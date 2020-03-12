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男子居家檢疫4度外出趴趴走 桃市重罰100萬強制隔離

指揮中心記者會外媒英語提問 超強手語翻譯不斷線的秘訣

反彈行情首選營收佳個股

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．馮泉富】

外資瘋狂倒貨，台股暴量換手，行情大幅震盪正好提供精品股清洗籌碼的機會，在疫情發燒復工還有疑慮的當下，二月營收大成長個股相對具有爆發潛力。

近期全球股市、債市、商品市場波動幅度同步來到歷史罕見的地步，不但單日波幅屢創歷史新高，甚至達交易規則之極限。以美國為例，三月九日的大屠殺，由國際原油商品期貨開啟，紐約輕原油期貨一早開盤閃崩三○％，市場恐慌程度爆表，引導美國債市所有天期公債價格噴出，十年期公債殖利率首次跌破○．三二％，創歷史紀錄。

不但日股重挫五．○七％，韓股、港股及大陸深證成指均有逾四％跌幅；美股道瓊、S&P500、NASDAQ期貨電子盤交易更是觸發熔斷機制，晚間交易觸發第二階段熔斷機制，道瓊指數一度崩跌逾二千點，已深陷新冠病毒干擾的英、法、德股市也全面重挫，跌幅皆在七％以上。

外資倒貨你丟我撿 壽險大戶吸納籌碼

當然，台股也無法倖免於難，外資三月九日賣超五四五．五八億元，創史上第三高，當下全天候的市場氛圍足以讓投資人懷疑人生，儼然金融海嘯再度降臨。

不過，有個奇特現象，似乎值得我們認真思考，從一月三十日鼠年開盤日至三月十日止，外資於集中市場累計賣超二七四六億新台幣，可是台股並未被賣垮，同一期間加權指數下跌九．二％，明顯優於全球主要股市。

顯然，有一股龐大的買盤將外資倒出的籌碼接走了。在極度恐慌的氛圍下，還能持續吸納龐大籌碼的，不會是一般投資人。綜觀所有可能性，答案應該呼之欲出，能擁有源源不斷的現金流入之市場大戶，非壽險莫屬。

以宏觀的角度而言，壽險的投資部位高比例屬於長投。因此，流進壽險機構的籌碼，大概率很長一段時間不會流出，就指數而言，有利於台股未來的穩定度。當未來全球疫情明顯被控制住時，擁有四％股息殖利率的台股，必將重獲國際資金熱情擁抱。

實體經濟雖受影響 股市可望利空出盡

目前投資人有個最想知道答案的問題，就是股價是否已反映基本面受影響的利空。現階段隨著新冠病毒的擴散至截稿為止，全球感染人數已超過十一萬人，疫情蔓延至六大洲，中國、義大利等國已實施嚴格的人員移動限制，製造供應鏈也受阻，實體經濟受影響的程度也逐步加深。

IMF表示未來幾周將公布修正後的預測數據，IMF預期今年全球經濟成長至少將下修○．四個百分點，可能比去年的二．九％還低。日前標普發布緊急報告，亦全面調降全球及主要經濟體二○二○年GDP成長率預估值，其預估全球經濟成長率為二．八％，較去年十二月上旬預測減少了○．五個百分點，其中美國GDP年增率估值減至一．六％、歐元區○．五％，中國大陸四．八％，大陸以外的亞洲地區則僅為三．五％。

標普經濟研究部指出，調降原因是新冠肺炎對經濟衝擊程度是原先預估的兩倍。另一國際機構，經濟合作與發展組織(OECD)宣布將二○二○年全球經濟成長預估值，由去年十一月預估的二．九％降至二．四％，為金融海嘯以來最低的成長率。

OECD指出，若病毒持續在全球蔓延，且持續的時間更長，經濟放緩趨勢更加嚴峻的話，二○二○年全球經濟增長率可能會進一步下調至一．五％。若疫情可以在第一季獲得有效控制的話，則二○二一年的經濟成長率有機會可以回復至三．三％。本次多數G20國家的二○二○年經濟成長率均遭到下修，主要國家中以中國下修的幅度最大，已由原估的五．七％下調至四．九％，為一九九一年以來最低。

由於這些預估報告，皆於三月第一周上半周出爐，經由全球所有媒體報導，以美、歐股市的效率，合理的推測這些利空大概率已反映到近期的跌勢裡。因此，投資人應該反向思考，若未來一個月，疫情發展並未如想像般嚴重，全球寬鬆的熱錢又將如何移動。

未來熱錢效應將比疫情可怕

眾所周知，股市多頭追根究柢仍是由充沛的熱錢所堆砌起來的，而全球各大央行現階段正在創造這樣的環境。日前由於沙國、俄羅斯減產協議的破局，國際油價瞬間閃崩，創了四年來最低價，不但去除了全球潛在的通膨壓力，反而給全球央行帶來極大的通縮壓力，再加上為了抵禦新冠病毒對實體經濟的衝擊，目前全球央行的貨幣政策全面同步朝極度寬鬆方向進展。

目前除了美國聯準會於三月三日召開緊急會議，將基準利率降低兩碼，以因應COVID-19疫情對美國經濟造成的衝擊以外。三月四日加拿大央行也跟進宣布調降利率二碼，由一．七五％降至一．二五％，為二○一五年來首次降息；澳洲央行調降利率一碼，至○．五％，創歷史新低。

歐洲央行總裁拉加德表示，準備在必要時採取適當措施，市場預計歐洲央行於三月十二日召開利率會議中，可望再調降存款利率○．一％，由現行的負○．四％降至負○．五％。日本央行方面，向金融機構提供五千億日圓，期限兩周的借款，及購入一千餘億日圓ETF支持股市。

市場預估英國央行將於三月下旬利率會議中降息一碼。據Refinitiv顯示，利率期貨市場目前押注ECB在三月十二日會議調降存款利率十個基點的機率已升高到百分百。

美國除了降息之外，三月九日亦宣布把每日隔夜附買回操作從一千億美元提高到一千五百億美元。另外，根據聯邦利率期貨的FedWatch 升降息次數機率(2020年)來觀察，二○二○年降息五碼的機率達五一．六％，降息六碼的機率達四四．四％，兩個選項的機率相加達九六％，就是一路寬鬆到年底的意思，連美國三十年長期公債殖利率都一度跌破一％，即可得到驗證。因此，可預見的未來，錢滿為患的景象即將發生，屆時有息資產將重回熱錢懷抱。

台股有無機會再起，美股為馬首是瞻。觀察歷史上每次的美國股市危機，同時也代表著轉機。

美股反彈波即將啟動 台股隨後跟上

根據統計二○○○年以來，當VIX指數創高，其後一個月美股平均報酬為八．三％，勝率達一○○％；後六個月平均上漲約一五．二％，勝率也是一○○％；而後三年平均報酬近六○％，勝率還是一○○％。顯然，短線美股雖然跌幅大且快，市場情緒恐慌，但是也代表後勢有絕佳的切入進場點。

既然美股隨時可能展開反彈波，台股自然也有絕佳的投資機會。由於製造業供應鏈復工進度不如預期，在選股策略上須優先觀察二月營收概況，若營收明顯優於預期，代表復工進度領先，或者受疫情干擾相對低於同業，將容易受到市場資金關注。

至上二月營收年增翻倍 法人估今年EPS四元

例如至上(8112)，二月營收一○六．一億元，月增二七．三二％，年增一○八．四％；累計前兩個月營收一八九．四億元，年增四二．三三％。至上二○二○年預計將新增手機零件及面板驅動IC等產品線及客群，成為記憶體以外最重要的成長動能之一。

首先，美系PA原廠新代理陸系品牌訂單，從無到有成長最強。其次，聯發科的手機晶片則新增東南亞地區的陸資客戶。最後，面板驅動IC方面，三星DDIC的銷售客戶群擴大，而既有台資IC設計原廠如聯詠、敦泰、神盾、奕力等代理線亦穩定成長，預估二○二○年仍有二位數成長的潛力。

法人預估二○二○年合併營收可達一三○七億元，年成長約一六．一％；營業利益估約二三．三九億元，歸屬母公司稅後淨利估達十五．一四億元，EPS預估達四元，本益比還有調升空間。

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