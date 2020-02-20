環遊世界不是夢 小資理財趴趴走

【文．洪寶山】

「如果你夠幸運，年輕時待過巴黎，那麼它將永遠跟隨你，因為巴黎是一席流動饗宴」，美國作家海明威遠離年少貧苦生活後憶起巴黎，即便青春已逝，這座城市卻在心靈上留下一生豐饒。或許，這就是旅行的意義，人們不只追求眼前美景，更貪戀走過後深烙於生命的足跡，是一場回憶，更是心靈的休憩。

然而，對於口袋不夠深的小資族而言，環遊世界只能是幻想嗎？有夢最美，「『夢想』是動詞，如果只有想而沒有動作，那就只是『白日夢』」，易飛網集團策略長楊倩琳侃侃而談從理財到環遊世界的心路歷程，她認為無論收入多少，每個人都應該從理財開始，透過行動實踐夢想。

成功方程式 理財從銅板開始

許多小資族常有「薪水這麼少，出國是天方夜譚」、「什麼都漲，要存錢根本不可能」等負面想法，導致計畫永遠停留在想像。楊倩琳表示，每個人都應該學會兩種技能，一個是專業技能，另一個則是理財知識技能，想要存錢變有錢，首先要調整心態，相信自己做得到並且「擁抱理財」。

對於從零開始規劃理財的小資族而言，首要步驟即是「訂定目標」與「存錢」。聽起來不難，卻常有人半途而廢，箇中緣由在於目標不明確，「如同在一隻驢子前面放一根胡蘿蔔，有了吸引力，驢子才會一直往前衝」，楊倩琳在新書《月入23K也能環遊世界》中提到擁有夢想目標的人，會為了完成夢想，督促自己省錢及存錢，更建議民眾在制定目標時要大聲說出來，讓越多人知道，越有動力執行目標。

完成對自己的信心喊話，如何持續不懈存錢，才是真正關卡，《複利效應》一書提到：「所有成功都不是偶然，是從每天細小的選擇中去累積而成，而這些選擇都是習慣」，因此，「養成習慣」在儲蓄中非常重要。

從銅板開始，每天十塊、五十塊、一百塊錢，循序漸進遞增儲蓄金額，或者，「戒掉規律性的非必要花費」，舉例而言，如果以每天一杯珍奶或咖啡花費五十元來計，一個月其實可以省下至少一千五百元。積少成多，逼自己從小地方開始省錢，儲蓄方法琳琅滿目，找出適合的方式，小資族也能邁向投資理財行列。

除了會「省錢」，還要會「用錢」，「對於年輕人而言，我覺得『6:3:1』法則是很好的入門儲蓄規劃」，楊倩琳解釋道，要能夠錢滾錢，絕對不是省吃儉用，而是從固定的荷包中，有智慧地分配每一塊錢，才有累積財富的效果。

用錢要聰明 理債向錢衝

所謂「6:3:1」法則即是指，食衣住行育樂可花費每月總收入六成，三成進行儲蓄與投資，剩下一成可以花費在保險上。在此，楊倩琳強調，許多人拚命買保險，雖然也是一種投資，可以強迫存錢，但年效較長、報酬率較低，「其實，保險不用多，夠用就好，最多就是花一成收入投資」。

「6:3:1」法則只是所有財務管理方式的冰山一角，小資族們要懂得隨著時間與收入推進，定期檢視消費習慣，透過記帳找出財務漏洞，調整用錢方式。

小資族在做財務分配時，還會面臨到另一個問題—債務如何解決？學貸、卡債、房貸…，有限薪水中，「理債」成為「理財」前哨站。楊倩琳認為，理債之前要先搞懂欠款總額以及債務利率。假設房貸利率最便宜，信貸較高，可以透過「先打大魔王還債法」，在每月定額的還款預算中，從貸款利息最高的項目開始清還，「一定要記得按期繳款，不要讓利滾利，滾到最後會變瞎忙」。

另外，小資族不妨考慮「斜槓人生」，嘗試開發收入來源，利用閒暇時間兼職，讓自己有額外收入，加速債務清償，生活也會漸漸寬裕，投資籌碼也會提高。

35歲前搞懂各種理財工具 投資環遊世界儲備金

天有不測風雲，我們永遠無法預測下一刻會不會突然被裁員，唯有建立完善的理財知識與習慣，才能選擇人生，而不是被選擇，「我覺得理財知識是生活中非常重要的一環，等到有家庭、小孩再來學理財，不但沒時間，也來不及搶救不斷累積的負債」。楊倩琳以實際粉絲案例分析，許多人開始學理財，是因為有小孩，要付房貸、車貸，生活開銷飆升，開始被錢追著跑，淪落為負債循環。有鑑於現代人大概在三十五歲左右成家立業，在這之前學會理財，未來可以讓生活有更多選擇的自由。

根據統計，台灣年輕人最常使用的投資理財工具為「定存」，除了「台幣定存」外，投資入門有哪些呢？決定投入何種投資工具前，必須先釐清三件事：第一，投資是要讓錢長大，還是有一筆不錯的利息？第二，可以承受多大的市場風險？第三，目標投資是短期還是長期？想清楚後，才能找到合適的投資標的。

楊倩琳列舉幾個小資族可運用的理財工具，如：外幣定存、ETF、黃金、台股、基金…，其中，她推薦小資族們可以從定時定額的基金、股票或ETF開始，「以ETF為例，可以嘗試0056(元大高股息基金)，這是穩健型的投資標的，投資金額不高、定時定額、穩定、風險低，可預期的報酬率又比銀行定存高」。

此外，楊倩琳研發出一款「好老公股APP」，提供使用者「好老公股」公式，讓小資族買賣股票也能穩賺不賠。「好老公股」即是套用女性挑選伴侶的邏輯，在挑選優質股票時必須具備「高股東權益報酬率」、「高殖利率」、「高獲利」以及「低基期」四條件的「三高一低原則」。

進入股票市場，投資人最擔憂的就是全球經濟走向，不但要了解理財項目，也要跟緊國際走向。美國總統大選之前，全球經濟可望相對穩定。

楊倩琳進一步說明，「川普是一個空頭總司令，許多在推特提出的政策，隔天就化為一場空，但他絕對是一個很好的操盤手，可能今天講利多，明天就讓全球股市大漲」。投資風險是一時，每十年一個景氣循環，現今全球中央銀行都做寬鬆貨幣，大家開始懷疑會不會有通膨問題，連帶影響投資信心。

投資股票，首先要有風險概念，再來就是本身功課要做足，了解各國趨勢，研究股票殖利率，慢慢入場，並不用一股腦將所有資金投入。

由於秉持著「好老公股」原則，楊倩琳近年投資報酬穩定，「有些股票回饋需要耐心等候，時間會還原它的價值」。股票的買進是學問，賣出當然也是，許多投資者賣出後發現該股大漲，感到懊悔不已，如何降低悔恨感？不只要有耐性，還要懂得分批買進、分批賣出，「買進股票時，我通常會區分，一半長期持有，另外一半價差出現時，分批賣出」，分散風險，降低賠本風險外，也可以增加投資報酬率。

ETF、台股可算是小資族較容易上手、報酬率比起定存又高的理財工具，雖然存有風險，卻能讓死錢變活錢，「既然沒有富爸爸，出生沒有含金湯匙，那就自己打造一把吧」，楊倩琳打趣地鼓勵所有小資族群，我們無法選擇出生，但學會投資理財，可以翻轉人生。

理財、投資不是有錢人專利，最後，楊倩琳建議民眾，每周至少安排十分鐘的Money Time，或者每周到書局一次，把所有財經類書籍雜誌翻過一遍，慢慢接觸與理財相關的東西，久而久之就會了，絕對不要畫地自限，環遊世界夢想成真將會離你不遠！

楊倩琳

現職：易飛網集團(ezfly)策略長

福州外語外貿大學副教授

學歷：上海財經大學企管博士

英國University of Surrey行銷碩士

經歷： 擁有17年以上網路行銷經驗，曾任韓國最大社群網站Cyworld總監、邑泰科技電子商務事業群總監、中時網路行銷總監、炘世紀數位資訊營運長、女人幫總編輯…

著作：

《月入23K也能環遊世界：Dr. Selena超強投資理財術，教你每年獲利30%、35歲走遍全世界》

《月入23K也能投資理財：小資必學賺錢法，擺脫月光族，為自己加薪30%》

《逆轉女王：從女工到CEO的真情告白，即使滿手爛牌也能晉升人生勝利組！》

《有你就是最美的童話》

《改變我賺錢能力的10件事》

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《 理財周刊 》1017期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱 理財周刊電子雜誌或免費下載APP 】