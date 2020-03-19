快訊

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消費急縮 全球股市跌入技術性熊市

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

上周(三月九日至十三日)真是創歷史的一周，道瓊指數史上僅有的三次熔斷，竟然一周內出現二次，分別是三月九日下跌二○一三點、三月十二日下跌二三五二點。

更戲劇性的是，三月十三日美國總統川普因COVID-19新冠病毒疫情擴散，宣布美國進入緊急狀態，釋出五百億美元，在美元指數四連陽、單周反彈二．七％的助力下，道瓊指數守住二萬點整數關卡，單日漲一九八五點收漲停板(單周第二次漲停板，另一次是三月十日)，結束了驚心動魄的一周。

在本周五(三月二十日)正逢小道瓊股指期貨的最後結算日，原先預期聯準會將在十八日或十九日的FOMC例會上宣布降息兩碼，推測挨打了一個月的多頭，在多頭總司令川普的控盤之下，將展開報復性的反彈。

不料三月十六日聯準會提前兩天突然降息，而且是一口氣降息四碼至○％至○．二五％，並且重啟量化寬鬆釋出七千億美元，市場驚嚇多過驚喜，小道瓊股指再度跌停板，打亂了多頭本周反彈的劇本，慎防反彈延遲到下周才發生，道瓊指數的二萬點整數關卡可能要再次接受考驗。

川普重披多頭總司令戰袍 要讓道瓊走勢有利選情

延遲不代表取消，在道瓊指數的日KD已經構成底背離，跌深反彈不會不來。有什麼樣的利多可以支撐多頭呢？第一個利多就是川普終於接受了COVID-19的病毒檢測，結果為陰性，相信市場的第一直覺是鬆了一口氣，好吧，雖然要檢測三次陰性才算過關，不過猜想市場才不管那麼多呢，先漲再說。

很有意思的是，川普該不該接受檢測這件事從三月九日開始鬧了好幾天，川普都拒絕檢測，但就在宣布美國進入緊急狀態後，道瓊指數拉出實體大長紅Ｋ，川普周末(三月十四日)才宣布接受檢測並公布結果為陰性，不得不佩服，時機抓得恰到好處。

第二個利多就是年初讓道瓊指數先大跌，如此一來，不單單是川普的減稅政策利多，就連聯準會也被迫要配合在大選年期間，頻頻降息或購買公債的貨幣寬鬆政策利多，變成道瓊指數有機會在十一月前後再次挑戰新高，這樣的道瓊指數走勢才有利於川普的選情。

如果道瓊指數一直處在近三萬點的高位緩步震盪向上，試問，到了十一月大選投票前幾個月，會不會趁著川普宣布降薪資稅的利多，逢高獲利了結，到那時候，川普還有時間跟籌碼可以把他最重視的政績救回來嗎？機會很小。

所以說，第二個利多就是當三月十二日的道瓊指數盤中低點二一一五四點距離川普二○一六年十一月八日當選美國總統的一八三三二點，僅僅累積二八二二點漲幅，平均一年才漲七○五．五點，這對於川普來說，根本拿不上檯面大吹大擂自己的豐功偉業，所以可預期從現在開始，川普將重新披上多頭總司令的戰袍，道瓊指數先殺多之後，接下來要上演軋空戲碼。

川普如意算盤遭中俄聯手打擊

在二○一八年十二月最後一次聯準會例會上，鮑爾主席意外的宣布升息，後來美國又在二○一九年一月政府關門三十五天，市場驚恐之餘，道瓊指數下探二一七一二低點，隨後市場對於聯準會二○一八年升息四次是否誤判的議題爭論了一至二個月，當時的美國公債殖利率倒掛，華爾街分析師們都喊這是歷年來研判美國經濟是否進入衰退最可靠的指標。

不過也附帶的說明一點就是，通常美債殖利率倒掛後的二十個月，美國經濟才會步入衰退期，當時(二○一九年初)不論從那個角度來看美國的五大宏觀數據，都看不出美國經濟有衰退的蛛絲馬跡，就連FOMC例會聲明、褐皮書等都對美國經濟保持樂觀的態度，即便有中美貿易戰的因素，也是中國大陸受害程度較明顯，美國的底子仍硬。

怎知一進入二○二○年，情況丕變，先是美國與伊朗差一點開戰，接著俄羅斯趁著美國疫情擴大之際，拒絕配合OPEC減產，意圖打壓美國頁岩油業者，劍指川普的德州金主，給了川普一記暗箭，這怨不得別人，誰讓川普趁著中國大陸武漢封城之際，落井下石的先撤僑，後要求履行中美貿易協議的大量農產品採購案。

結果川普的如意算盤沒打響，反遭中俄聯手打擊，據傳荷蘭的疫情擴散，嚴重缺乏防疫醫療用品，例如口罩、防護衣等，中國大陸正積極拉攏荷蘭，希望能以防疫醫療用品換取荷蘭的半導體光刻機。

要知道艾司摩爾(ASML)的半導體光刻機是全球獨佔，台積電的先進製程都是用它的設備，一旦中國大陸從荷蘭取得光刻機，那就是中國大陸在科技戰取得重大的勝利，對於已經在5G競賽居下風的美國來說，領先的差距又被縮小。

民間消費縮手 全球經濟衰退

一場意外考驗各國的危機處理，如今中國大陸疫情逐漸控制，搖身一變大善人對世界各國主動伸援，日本要口罩給口罩，送義大利兩種中藥對輕症有效，其他廣東、上海、成都、湖北等城市，各自派出醫療隊到其他各國急難救助，這次世界各國接受中國大陸的援手，對於美國世界霸主的地位是極大的威脅，美股或許在這次反彈之後，或是十一月的總統大選結果確認後，完成頭部型態而正式進入到經濟衰退的熊市。

破與不破二萬點，接下來道瓊指數有可能進入中期反彈，二五二二六至二五○二○點空方缺口是壓力，另外二六六一六至二六七四三點也是可能的壓力區，當然更不排除再次挑戰三萬點的可能發生。

只不過有一點是可以確認的是，如果瑞德希韋的四月二十七日解盲失敗的話，那麼只能等疫苗問世，正常情況下須費時十八個月，這十八個月期間某些國家採取禁止大型活動或聚會，例如職業球賽，而且在避免傳染的情況下，一般旅行也處在停滯階段，民間消費縮手是可預見的，全球經濟衰退是必然的，問題的關鍵是重建消費者信心非一朝一夕，如此就不難理解在過去一個月的金融市場，現金為王的策略發生在所有的商品，包括亂世避險的首選─黃金。

聯準會降息至零利率、重啟QE 黃金利多反跌

三月四日聯準會無預警降息二碼的利多，COMEX黃金竟然僅曇花一現的突破一千七百美元關卡，然後上周道瓊指數單周重挫四七一○點的過程，COMEX黃金逆勢下跌一四三．五美元，八．五八％的跌幅，一根大陰線跌破二○一九年五月的一二六九美元低點上漲以來的上升趨勢線，創十一周新低價一五○四美元，典型的利多不漲，觸頂訊號。從二○一五年十二月的一○四六．二美元低點上漲到一七○四．三美元高點，已滿足○．六一八的反彈幅度，所以歷經四年的Ｂ波反彈恐怕已經結束。

儘管三月十六日聯準會加碼降息至零利率，COMEX黃金應聲反彈二％至一五七四．八美元，但在周MACD呈現頂背離，且月MACD死亡交叉的技術面轉弱背景下，不排除在聯準會重啟量化寬鬆的初期，COMEX黃金先下探一千三百至一二五○美元確認頸線支撐強度後，再展開反彈。

同樣屬於避險商品的COMEX白銀在跌破十七美元的頸線之後，已經逼近二○一五年的十三．六三五美元低點，有破底的疑慮。白銀的弱勢，暗示著未來科技業將耗用的白銀減少，宜視為警訊。

三月十五日北京市宣布凡境外無症狀人員入境中國大陸皆須隔離觀察十四天，雖然僅是臨時措施，但澳洲也是，如果全球都實施這項措施，可想而知，全球的商務經濟活動勢必不活躍，這可能是黃金、白銀在全球股市紛紛跌入技術性熊市之際，利多反跌的啟示。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1021期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

【理財周刊第1021期】
【理財周刊第1021期】

延伸閱讀

川普自稱像戰時總統 將動用國防生產法抗疫

川普簽署千億美元抗疫紓困案 供帶薪病假

川普擬指派衛生官員 任世衛執委會委員

川普續稱中國病毒 蓋茲和世衛官員同聲反對

相關新聞

病毒之戰！台灣產業轉型契機

新冠肺炎疫情肆虐全球，歐美各國確診人數不斷上升。疫情失控，全球經濟也在懸崖邊緣搖搖欲墜，美股道瓊指數三月十六日暴跌二九九七點，創下一九八七年「黑色星期一」後，單日最大跌幅。台灣部分產業於去年一連串的貿易戰衝擊與兩岸政治局勢影響，台商回流、各國轉單效應，在這一波肺炎疫情的影響下，是福不是禍，反而看見轉型契機，全民「戰疫」同時，也應該為疫情過後的經濟重整進行鋪陳。

步步為營 不搶短

雪崩式大跌後市場信心不容易立刻恢復，投資人千萬不要隨便心動手癢見獵心喜，記取歷史教訓等盤勢落底確實止穩後再出手，才能反敗為勝。

善用選擇權買方 崩跌行情也安心

Q:武漢疫情肆虐，全球股市暴跌無一倖免，台股跌破萬點關卡，截至3月18日，最低來到9218點，面對台股慘綠崩盤，手中沒有持股的朋友們有沒有什麼策略能夠以小搏大？而長線投資的股友們，又該如何避險，降低崩跌帶來的損失呢？

消費急縮 全球股市跌入技術性熊市

上周(三月九日至十三日)真是創歷史的一周，道瓊指數史上僅有的三次熔斷，竟然一周內出現二次，分別是三月九日下跌二○一三點、三月十二日下跌二三五二點。

待疫情冷卻 熱錢必將流竄

美股連續暴跌引爆金融商品跌勢惡性循環，而由疫情引發的恐慌性賣壓，卻也造就了許多宅經濟商機，像遠距教學、視訊服務、居家辦公等題材暴紅。

金融危機如何避險

從二月十二日的二九五六八高點，道瓊指數僅用了十七個交易日跌掉五八六二點(跌幅一九．八二％)，創史上最快速幾乎達到進入熊市二○％的技術面跌幅標準，只因三月六日的OPEC+減產會議談判破裂，沙烏地阿拉伯與俄羅斯撕破臉，引發沙烏地阿拉伯發動價格戰，美原油三月九日創一九九一年以來單日最大跌幅二四．五九％，盤中直接見二七．三四美元低點，道瓊出現史上第二次觸發七％的熔斷機制，VIX恐慌指數一度飆升到六二．一二金融海嘯以來新高。

趙建凱：行銷業務就靠姓名學

從古至今，不論在東西方的社會背景中，皆有所謂算命的學術文化存在。東方有紫微斗數和八卦六爻……，西方則有占星術和塔羅牌……等，多種算命方式。總能替人們在遇上困境或不順之時，找出一絲方向或改變現況的可能性。 其中，姓名學又是一門學問，它可以將個人身上所隱藏的性格密碼一一解開，但透過何種方式呢？姓名學老師趙建凱直接了當的說，「姓名學不僅僅能影響一個人的運勢，更能運用在行銷業務之中」。萬萬沒想到兩者的關聯性是如此實用且契合，同時能在工作及生活實務上得到相關驗證。

當前房市景氣走勢之觀察指標

─房貸餘額是否超過GDP 40％之警戒線情結 ─央行「選擇性信用管制措施」不容忽視

疫情衝擊經濟 資金湧入避險資產

美國聯準會(Fed)何時祭出零利率？本周美元指數期貨的最後結算日會不會跌到九十四點？中國大陸與伊朗會不會趁美國疫情擴大之際，反客為主，展開報復行動？如果美國總統川普也感染COVID-19新冠病毒，道瓊指數會不會跌到二一○○○點？二○二○年黑天鵝不斷，何處才是資金避風港？

反彈行情首選營收佳個股

外資瘋狂倒貨，台股暴量換手，行情大幅震盪正好提供精品股清洗籌碼的機會，在疫情發燒復工還有疑慮的當下，二月營收大成長個股相對具有爆發潛力。

顧燕翎：台灣婦女運動背後的故事

「身為女人，就應該要像個女人。」日常生活中，時不時在耳邊還是能聽見類似的話語，其實這一句話的背後卻潛藏著許多標準及限制。我們不難發現在東西方社會，皆有相同的女性議題散落在世界各個角落。而在不同年代、地域及文化背景下，衍生出數種流派之女性主義，其共同目的皆是改變女性在社會處境及地位上的不平等。

「疫」起迎轉機

新冠肺炎在全球恣意蔓延，除了中國大陸以外，鄰近的韓國、日本疫情急速升溫，尤其是韓國，因為新天地教會群聚感染，確診人數不斷上升，所有街頭活動一律暫停，遠在歐洲的義大利因為確診人數暴增而封城，取消嘉年華會，防疫視同作戰，真的輕忽不得！

熱門新聞

謝金河：危機到底該不該入市

「中國式復工」 一齣上下呼攏的荒唐劇

有錢人不敢亂跑 國內高爾夫球場變熱鬧

美股大逃殺！降息為何無效？

電池產業產值衝3兆

UWB應用再掀通訊革命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。