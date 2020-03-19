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善用選擇權買方 崩跌行情也安心

聯合新聞網 / 理財周刊

【文／理周教育學苑．方鈞】

Q:武漢疫情肆虐，全球股市暴跌無一倖免，台股跌破萬點關卡，截至3月18日，最低來到9218點，面對台股慘綠崩盤，手中沒有持股的朋友們有沒有什麼策略能夠以小搏大？而長線投資的股友們，又該如何避險，降低崩跌帶來的損失呢？

A:熟知台股的投資朋友都知道，台股是淺碟型市場，遇到這樣大跌行情，法人機構該做的避險還是不會少，常見方式即是透過期貨及選擇權，今天來聊聊如何用選擇權避險。

選擇權操作可以分為買方及賣方，買方指的是支付一定金額，擁有某個合約價格的權利，賣方則是收取買方權利金，如果到了約定價格必須負擔義務。大家可以把買方想成是一般消費者，賣方則是保險公司，假設消費者向保險公司買了一個車險，當車子沒有意外發生時，保險公司能定期收取保費，但若在保險期間車子發生意外，保險公司則必須賠償。

這樣的概念如何拿來做股票避險？首先要選擇保險等級，如果今天車子只有保險桿擦傷，保險公司只會賠一點金額，若是車子全毀，保險公司就虧大了。套用在選擇權上一開始必須先選擇履約價格(未來台股可能跌到哪)，其次必須選擇履約時間(保險在哪段時間內有效)，如果是在一周內有效稱之為周選，如果是在一個月內有效稱之為月選，當保險時間越長，保費也隨之越高，但若離到期日只剩幾天，價格相對會便宜很多。

簡單來說，用選擇權避險就是先設定在某段時間內台股會跌到哪裡，進而去購買相對的履約價PUT，如附圖，買入了九千五履約價格保險，當加權指數漲時保險變得沒有價值，但當加權由9677跌到9397時，保險價值翻了三．七倍，面對殺盤行情，花點小錢利用選擇權買保險，能夠大幅減少股價下跌帶來的損失。

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