快訊

擦身而過就中鏢！42歲患者談新冠肺炎：一度感覺快死

政大交換生確診新冠肺炎 校長：54名師生居家檢疫中

政策給力 離岸風電產業趨勢向上

聯合新聞網 / 理財周刊

【文／理周教育學苑．張真卿】

蔡政府上台後，為了推動「無核家園」政策，推廣綠色能源，針對太陽能和風力發電提出多項補助方案，其中離岸風力發電產業鏈是最大的商機。台灣海峽多數地區平均水深低於五十公尺，台灣海峽風場具狹管效應，風速強勁，風向穩定。台灣海峽冬天以東北季風(較強)為主，夏天則為西南季風(較弱)，全年有風，具適合設立風場的天然條件。近年政府大力推動，促使國際頂尖的風場業者來台開發並進行技術移轉。政府的目標是希望推動離岸風力發電產業發展，建構產業供應鏈，進一步搶攻亞太市場。

引導風電供應鏈國產化

在政策上設定台北港、台中港和興達港為離岸風電產業園區，帶動廠商投資，形成產業聚落。政府推動國際風電設備廠商來台，促使風力機製造、水下基礎及海事工程船舶製造等國內外業者建立合作關係，形成產業供應鏈。

依據經濟部的規劃，台灣離岸風電目標為二○二五年達5.7GW，占台灣總發電量七％，經濟部希望在政策上引導風電供應鏈國產化，讓更多台灣廠商參與，增加國內就業機會提升台灣GDP。二○二○年開始，國產零組件出貨將大幅增加，之後逐年提高至二○二二年。台灣廠商若能夠承接國外訂單，讓風力發電應用成為常態商品，將是這些廠商長期的成長動能。

風電產業分為風電製造、風電服務和風電發電等三大次產業，二○二○年首先啟動風電製造，其中又以水下基礎工程最先受惠，預期到二○二五年離岸風電的基座與塔架相關零件商機約有一千億元以上。

世紀鋼(9958)資本額二○．九四億，為台股上市的鋼構廠，主要營運業務為房地產、廠房與公共工程。世紀鋼看好風電產業，成立子公司世紀風電，目前持股六二．四九％，公司業務為執行離岸風電相關工程、水下基礎製造的技術及設計、專案管理和離岸水下基礎製程規畫。未來成長動能來自於離岸風電計畫，提供海上風機的基座與塔架相關零件。因應離案風電製程及供貨，廠內正進行產線調整，自製傳統鋼構產值將逐年減少，另增加協力廠商供給量，以滿足傳統鋼構基本供給量。

公司取得台北港南碼頭風電專區，現已取得土地(162,700m²)預計組裝區(57,800m²)、規劃儲存用地(180,000m²)、短租儲存區(95,200m²)。台北港第一期廠房於二○一九年九月完工，今年一月開始量產。第二期廠房二○一九年十月交地，將於今年六至八月完工，九月開始投產。

風電事業挹注獲利

目前已經確定合作的專案有三個：沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金(CIP)和達德能源集團。與沃旭能源公司簽署大彰化東南及西南風場計畫，取得的八十一支Pin Pile(PP)，今年年底前完工。CIP合作案，四月開始出貨，預期二○二○年認列營收四十三億元。和達德能源集團簽約，取得桃園麗威風場，預計350MW約八十七支，一百億元案量。

二○二○年世紀鋼風電事業開始挹注獲利，獲利進入成長期，引起法人長期關注。近期國際疫情嚴重，影響電子業的供應鏈和銷售預期，台股也因此下跌，出現系統性風險。台灣離岸風電產業，是國家既定的政策，預算已經編列，不會因為國際景氣衰退或是金融市場變化而改變，是趨勢明確向上的產業。

世紀鋼傳統鋼構業務接單滿載，風電則是學習曲線的提升。二○一九年營收二四．○二億元，YoY+45.19%，EPS三．五元。元富投顧預估二○二○年進入風電認列高峰，預期營收五十六億元，YoY+144%，EPS五．○四元。推估二○二一年營收一一六億元，EPS八元。在籌碼方面，法人持股增加，融資減少，近期一千張大戶持股持續增加，籌碼相對安定，投資人可以注意。如想每周知道更多大盤及產業資訊，請google搜尋「產業見真章」或https://www.youtube.com/moneyedu2008，觀看並訂閱追蹤唷!

【理財周刊第1022期】
【理財周刊第1022期】

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1022期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

台股賣壓力竭 慣性改變

美元指數轉弱，新台幣匯率轉強，美股有機會築底，外資開始回補台積電、鴻海等權值股，台股可望持續反彈輪動擴底，等待基本面轉好。

新冠肺炎引爆全球政治勢力消長

防疫視同作戰，誰也沒想到，COVID-19新冠肺炎竟然成為第三次世界大戰的導火線，只不過這次敵人是看不見的病毒，以及沒有煙硝味的全球政治勢力的消長。

政策給力 離岸風電產業趨勢向上

蔡政府上台後，為了推動「無核家園」政策，推廣綠色能源，針對太陽能和風力發電提出多項補助方案，其中離岸風力發電產業鏈是最大的商機。台灣海峽多數地區平均水深低於五十公尺，台灣海峽風場具狹管效應，風速強勁，風向穩定。台灣海峽冬天以東北季風(較強)為主，夏天則為西南季風(較弱)，全年有風，具適合設立風場的天然條件。近年政府大力推動，促使國際頂尖的風場業者來台開發並進行技術移轉。政府的目標是希望推動離岸風力發電產業發展，建構產業供應鏈，進一步搶攻亞太市場。

永續經營 胡瑞志分享財富傳承祕訣

台塑集團、長榮集團、金蘭醬油皆因創辦人過世，沒能好好交代、分配遺產而上演兄弟鬩牆、家族爭產的戲碼，到底遺產怎麼分配才公平？如何打破富不過三代的魔咒？如果二代不想接班，有沒有一個讓企業永續，又可以照顧到後代子孫的方法？來自馬來西亞的胡瑞志來台分享財富傳承、企業不敗的祕訣，世代子孫同享祖先的光耀。

資金何處去

美國的COVID-19新冠肺炎確診人數突破五萬人，美股道瓊指數僅花了二十二個交易日累積三○％跌幅，打破大蕭條紀錄，市場避險情緒不退，「美元荒」的流動性枯竭逼得美國聯準會(Fed)在三月二十三日宣布祭出無限期QE，三月二十四日亞洲盤時間美元指數下跌○．六六％，自三月九日的六四．六三漲到三月二十三日的一○三．○一高點，十個交易日八．五五％的漲幅，對照道瓊指數同期從二四九九二高點跌到一八二一三低點，二七．一二％的跌幅，短線的多空轉折即將到來。

病毒之戰！台灣產業轉型契機

新冠肺炎疫情肆虐全球，歐美各國確診人數不斷上升。疫情失控，全球經濟也在懸崖邊緣搖搖欲墜，美股道瓊指數三月十六日暴跌二九九七點，創下一九八七年「黑色星期一」後，單日最大跌幅。台灣部分產業於去年一連串的貿易戰衝擊與兩岸政治局勢影響，台商回流、各國轉單效應，在這一波肺炎疫情的影響下，是福不是禍，反而看見轉型契機，全民「戰疫」同時，也應該為疫情過後的經濟重整進行鋪陳。

步步為營 不搶短

雪崩式大跌後市場信心不容易立刻恢復，投資人千萬不要隨便心動手癢見獵心喜，記取歷史教訓等盤勢落底確實止穩後再出手，才能反敗為勝。

善用選擇權買方 崩跌行情也安心

Q:武漢疫情肆虐，全球股市暴跌無一倖免，台股跌破萬點關卡，截至3月18日，最低來到9218點，面對台股慘綠崩盤，手中沒有持股的朋友們有沒有什麼策略能夠以小搏大？而長線投資的股友們，又該如何避險，降低崩跌帶來的損失呢？

消費急縮 全球股市跌入技術性熊市

上周(三月九日至十三日)真是創歷史的一周，道瓊指數史上僅有的三次熔斷，竟然一周內出現二次，分別是三月九日下跌二○一三點、三月十二日下跌二三五二點。

待疫情冷卻 熱錢必將流竄

美股連續暴跌引爆金融商品跌勢惡性循環，而由疫情引發的恐慌性賣壓，卻也造就了許多宅經濟商機，像遠距教學、視訊服務、居家辦公等題材暴紅。

金融危機如何避險

從二月十二日的二九五六八高點，道瓊指數僅用了十七個交易日跌掉五八六二點(跌幅一九．八二％)，創史上最快速幾乎達到進入熊市二○％的技術面跌幅標準，只因三月六日的OPEC+減產會議談判破裂，沙烏地阿拉伯與俄羅斯撕破臉，引發沙烏地阿拉伯發動價格戰，美原油三月九日創一九九一年以來單日最大跌幅二四．五九％，盤中直接見二七．三四美元低點，道瓊出現史上第二次觸發七％的熔斷機制，VIX恐慌指數一度飆升到六二．一二金融海嘯以來新高。

趙建凱：行銷業務就靠姓名學

從古至今，不論在東西方的社會背景中，皆有所謂算命的學術文化存在。東方有紫微斗數和八卦六爻……，西方則有占星術和塔羅牌……等，多種算命方式。總能替人們在遇上困境或不順之時，找出一絲方向或改變現況的可能性。 其中，姓名學又是一門學問，它可以將個人身上所隱藏的性格密碼一一解開，但透過何種方式呢？姓名學老師趙建凱直接了當的說，「姓名學不僅僅能影響一個人的運勢，更能運用在行銷業務之中」。萬萬沒想到兩者的關聯性是如此實用且契合，同時能在工作及生活實務上得到相關驗證。

熱門新聞

謝金河：川普真的保衛他的馬其諾防線

外資資金大走山

抗肺病毒藥物 誰勝出？

超前佈署價值股

航空股 買點到了嗎？

政策給力 離岸風電產業趨勢向上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。