能做好傳承，可以穩定社會經濟，不只家族子孫受惠，更可以做慈善，幫助社會弱勢族群。

家族企業經過三代的經營，若不是赫赫有名，在地方也非同小可，華人的家族要站在世界的家族首富，一定要懂得運用信託，擴大層面來說，企業是國家經濟的根基，企業代代穩固，國家人民自然富足強盛。

【理財周刊第1022期】