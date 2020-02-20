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南韓出現多起新冠肺炎群聚 旅遊疫情升至一級注意

白牌司機感染源出現了 浙江台商採檢結果血液有抗體

禍不單行

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

新冠肺炎肆虐，中國要全面復工還要一段時間，缺工、缺料所造成的斷鏈危機，直接影響到台灣的製造業、科技業，尤其蘋概股首當其衝，相關類股包含可成、廣達、正崴、台郡、玉晶光一片「綠油油」，第一、二季營收不會太樂觀。

中國各地封街、封城，除了供應鏈受影響，下游銷售連帶受到波及，據蘋果一月二十八日財測預估第一季一四．八％來自大中華區營收，截至目前第一季年增僅三．一％。南韓三星的出貨也開始拉警報，三星雖然將產品拉到越南，但生產關鍵零組件三○％來自中國，供應鏈及物流陷入困境，如果再持續兩周，可能產生零組件「失控」現象，二○二○年三星越南的出貨量可能會暴跌五○％。

鴻海是蘋果iPhone的代工廠，原定二月十日復工，但中國官方以宿舍、餐廳、生產線通風不良，未能拿到開工許可，據消息指出，由於多數員工仍滯留故鄉，無法回工作崗位，目前只能小規模復工逐步擴產，必須等到一到兩個月才能全面恢復產能，突顯出製造基地過於集中的風險。

供貨吃緊甚至缺貨的狀況，帶來一波漲價潮，以被動元件來說，國巨MLCC、電阻、電容價格三月份漲幅高達五成，華新科雖沒有明確表態，但以下游廠商EMS及板廠均已接到三月調漲的訊息，台系板卡業者也是漲聲連連，成本上揚，當然也就侵蝕獲利表現。

然而，大陸新冠肺炎爆發，並沒有減緩美國對中國的貿易制裁，一月下旬，美國商務部擬重新修訂「外國直接產品原則」(Foreign Direct Product Rule)，規定出售外國製造商品中所含美國技術比例由二五％下調至一○％，市場認為此舉為要阻斷台積電出貨給華為旗下的海思半導體，董事長劉德音以每個產品比例皆不同直接否認此說法，但根據台積電五奈米及七奈米都是自主研發來看，美國要全面阻斷台積電出貨給華為晶片，還有待觀察。

新冠肺炎疫情重創全球供應鏈及經濟發展，將促使各國及企業思考重新配置產業鏈的布局，過去仰賴中國單一供應鏈的布局已經行不通，中美貿易戰加上新冠肺炎將會加速中美兩國經濟脫鉤，全球產業供應鏈會有一次大洗牌。而台灣是否能挺過科技鏈首當其衝的風暴，須謹慎觀察、嚴陣以待。

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新冠病毒肆虐 善用美元套利

Ｑ：全球武漢病毒肆虐，搞得人心惶惶，大批避險資金湧入美元，從2月初以來美元指數由97.2一路飆升到99.1，但反觀台幣兌美元卻從30.31跌至30.07，為什麼國際市場美元漲翻天，反觀國內市場美元卻一直跌，這樣的背景下，該怎麼投資美元？

華為風暴再起 供應鏈恐受衝擊

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環遊世界不是夢 小資理財趴趴走

「如果你夠幸運，年輕時待過巴黎，那麼它將永遠跟隨你，因為巴黎是一席流動饗宴」，美國作家海明威遠離年少貧苦生活後憶起巴黎，即便青春已逝，這座城市卻在心靈上留下一生豐饒。或許，這就是旅行的意義，人們不只追求眼前美景，更貪戀走過後深烙於生命的足跡，是一場回憶，更是心靈的休憩。

台股區間整理盤布局首選

繼漲價題材之後，營收黑馬股成為市場新寵，而生產原料藥、學名藥與抗生素的個股，在陸廠來不及復工下，潛在轉單效應也是一大利多。

落實我國「智慧城市」 資策會有撇步

隨著數位時代的變遷，網際網路的無遠弗屆已徹底影響人們日常生活，能即時掌握住大量的內容資訊。如今網路科技所應用的深度及廣度逐漸擴大，資通訊連網不被侷限於人與人或物與物之間，發展出「物聯網」的世界，若結合人工智慧及各產業之技術整合可延伸出更多創新服務，讓各國開拓及走向智慧都市的發展。

危機入市

由於中國官方隱匿疫情，武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)有失控趨勢，影響程度雖然還無法預估，但是以過去歷史經驗來說，疫情爆發，股市都是先跌後漲趨勢，投資人切莫失去信心，可審慎評估，逢低布局。

武漢肺炎對台灣房地產之影響

雖然每年329檔期都被房地產業視為景氣觀察指標的重頭戲，不過在武漢肺炎衝擊下，今年卻不容樂觀看待！主要原因在於今年原預測二．七二％的經濟成長率恐將會因產業鏈、觀光旅遊與消費影響而下修所致。 以下分別就經濟面、政策面與市場實務面加以分析，以供業界與購屋者參考。

漲價題材營收成長股出列

非經濟重大事件對金融市場干擾不超過五個月，但能夠克服致命恐懼，危機入市的少之又少，股市反映未來3-6個月後市，從人民幣匯率與陸股不難看出端倪。

搶反彈 漲價題材優先

從歷史經驗來看疫情對金融市場影響屬短期效應，在資金寛鬆的效應下，只要疫情稍微緩和，貨能暢其流，已具有缺貨、漲價優勢的族群一定風雲再起。

空頭如來襲 如何掌握時機翻身

Ｑ：全球武漢肺炎疫情肆虐，除了國際股市大跌外，台股新春開盤第一天也應聲大跌將近700點，面對全球性恐慌賣壓，投資人紛紛出清手中持股，也有不少人摩拳擦掌等待進場搏翻身，面對市場如此空方巨浪，投資人該如何自保？是否能趁此機會一舉翻身？

英國脫歐定局 英鎊續弱顯示市場不安

Ｑ：英國在1月31日脫離歐盟，結束47年的成員國身分，成為歐盟成立以來第一個退出的國家。在未來11個月與歐盟的緩衝期中，英國必須和歐盟針對新的貿易關係、邊境移民管理、國防合作等事宜展開新的談判，脫歐後的英國經濟是否受到嚴重衝擊，將是未來眾所矚目焦點，這樣背景下英鎊是否會有大趨勢產生，又該如何操作？

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