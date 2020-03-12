疫情衝擊經濟 資金湧入避險資產

【文．洪寶山】

美國聯準會(Fed)何時祭出零利率？本周美元指數期貨的最後結算日會不會跌到九十四點？中國大陸與伊朗會不會趁美國疫情擴大之際，反客為主，展開報復行動？如果美國總統川普也感染COVID-19新冠病毒，道瓊指數會不會跌到二一○○○點？二○二○年黑天鵝不斷，何處才是資金避風港？

美伊黑天鵝疑慮未解

這場疫情如果先發生在西方國家，依照民主制度下的言論自由，應該會防患於未然地把損壞控制在第一感染源或第二感染源的最小範圍內，不至於搞到擴散到全世界。

相反的，單就危機應變處理能力來說，中國大陸的獨裁體制加上長期對民眾教化的愛國情操，使得封城與延遲復工這部分，恐怕民主制度下的國家難有出其右的，特別是這次伊朗基於二月二十二日的議會改選，刻意的低調處理COVID-19新冠病毒事件，造成死亡人數僅次於中國大陸、義大利成為重災區，為什麼這樣荒腔走板？還不都是因為用政治手段來處理專業問題，結果換來的是伊朗強硬派大勝，與現任溫和派的伊朗總統意見相左，可預期強硬派主導的議會定會為了年初川普執行斬首行動而展開報復行動，所以不排除美伊問題仍列今年的黑天鵝事件之一。

川普低估新冠病毒疫情嚴重性

同樣本來握有一手好牌的川普，在一月中旬簽署中美貿易第一階段協議後，市場大多預期川普大概率可以順利贏得今年十一月總統大選連任，結果川普低估了COVID-19新冠病毒，以為這隻冠狀病毒會循過去流感到了夏天就會突然消失的模式而輕忽，搞到現在美國疾控中心(CDC)承認檢測能量嚴重不足，一旦美國政壇人士也傳出被感染，恐怕川普過去三年在經濟上的成績單，也難以挽回人民的信任，因為人民的生命安全受到威脅時，焦點就擺在失去信任的政治危機。

川普最近承認，早就知道有這隻新冠狀病毒，低調處理的動機會不會正好當時正在跟中國大陸進行最後的貿易談判角力有關？後來美國率先撤僑，再趁著中國大陸疫情擴大時，要求履行大規模的農業採購承諾，很難擺脫對中國大陸落井下石的陰謀論，這無可厚非，兩大超級強國的政治博弈，強者說了算。

問題是，美國這次也遭到COVID-19新冠病毒的入侵破壞，已有八個州進入緊急狀態，FAANG(Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google)難逃衝擊，不過接下來的一個月才是美國的考驗時刻，因為川普與副總統彭斯都可能需要居家隔離十四天，排除被感染的疑慮，且不說川普會不會被感染，單單這十四天的政務耽擱影響，可能就給了中國大陸與伊朗反擊的機會。

根據媒體報導，上周(三月二日至六日)在馬里蘭州舉行的保守黨政治行動會議(CPAC)的一名與會者新冠病毒檢測呈陽性，川普和彭斯均出席了此次會議，三月八日白宮表示沒有跡象顯示川普和彭斯與新冠肺炎感染者接觸密切。

是啊，就算川普與彭斯真的沒有跟新冠肺炎感染者接觸密切，但有沒有可能透過其他人間接傳染給川普與彭斯呢？相信未來的十四天，金融市場對此議題的關注度一定高過聯準會在三月十八日至十九日的FOMC會議上會不會再降兩碼。

資金大量湧入避險資產

恐慌的情緒仍未降溫，衡量標普五百指數的隱含波動率的芝加哥期權交易所的VIX指數一度飆升到六二．一二，創二○○九年三月金融海嘯之後的新高，美國十年期公債殖利率跌到○．五三％，簡直就是全市場百分百的押注聯準會本月至少還會降息一碼(二十五個基點)，資金正大量湧入避險的資產，包括COMEX黃金竟然無視美國二月大非農就業新增人數意外增加二七．三萬人的利空，三月九日一度來到一七○四．三美元新高點，今年已經漲了一六二．六美元，從二○一九年至今共累計三二．六六％漲幅，顯然金融市場已經開始針對新冠病毒對今年經濟所造成的衰退重新評價，重點擺在美國、日本、德國、義大利等G7七大工業國的衰退幅度。

開年以來，道瓊指數下滑二六七三點(跌幅九．三七％)，日經225指數下跌二九○六點(跌幅一二．二九％)，德國DAX30指數下挫一七○七點(跌幅一二．八九％)，義大利MIB指數跌二七○六點(跌幅一一．五一％)。

如果四月底瑞德西韋的三期臨床實驗無法達標，那麼在疫苗還沒研發出來之前，全球要跟COVID-19新冠病毒共同生存長達至少一年的時間，持續的居家隔離與潛在的封城代價，有可能讓全球主要股市跌入二○％的熊市標準。

美國十年期公債殖利率頻創低 美元指數走貶

所以聯準會本月再降一碼僅是符合市場預期，而且也最好只降一碼，那代表著整個經濟衰退的風險還在預期掌控之中。一旦出現單月連續兩次降息二碼，那麼不排除上半年就會見到聯準會重返零利率的環境。

在上一輪的零利率，聯準會還祭出三次QE的量化寬鬆貨幣政策，結果推升COMEX黃金差一點站上二千美元關卡，超過一千美元的漲點。如果採用簡單的等幅度的測量，今年COMEX黃金有可能挑戰二一一○至二一三八美元，上方還有二六％至二七．七％的潛在空間。有可能實現嗎？在美國十年期公債殖利率頻創歷史新低的情況下，美元指數進入到貶值趨勢已經是難免了。

從周Ｋ線圖來看，從九九．九二高點連跌兩周，九十七點以上已成新的頭部套牢區，顯然自二○一六年底川普當選美國總統後，一○三．八二高點跌到二○一八年中美貿易戰開打的八八．二四低點，是Ａ波拉回低點，歷經二○一五年底重啟加息循環，在二○二○年美國爆發COVID-19新冠病毒的社區感染，九九．九二高高點應是Ｂ波反彈高點，這次美元指數有機會如川普所願的進入到貶值循環，下跌到九十點附近，潛在下跌空間達六．三三％。

美債跌 美元貶 油價重挫

美債跌、美元貶，油價重挫到每桶三十美元關卡，這情境不就是經濟衰退才有的特色嗎？既然如此，美股能倖免於難嗎？不太可能，回顧歷史走勢發現，當美原油大跌時，艾克森美孚就會拖累道瓊指數下跌，例如二○○八年美原油從一四七．二七美元跌到三二．四美元，道瓊指數從一一五四三點跌到八一一八點，共跌三四二五點。

二○一一年美原油從一一四．八三美元跌到七五．七一美元，道瓊指數從一二八七六點跌到一○六○四點，共跌二二七二點。二○一八年美原油從七六．九美元跌到四二．三六美元，道瓊指數從二六九五一點跌到二一七一二點，共跌五二三九點。

這次美原油六五．六五美元跌到四一．○五美元，道瓊指數從二九三七三點跌到三月九日盤中低點二三七○六點，共跌五六六七點，看似跌點已滿足，但美原油一副沒跌完的樣子，尤其是剛結束的OPEC+俄羅斯的會議上，並未達成進一步減產的共識，在六月的例會之前，恐怕美原油還有下跌的空間。

從技術面來看，四十美元是美原油長期的底部區，一旦失守四十美元，下方支撐落在二十三美元。

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