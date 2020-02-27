「反市場」股市革命 就是要暴賺！

【文．洪寶山】

股市贏家 哥白尼反轉

當所有人都研讀同樣書籍、上一樣的理財投資課程，投資者是否曾想過「我憑什麼成為贏家」？坊間各種股市、技術分析參考書，投資者大多選擇依樣畫葫蘆，畢竟台灣教育體制「師長、前輩絕對不會害你」的氛圍下，乖乖跟著做一定可以得高分。

果真如此的話，早就人人是股神！

股市操盤自然有賺、有賠，差別在於賺得多、賺得少，而且，有些人跟著步驟走，還是賠得慘兮兮。如同小時候算數學，明明公式使用都沒錯，答案就是不正確，問題在哪裡？《反市場：JG股市操作原理》一書提到「每個人生來不同，如果一群人都用同一套方法決勝負肯定有問題」，當所有人跟隨同一個指標入場，絕對不會通通變贏家。

此外，進入股市求獲利，不只是要賺得多，還要能「賺得久」。想要賺得穩定，要靠兩件事：第一，「清楚的世界觀」，必須想清楚為何選擇買進該股的來龍去脈；第二，「對自己的了解」，經過四年針對股市素人訓練追蹤，JG從中發現股市獲利與虧損的真相：「在股市獲利，只能用個人化的方法」。

因此，撰寫「交易日誌」成為股市投資入門非常重要的功課。同一套方法，不同人用，會隨著承受風險的程度、個性等個人因素發展成不同操作模式，「我可以承受五○％的獲利回吐，但有人就只能承受一○％，如果硬要跟著我的方法，對方一定很快就崩潰」，JG認為股票遊戲決勝點就在這裡，依照每個人的特質伴隨不同時期去調整，進場後馬上感覺與市場的契合度，並做紀錄，唯有了解自己才能準確下單獲利，請丟棄「照本宣科」的習性。

相同條件與環境，想做出與他人不一樣的穩賺操盤，JG分享自己多年經驗，整理出幾個基礎觀念，其中幾個重點，首先，「希望大家把股票投資當成『賭』」！你沒看錯，打開「JG八大原則」，首要法則是「股票市場就是賭」，不是要嗜賭成性，而是要知道股市必須靠一點「運氣」，投資者才會有更多勇氣，並重視期望值與風險報酬比。

原則把持住 運氣跟著走

JG表示，不把股市當賭場，會遇到幾個狀況：不敢進場、不願「停損」，最後關鍵時刻股票被套牢仍死守不賣，結果就是卡在那裡動彈不得。「把握運氣」，不要認為可以完全透過理論研究成為股市贏家，就像出國到賭場嘗鮮，籌碼有限，小玩幾把碰碰運氣，可賺可賠。股市也一樣，把賺到的錢當作天上掉下來的禮物，停損點設置就簡單許多。

再來，當股市被視為賭局，自然擺脫「預測」的習慣，JG八原則第二點：「務必和股市預言保持距離」，例如：「新冠肺炎導致許多產業停擺，所以我們應該保守應對」，最典型的市場預測文，實際上，無論是散客或法人，沒有人可以精準預測世界會怎麼變化，即便法人可以透過各種大數據產生預測，也是會每天調整。

回歸到散客角度，既然散客優勢在於不受主管機關投資限制，進出場自由，根本不需要透過預測來限縮投資彈性，JG主張，當一般投資人看到股市大跌開始恐慌時，把它當成賭場，這就是一個交換籌碼的時刻，根本不需要考慮太多，別人狂賣，你不妨分批買進，「這個時候不買，難不成等到狂漲時才衝進去？」

第三，遊走在股市，找出適合自己的方法，要帶有野心，「進股市就是一定要『暴賺』」，JG如是說。如果沒有「暴賺」的念頭，或許覺得存股運氣好賺個兩三倍，差一點賺個一倍，安慰自己有賺錢，但股災一來瞬間就賠光，其實等於沒有賺。「『暴賺』，是最健康的股市態度」，一進股市，一定要把目標看得很高，想辦法賺取暴利，一旦想要暴賺，一般持股時間最少就會以三個月或一年以上為單位。

第四，不只要有運氣，「全面性的操盤能力」也很重要，買進賣出是技術性的技巧，更重要的是，對世界局勢變化要有想法、敏感度，關注景氣、產業與政策動向，而非盲目下單。

「這就牽涉到前面提到的世界觀」，JG再舉新冠肺炎為例，這個時間點正是大家要做功課的時候，必須研究什麼產業並未受到波及、什麼產業在這樣的景氣可以存活，「景氣好所有產業都能活，但是景氣不好，能夠活下來的公司會從其他經營不善的公司搶下業績」，此時才能看得出好公司在哪裡，JG笑著說：「退潮的時候才知道誰沒穿褲子」，投資者有做功課，才能抓對投資方向。

運氣就位 遠離輸家的「反市場」操作

有運氣，懂概念，接下來要開始「反市場」大鬧股市天宮！JG以大家耳熟能詳的「紅三兵」來說明，在一段大空頭的時段中，若看到紅三兵的出現，一般技術分析者可能就會衝進去買進，但JG反而有可能會在這時放空。

「當市場大部分資金急著投入時，我覺得反而是要轉空頭的時候，反市場概念就是這樣」，JG敘述著多年投資撇步，「假設我要放空，在一個空頭段，紅三兵出現那一刻就放空，反著大家的認知做」。

市場有一定準則，大部分投資者自然會跟著規則走，JG抓準股市慣性缺口，「當別人因為GDP升息瞬間撤資，放下預測，反著市場走，在風險大時勇於投資」，這就是為何必須不斷強調投資股票必須仰賴「運氣」。時下太多理論、學術，所謂機率是經過幾千、幾萬次歸納得到的結論，可是人生短暫，實際操作股票次數有多少？

如果「反市場」三個字對投資者過於抽象，以JG實戰所成的「Ｊ派逆布林」為例，首先要有兩個精神：第一，「抓住群眾恐懼」，在別人恐懼時賭一把買進；第二，「只管買進，除非暴利絕不停利」。

二○○七年三月，JG成功使用「Ｊ派逆布林」方式，從二十萬資本額，於四個月期間，暴賺近兩百萬。其主要步驟為：第一，在傳統布林通道下緣位置買進；第二，每漲兩百五十點買進等比例第二筆；第三，代布林中線上彎，每遠離成本兩點至兩百五十點，依照風險承受度想辦法投入第三筆、第四筆…(極限加碼法)；第四，突破上緣時，不用管任何技術分析，達到滿意報酬即賣掉(詳細操作示範，可參考其著作)。

JG特別強調，股票市場是一個買點，不是賣點，「投資人一定要鑽研全市場的賣點，我只在大家想賣時去買，也只在他們想買時去賣」，顛覆市場規則，理解技術、掌握籌碼，還要研究「人」的行為，「反市場」其實是一種精神，永遠都可以反，這才是股市獲利的真相。

想要不一樣，要勇於「反市場」操作！「當初我就是不想和別人一樣」，訪問過程中，可以感覺到其強烈的個人特質，或許是哲學系的訓練，讓他凡事講求「追根究柢」。過去投資講師以指標發出訊號作為解釋時，JG往往早先一步看出反例，卻常被告知：「遇到反例就跳過」。

投資股市是拿錢在賭，如果不知道為什麼，遇到突發狀況，根本無法應變，唯有清楚知道來龍去脈，才能游刃有餘。最後，JG建議，透過對市場鑽研培養信心與勇氣，做好計畫、執行計畫，從中取得正回饋，鼓勵自己，相信自己是天生贏家，「用反市場避開主流才能暴賺，別把人生交給機率，拿到好牌就應該狠狠賭下去」。

JG

東吳大學哲學系畢業

暢銷作家《反市場：JG股市操作原理》

股市自媒體創辦人，YouTube《JG說真的》頻道點閱數破百萬

百萬人次投資部落客，部落格點閱數超過百萬

專職操盤手，進股市一年從20萬翻到400萬，轉專職操盤

股市投資訓練導師，曾經訓練過上千位投資人