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男子居家檢疫4度外出趴趴走 桃市重罰100萬強制隔離

指揮中心記者會外媒英語提問 超強手語翻譯不斷線的秘訣

金融危機如何避險

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

從二月十二日的二九五六八高點，道瓊指數僅用了十七個交易日跌掉五八六二點(跌幅一九．八二％)，創史上最快速幾乎達到進入熊市二○％的技術面跌幅標準，只因三月六日的OPEC+減產會議談判破裂，沙烏地阿拉伯與俄羅斯撕破臉，引發沙烏地阿拉伯發動價格戰，美原油三月九日創一九九一年以來單日最大跌幅二四．五九％，盤中直接見二七．三四美元低點，道瓊出現史上第二次觸發七％的熔斷機制，VIX恐慌指數一度飆升到六二．一二金融海嘯以來新高。

大量市場資金湧入美債尋求避險，從二月五日的一．六六％跌到三月九日的○．五四％，僅二十三個交易日美國十年期公債殖利率跌掉六七．四六％，創歷史新低，尤其這段期間還經歷聯準會自金融海嘯以來首次不在例會期間宣布降息，而且是二碼。更瘋狂的是，根據CME FedWatch觀察，聯準會三月降息四碼(一百個基點)至○％至○．二五％概率高達六六．八％，發生什麼事了，怎麼進入到二○二○年才兩個多月，金融市場瞬間悲觀了起來？

今年堪稱是黑天鵝年，一月二日美國對伊朗執行斬首行動，就已經嚇得全球金融市場一身冷汗。結果二月再傳COVID-19新冠病毒的全球大傳染，現在就連美國總統川普與副總統彭斯恐怕也要進行十四天居家隔離，白宮陷入疫情風暴。

進入三月又迎來沙俄減產破裂，美股、美債、美元、原油這些全部都跟美國有關，偏偏今年又是美國總統大選年，在伊朗強硬派拿下議會多數後，注定二○二○年是個高風險的投資年，避險資產絕對是今年投資組合首要考慮標的。

傳統上，美元、美債、日圓、瑞士法郎與黃金都是避險資產，在聯準會可能祭出零利率政策，美債能創造的獲利空間已經縮小，美元又有看貶疑慮，近期市場湧入日圓與黃金做避險，日圓從一一二．二二九升值到一○一．一八，漲九．八四％，COMEX黃金突破一千七百美元整數關卡，漲八．九七％，看起來短線上的空間也縮小了，估計在三月十八日至十九日FOMC例會之前，多空將進入到平倉出場觀望，並推測聯準會何時將祭出零利率，然後做好情緒管理，再針對三月下旬到四月二十七日的瑞德西韋解盲這段期間的投資機會與避險，重新調整投資組合。

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「身為女人，就應該要像個女人。」日常生活中，時不時在耳邊還是能聽見類似的話語，其實這一句話的背後卻潛藏著許多標準及限制。我們不難發現在東西方社會，皆有相同的女性議題散落在世界各個角落。而在不同年代、地域及文化背景下，衍生出數種流派之女性主義，其共同目的皆是改變女性在社會處境及地位上的不平等。

「疫」起迎轉機

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殺盤專用投資利器 恐慌指數VIX

Q：新冠疫情擴散，全球恐慌情緒不減，也導致國際指數殺盤大跌，光是小道瓊一周就急跌3,500點，雖然台股加權指數不像國際股市如此誇張，但下跌行情難免令人害怕，最近也因為暴跌行情，讓恐慌指數一路上漲，到底什麼是恐慌指數，又該如何投資？

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Q：新冠疫情全球蔓延，世界衛生組織將疫情等級提高，更警告可能造成全球大流行，人心惶惶，連帶各國股市重挫，光小道瓊上周大跌逾3,500點，恐慌性賣壓出籠，嚇傻所有投資人，直到2月28日，美國聯準會主席鮑威爾出來信心喊話，才為美股拉出止跌訊號，在這樣的背景下，將來怎麼看待美股走勢？

一高一低精品股 攻守俱佳

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好巧！道瓊二九五六八高點、那斯達克九八三八高點、美元指數九九．九二高點，正好同時面臨三萬、一萬、一百點整數關卡，這次COVID-19新冠病毒傳染力驚人，防不勝防，會不會成為多頭獲利了結的藉口呢？ 整整十年，美股每次的下跌都成為買點，相信多數人會覺得這次美股就算下跌，也會像過去十年一樣，「拉回就是買點」，但道瓊指數真能躲過月Ｋ線圖的MACD頂背離賣點嗎？別忘了史上預測美股崩盤最準的指標─美債十年殖利率的倒掛訊號，可是二○一九年華爾街討論最熱烈的議題之一。

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