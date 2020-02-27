【文．洪寶山】

武漢是中國大陸編碼型(NOR)、儲存型(NAND)快閃記憶體(Flash)和面板生產重鎮，兩大面板廠華星光電、京東方及長江儲存、武漢新芯、兆易創新等中國大陸記憶體大咖都在此落腳，隨疫情擴散，恐導致產能受阻，大量訂單將轉至群創、友達、華邦、旺宏等台廠手中。

韓國與日本意外的成為中國大陸以外COVID-19新冠病毒的重災區，偏偏這兩國又正好是半導體大國，如果疫情不能控制的話，那麼今年半導體的成長率恐怕要下修。雖然韓國記憶體可以從美光與南科的產能來補缺口，不過只要半導體材料寡占的日本封城的話，那麼有產能，沒關鍵性材料也沒用，所以這也是為什麼二月二十四日台股的記憶體族群表現平淡，變成利多不漲的走勢。

疫情對台灣半導體產業其實影響不大，主要是因為台灣半導體已囊括七○％的產能，台積電在上海松江廠與南京廠仍維持二十四小時生產，聯電在中國大陸廠和艦及聯芯營運正常，不受武漢肺炎疫情影響，因此長線趨勢仍看好，可以留意持續向上的先進製程受惠者、資料中心、AI、網通、5G等科技類股。

中美貿易戰在二○一八下半年開打，中國出口到美國的產品稅率大幅提高，包括傳產及科技業台商都紛紛降低在中國的生產比重，回台投資設廠，截至去年十二月止，投資額已達七一一六億元。新冠肺炎疫情蔓延，台灣疫情控制得當且狀況明朗，國際大廠將轉向對台供應鏈廠商下單，台廠也會為了接單，加速對台回流，並擴大投資金額。

中美貿易戰發生以來的台股上漲邏輯就是轉單效應，從費城半導體指數來看，目前盤頭機會甚大，一旦跌破一八五五點，有回測一七五○點的威脅。那麼同樣的轉單題材會不會出現利多鈍化，特別是這波反彈架構在逃命波的思維，後續恐怕就得好好盯緊台股獨一無二的台積電與大立光的走勢。

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