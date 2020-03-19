【文．洪寶山】

雪崩式大跌後市場信心不容易立刻恢復，投資人千萬不要隨便心動手癢見獵心喜，記取歷史教訓等盤勢落底確實止穩後再出手，才能反敗為勝。

將來後人寫近二十年的金融史，必然會提到三次重要的股市牛熊分水嶺：二○○一年的九一一恐怖攻擊事件、二○○八年金融海嘯、二○二○年COVID-19新冠病毒。三大利空都造成股市大跌。道瓊指數打噴嚏，全球股市跟著跳水也跌入技術性熊市。逼得美國聯準會短短十三天之內連降六碼，直接零利率，川普更推出一兆美元的財政政策與啟動「直升機撒錢」。

利多一波又一波，多頭的中期反彈要來了嗎？以古鑑今，回顧九一一恐怖攻擊是美國本土首度受到攻擊，重創美國人的安全感，當時正處在聯準會降息週期，事發後聯準會降息兩碼，並持續降息至二○○三年七月的一％。二○○八年的金融海嘯不僅零利率，更三度量化寬鬆。九一一恐怖事件降息二十二碼，金融海嘯降息二十一碼，外加三次量化寬鬆(相當於六碼)，那麼這次瘟疫讓聯準會已經降息六碼，直接歸零，而鮑爾還強調美國不適合負利率。

市場預期央行之間的降息梭哈啟動，金融市場陷入大混亂，投資人採取現金為王的策略將造成金融商品流動性劇降，在新秩序還沒重建之前，單日震盪幅度擴大，以為抄底機會來臨，結果進場才知道是死在半山腰。當下投資人要思考的是，不止損，自己的口袋夠不夠深？止損，能不能管住自己容易衝動的心，遠離盤面不搶短？

這次疫情初期全球以為武漢封城就阻止了新冠病毒擴散，卻選擇性的遺忘武漢封城前一晚三十萬人大逃離的危險，雖然台灣擋下了，日韓歐美卻先後在一個月後成為重災區，封城已成為新常態，經濟活動瞬間劇停。各國央行會大動作降息，不外乎今年全球經濟衰退機率高達九○％，而且在疫苗研發出來之前，經濟衰退還會持續，全球供應鏈與消費力瞬間急煞車，將來重新開機也需要時間。

美股十一年的牛市僅用十九個交易日就結束，這波來得又急又快的熊市，考驗高負債企業的存活能力，也考驗高槓桿投資人的風險控制能力，期指斷頭之後就是融資斷頭，接著就是企業暴雷，海水退潮後才知誰在裸泳。

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