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趙建凱：行銷業務就靠姓名學

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

從古至今，不論在東西方的社會背景中，皆有所謂算命的學術文化存在。東方有紫微斗數和八卦六爻……，西方則有占星術和塔羅牌……等，多種算命方式。總能替人們在遇上困境或不順之時，找出一絲方向或改變現況的可能性。

「人際關係」可靠後天掌握

從個人事業發展來看，求職者在投遞履歷後，徵選官最先看到的欄位就是「姓名」，而求職者名字其實默默影響著面試機會的結果。趙建凱舉例說明，假設一個人取名為吳政經、陶仁彥、史建仁、吳仁耀、魏碧慧……等，在求職者尚未面試前，名字可能就先在徵選官心中糾結一番，雖然並不絕對影響錄取機會，但在第一印象不免給他人不同的聯想。

根據趙建凱多年服務的經驗，許多客戶想更改姓名，並不全然是為了運勢而來，而是名字帶來特定的困擾，讓自己在面對他人時，會不由自主的害臊或不好意思的自我介紹。藉此，他肯定表示，姓名確實影響一個人在生活或行為上的表現，若想要成為一位成功人士，「自信度」是不可或缺的，而名字就是自己的招牌，若對自己沒信心的人，間接也影響個人在社交場合上的人際關係。

除此之外，建立人際關係最重要的一環就是了解對方的喜好。趙建凱訴說過去遇過各種困擾及難題，而首當其衝就是溝通問題，要了解對方的性格且投其所好，方能夠透過人際關係達到行銷目的。

因此，如何透過姓名學找出完美的溝通技巧？趙建凱先小小賣個關子，透露今年六月即將出版「姓名溝通學」相關書籍與大家見面，內容結合姓名學、識人術及溝通術等學術理論，讓你從拿到名片的那一刻，依據姓名解析對方的個性找出對應之道，在行銷業務中往往是無往不利。

行銷的根本之道，就是針對事物對症下藥，維持良好的人際關係，在友情、親情、事業當中皆能運用自如。趙建凱表示，「做事雖然重要，但做對事更屬必要」，一旦理解對方的想法，相對的就懂得替對方著想或有所進退，做任何事就顯得相當順利。

姓名學與商機的關聯性及運用

回過頭來，趙建凱不僅是位姓名學老師，在行銷行業當中更是一位佼佼者，秉持「天道酬勤、商道酬信、業道酬精」的個人信念，堅信將專精、專注及專業的精神投入在每件事當中就能事半功倍，從趙建凱身上就驗證這樣的道理。他從姓名學的角度來找到行銷方式，可透過傳統三才五行及姓名筆畫數的概念來解釋其中關聯性。

首先，「三才五行」中的三才分為「天、人、地」，其中稱為三才五格之說，也就是天格、人格、地格，外加總格及外格。而天格代表著先天命，人格表示著自我修為，地格則表示個人的基礎運。為此，趙建凱加以解釋三才之運用，以「司馬中原」的名字為例。天格，姓氏的加總筆畫數是「司＋馬」相加；人格，姓氏最後一個字與名字第一個字的加總筆畫數是「馬＋中」；地格，名字的加總筆畫數「中＋原」，各個筆畫數背後的數靈也代表著不同的意涵。

然而，姓名溝通學就是藉由人格的部分，將對方個人習慣、修為及自我性格一一揭開，透過上述筆畫數產生五行「金、木、水、火、土」，再對照陰陽屬性，種種變化就像每個人擁有獨一無二的性格。藉此，我們能挖掘對方基本命宮，再與對方進行合作與交易，面對各種場合順勢應對達到雙贏的結果。

只談姓名學概念，不如實際運用，趙建凱舉例說明筆畫數的用途，當對方的人格總筆畫數為二十一畫，在五行當中屬於陽木，個性像是堅實且仁愛之人，因此，在與此人溝通時，就要避免朝向理論及利潤上的方式來談生意，因為他們喜歡幫助人，不會只以自身利益為考量，相對也較不斤斤計較。

若是人格總筆畫數為二十三畫，屬於陽火，性格如同太陽般普照大地，光明且大方。在溝通時，不能以錢為考量，而是提供舞台及表現機會，讓對方有備受重視的感覺，就能從溝通中說服他。如：未來有許多機會及舞台等著你，還有許多事情需要你才能夠完成…等說法，種種應對的說詞來增加各種場合的成功機率。

姓名學不可不說的秘密

以上看出姓名學不僅只是改變命運的方式，也是一種看見人心的溝通方式。名字的好壞不僅影響一個人，更是因「人」而影響命運。從同名同姓不同命的角度來看，許多人好奇同樣名為「李登輝」，為何就只有一位李登輝當上總統。趙建凱在此解釋，有幾個方向影響著結果，第一個就是生辰八字，第二個家庭教養不同，第三個就是個人修養的不同。

依生辰八字的結果來說，每個人出生的年月日時搭配上天干地支，就是4×2=8成為早期俗稱的「八字」。由此可見，當一個人想要更改姓名時，命理師皆會要求對方將八字寫下，透過命盤解析在五行當中發覺是否有不足且需要補強的地方，藉此利用姓名來改變一生。

俗話說「落土時，八字命；若欲博，擔輸贏。」說明著八字可決定人一生的命運，但能否藉由姓名而調整呢？趙建凱再舉例，八字如同人生的道路，姓名好比一輛座車。假如人在一條平坦的道路，配上一輛絕佳的座車，肯定能快速抵達到人生目標。但假設是一輛不佳的交通工具駕駛在道路上，到達目的地的速度相對會降低。

反之，若原本就是崎嶇不平的道路，再配上一台兩光車，不僅拖延抵達目標的時間，更有可能拋錨在路中央。透過以上比喻，更能了解姓名在整體運勢上是相對具有影響力。慶幸的是，姓名是能隨個人意願而更動的，若有專業命理師協助，相信會達到1+1>2的效果。

不過，在姓名學當中有眾多派系，並無好壞之分的絕對值，趙建凱特別強調，改變名字並不建議隨意參考資訊就自行命名，雖然在網路上針對姓名學的相關專業內容非常多樣，但非經過專業人士的評估，任意改變姓名並非明智之舉，相信專業才能將姓名學的效益發揮到最大。

歷經多年的服務，趙建凱看見過去的客戶在事業生涯上皆有相當大的改變及成就，客戶是相當滿意，而他也格外自豪。他說，並不代表每個人皆需要更改名字。但他分享過去聽聞有民眾改名後，發覺在運勢上並無太大的轉變。為什麼呢？趙建凱提出兩種說法，其一，老師專業度的問題，其二，個人信任度的問題。但絕大部分皆是受到民眾信念度的影響。

「信則靈，靈光的靈，不信也是零，則是零蛋的零。」是趙建凱常告訴客戶的一句話。改名字不僅僅只是表象，更重要的是改變自身的信念，因此，他建議只要改完名字，必須立刻將身分證、戶口名冊上……等所原有姓名全部更改。若保有原先的名字，就表示自身對改名仍抱有懷疑的態度，可能影響個人行為表現，進而影響整體結果。

因此，姓名學的存在不但只有改變你我運勢，套用於行銷業務、人際關係的建立更是一大加分。在趙建凱老師專業的帶領之下，希望大家都能知己知彼，百戰百勝。

趙建凱

座右銘：「天道酬勤」

現任：專業姓名學命理師

新加坡商國際行銷公司，全球最高領導

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趙建凱：行銷業務就靠姓名學

從古至今，不論在東西方的社會背景中，皆有所謂算命的學術文化存在。東方有紫微斗數和八卦六爻……，西方則有占星術和塔羅牌……等，多種算命方式。總能替人們在遇上困境或不順之時，找出一絲方向或改變現況的可能性。 其中，姓名學又是一門學問，它可以將個人身上所隱藏的性格密碼一一解開，但透過何種方式呢？姓名學老師趙建凱直接了當的說，「姓名學不僅僅能影響一個人的運勢，更能運用在行銷業務之中」。萬萬沒想到兩者的關聯性是如此實用且契合，同時能在工作及生活實務上得到相關驗證。

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