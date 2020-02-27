疫情恐慌 避險需求推升黃金、白銀

【文．洪寶山】

COVID-19新冠病毒 今年經濟成長最新變數

不過就在去年底的聖誕節行情一如既往的到來，市場又再一次的選擇性遺忘，提醒大家，美債倒掛的預測時間，通常為二十個月，如今已過了一年多，換言之，美國的十一月總統大選日，會不會就是多頭主力的收割時？

不管會不會出現美國股匯市雙殺的局面，但是美國聯準會(Fed)在最新的會議紀要裡，罕見的九次提到COVID-19新冠病毒，可見得已成為二○二○年的經濟成長的最新變數之一。

伊朗的最新確診病例是與加拿大一起確診病例和黎巴嫩另一位四十五歲婦女等人前往中東旅遊有關，而竟然跟中國武漢無直接關聯，讓WHO(世界衛生組織)擔心全球離大爆發不遠，這恐怕是先前所料未及的，因為大家的印象大概都被中國大陸封城的舉動給吸引，而輕忽了去年十二月李文亮醫師就發出警語後，將近一個月時間的防疫空窗期的威力。

從日、韓兩國的防疫態度應該就可以揣測其他各國一開始也大多是以正常程序逐步升高等級，但很有可能，COVID-19新冠病毒早已隨著農曆春節前的返鄉春運陸續展開的過程，散播到全世界。

有個小插曲，據傳韓國有一個生活習慣注定會讓疫情失控，就是「如廁後不洗手」，換言之，中國大陸或是日、韓等疫情嚴重的程度，很有可能是其他各國接下來的翻版，就連美國可能也躲不掉。這很有可能是二○○一年的九一一事件後，美國本土遭遇到的最嚴峻的考驗。

科技業復工延遲零組件漲價 中國通膨壓力更甚

無獨有偶的，非洲傳來的蝗蟲已經肆虐了印度，會不會入侵中國大陸，很值得觀察。為了配合北京下達的封城令，中國大陸境內的超市上架商品幾乎是橫掃的清倉搶購，民生用品的價格有略略的上漲，當然這有可能只是短暫的現象，但是如果再加上科技業復工延遲的零組件漲價，那漲價的層面就有點廣泛。

要知道如果不是科技的進步，造成電子消費品長期的降價，那麼排除科技產品的通膨指數可是緩步上揚的，早就達成了聯準會的二％的通膨目標，那能夠維持長達十年罕見的超低利率環境，支撐十年美股的牛市。因此如果中國大陸再出現蝗災的話，而人民銀行才剛調降LPR(Loan Prime Rate，貸款市場報價利率)，今年中國大陸的通膨壓力恐怕會比去年鬧非洲豬瘟時還要困難。

疫情擔憂情緒升溫＋避險需求 金價看漲

這次疫情讓市場高度預期聯準會遲早會降息，COMEX黃金在上周漲了五九．五美元(漲幅三．七五％)，四連陽，盤中最高見到一六五二．一美元，僅次於上證指數四．二％的漲幅，完全凸顯了市場對於這次疫情的擔憂情緒增溫，避險需求增加，當然還有對美國與中國兩大央行的降息預期，醞釀了金價有機會挑戰一千八百美元關卡，甚至二千美元的整數關卡。

十年一次的大行情，當然不能眼睜睜的溜走，可是很多人連台指期都沒有做過，更不用說海外期貨，刻板印象就是海外期貨波動太大，稍一不小心就得追繳保證金。就算保證金放多一些，但要是看不懂趨勢方向，又不執行停損的，保證金放越多，反而輸得越多，所以往往錯過國際金融市場其他賺錢的機會。

好在近十年來，投信基金公司發行了多樣的國際金融商品的ETF，例如元大S&P黃金ETF(00635U)就是一個很好的投資管道。

落後金價 白銀有比價補漲空間

也許有人覺得短線COMEX黃金都漲這麼多了，短套的風險太大，不敢下手，沒關係，比價補漲永遠是金融市場操作賺錢的不二法門，想搭上這波避險行情的投資朋友，可以留意COMEX白銀。

為什麼呢？理由有二：(1)黃金與白銀的金銀比仍高達八九．一八，與歷史的平均值七十五相比，具有套利的空間。(2)二○一六年七月英國退歐的二一．○九五美元前波高點，還沒突破，相對於COMEX黃金在二○一九年六月就已經突破英國退歐時的一三七七．五美元高點，明顯具備落後補漲的潛力。可以用台股的元大道瓊白銀ETF(00738U)把握投資的機會。

世道越亂 黃金越值錢

從技術面的角度來看，COMEX黃金從二○一五年底的一○四六．二美元低點起漲，歷經五十個月漲到一六五二．一美元高點，已經超過二○一一年一九二一美元歷史高點下跌到一○四六．二美元低點的○．六一八反彈幅度，搭配美國主動挑起全球貿易戰，全球多數股市經過十年牛市處在高位震盪，美伊緊張的局勢在美國大選年仍有可能再起衝突，英國與歐盟的貿易協議雖有一年時間談判，但過程必定緊張。

這還不包含中國大陸今年的GDP要不要下修？下修多少幅度？將拖累世界各國的GDP多大的影響？綜合上述觀點來看，黃金、白銀絕對是二○二○年投資組合當中不可或缺的商品之一，俗話說：「大砲一響，黃金萬兩」，世道越亂，黃金就越值錢，更別說歐洲還有負利率。

無人快遞車、消毒車、直升機 突破防線躍進你我生活

一場疫情，改變了大家的生活步調，「窮則變、變則通」，無人快遞車穿梭在武漢市街頭，在指定重點防疫醫院之間，充當快遞小哥補給醫療用品與生活必需品，另外，無人消毒車在街道上來回執行消毒，無人直升機裝載紅外線測溫感測器，每天在南京市上空挨家挨戶的在窗戶外測量並記錄著居民的體溫。

史上最長寒假 老師直播遠端教學

更不用說，史上最長的寒假，每個學校老師充當起網紅直播主，按表操課著遠端教學，雖然學生們一登錄就一個個的讚個不停，但畢竟在家學習的效果遠不如面對面教學，這應該是史上學生想念學校最強烈的一次寒假吧，更不用說還在居家隔離的幾個城市的上班族，悶到想念上班。

疫情蔓延 宅經濟發燒 一股報復性的消費力等著釋放

但是最重要的是，這場疫情雖然讓宅經濟發燒，但每個人心中總覺得這個農曆春節少了點什麼，一股報復性的消費力，等著釋放。因此不論這場疫情夏天會不會暫告一段落，根據台灣在二○○八年金融海嘯時發放消費券，後來激發了一股強勁的消費力，當時的言論都給以正面評價。不排除疫情過後，中國大陸的經濟會出現深Ｖ反轉。

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