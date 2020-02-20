新冠病毒肆虐 善用美元套利

【文／理周教育學苑．方鈞】

Ｑ：全球新冠病毒肆虐，搞得人心惶惶，大批避險資金湧入美元，從2月初以來美元指數由97.2一路飆升到99.1，但反觀台幣兌美元卻從30.31跌至30.07，為什麼國際市場美元漲翻天，反觀國內市場美元卻一直跌，這樣的背景下，該怎麼投資美元？

Ａ：所謂的匯率即是兩國貨幣相兌換的價格，在國際市場上美元指數是衡量美元強弱的重要依據，當美元指數上漲時表示美元強勢，下跌則美元變弱。但美元指數並不等於匯率，在外匯市場中兩國貨幣相互比較，如EURUSD即是歐元跟美元比，假設EURUSD等於一．○九，表示需要用一．○九的美元換到一歐元，而當美元變強時，因為用較少的美元就可以換到一歐元，此時EURUSD會下跌。

在國內市場，台幣兌美元由三○．三一跌至三○．○七，表示原本需要用三○．三一的台幣換到一美元，後來則只需三○．○七就可以換一美元，但不是美元強嗎？為什麼需要台幣反而更少？這是因為和美元相比台幣又更強，所以如果就國際美元強，但我們到銀行換匯是討不到好處的。

面對這種國際型資金移動，如果僅想要賺取「美元價差」，而非需要持有美元，透過「差價合約」來操作會更容易。所謂的差價合約是先收取一定的保證金，藉以獲得操作商品(如美元指數、EURUSD)漲跌資格，當認為商品價格未來可往上漲時，可買入差價合約，反之認為商品未來有機會往下跌時，可賣出差價合約，只要操作方向跟市場價格方向一致，就能夠直接賺到匯率波動，例如認為美元未來會往上漲可以買美元指數、賣EURUSD。

在台灣能夠操作匯率差價合約有兩個管道，一是透過外匯保證金，二則是海外期貨，附表幫讀者比較差異。總結來說，如果只是想賺取匯率價差，建議使用差價合約，若是要長期擁有該貨幣，則建議到銀行換匯。大方向而言，未來美元持續看漲，但台幣兌美元還沒有到低點，想投資實體貨幣的朋友們需再耐心等待。