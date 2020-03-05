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殺盤專用投資利器 恐慌指數VIX

聯合新聞網 / 理財周刊

【文／理周教育學苑．方鈞】

Q：新冠疫情擴散，全球恐慌情緒不減，也導致國際指數殺盤大跌，光是小道瓊一周就急跌3,500點，雖然台股加權指數不像國際股市如此誇張，但下跌行情難免令人害怕，最近也因為暴跌行情，讓恐慌指數一路上漲，到底什麼是恐慌指數，又該如何投資？

A：近日國際殺盤嚴重，恐慌指數VIX(Volatility Index)也備受關注，所謂的恐慌指數是由美國芝加哥選擇權交易所發行的指數，主要用來衡量投資人對於市場害怕的程度，當指數數值越高，表示投資人對於未來市場呈現悲觀看法。

實務上恐慌指數的報價非常有趣，多數時間波動並不大，當突然間發生殺盤，價格會直接翻倍暴漲，也因為這樣的特性，如果時間不足的投資者，可以持有放著，突發性大跌時就等著收網獲利。

恐慌指數在台灣的用法分兩大類，第一大類是參考恐慌指數去購買金融股或是權值股，一般來說，只要在新聞聽到恐慌指數時，通常已經跌非常大段，台灣股市是一個淺碟型市場，外資及政府不太可能置殺盤於不顧，如果想要護盤，多數集中在權值股或八大行庫股，因此可以搭配消息及政府護盤動作賺取中間價差。

另一類則是直接參與恐慌指數本身，沒有交易經驗的投資人很難在看到股價下跌時，勇敢放空，通常不是嚇傻就是擔心跌深反彈，恐慌指數特性，剛好能夠解決這類交易心性，由於買入恐慌指數的時機點要求並不高，只要沒什麼利空消息，用一個月內均價買入即可，接下來只剩耐心等待。

在台灣操作恐慌指數的方式有兩種，一種是透過ETF方式買進，如富邦VIX(00677U)，擁有證券帳戶即可買入，另一種方式則是開立外匯保證金帳戶，直接操作恐慌指數差價合約。

這樣的暴跌行情今年將會反覆出現，投資人不妨稍微研究空頭市場該怎麼操作，空頭市場會帶來財富重組機會，在下跌時透過有槓桿的投資工具放大本金，跌深後買入股票與資產，只要懂得抓住機會，也能在這樣的波動行情中為自己創造獲利。

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「疫」起迎轉機

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殺盤專用投資利器 恐慌指數VIX

Q：新冠疫情擴散，全球恐慌情緒不減，也導致國際指數殺盤大跌，光是小道瓊一周就急跌3,500點，雖然台股加權指數不像國際股市如此誇張，但下跌行情難免令人害怕，最近也因為暴跌行情，讓恐慌指數一路上漲，到底什麼是恐慌指數，又該如何投資？

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Q：新冠疫情全球蔓延，世界衛生組織將疫情等級提高，更警告可能造成全球大流行，人心惶惶，連帶各國股市重挫，光小道瓊上周大跌逾3,500點，恐慌性賣壓出籠，嚇傻所有投資人，直到2月28日，美國聯準會主席鮑威爾出來信心喊話，才為美股拉出止跌訊號，在這樣的背景下，將來怎麼看待美股走勢？

一高一低精品股 攻守俱佳

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新冠肺炎對房市衝擊不容小覷

三二九檔期一向都被各界視為房市景氣觀察的重要指標，惟在新冠肺炎仍未歇止情勢下，不只三二九檔期泡湯，五二○檔期也不容樂觀，主要原因除原預測二．七二％的經濟成長率也因產業鏈、觀光旅遊與消費影響而下修至二．三七％。

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