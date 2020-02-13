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日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

危機入市

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

由於中國官方隱匿疫情，武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)有失控趨勢，影響程度雖然還無法預估，但是以過去歷史經驗來說，疫情爆發，股市都是先跌後漲趨勢，投資人切莫失去信心，可審慎評估，逢低布局。

武漢肺炎在農曆年前爆發，台股在開盤後首日重挫六九六點，創下歷史單日最大跌幅，上證指數二月三日開市大跌二二九點，跌幅高達七．七二％，加上現在疫情失控，被視為黑天鵝，甚至會導致另一波雷曼式的金融海嘯，但果真如此嗎？

根據道瓊指數的歷史資料，美股過去因重大疫情爆發後利空現象都很短暫，例如標普500指數在SARS爆發後一個月反而上漲八％，第三個月上漲一六％，第六個月漲幅高達二一％，H1N1豬流感爆發後的一個月、三個月、六個月，標普500指數分別上漲一一％、二○％、四○％，二○一六年一月茲卡病毒蔓延到幾個國家後，MSCI世界指數在一個月後暴跌五．五％，六個月後隨即彈升二．九％，綜觀過去幾個疫情爆發後，六個月後幾乎全部恢復正常。

為防止疫情擴散，中國北京、上海、武漢等各級城市以封城或半封城處理，工商業幾乎全面停擺，要全面復工還要一段時間，科技業、製造業面臨斷鏈危機，但是電子斷鏈事件也不是第一次遇到，早在二○一三年日本福島核災就發生過一次，然後在二○一九年日韓貿易戰中，韓國也同樣面臨斷鏈危機，後來各大廠都有配套措施。

其實每一次黑天鵝事件，最緊張的是政府，最後都以擴大財政、國安基金進場護盤，不管是二○○一年的九一一事件、二○○三年的SARS、二○○七年的信貸危機、二○○八年雷曼兄弟倒閉，都見到政府強力護盤，目的只有一個，穩定勝於一切，相信二月四日中國上證指數二六八五低點，就會是未來兩年起點。

股神巴菲特在二○○八年金融海嘯之後大量購買美股，以他的名言，「當別人恐懼時，我貪婪，當別人貪婪時，你要害怕」，他說自己沒有辦法預測一個月後或一年後股市往哪裡走，但有一點可以肯定的是，「股市在經濟和市場信心真正復甦以前，會有大幅度的上漲」。如果你等到那時候再買股票，就已經錯過最佳時機，或許可以成為大家參考的借鏡。

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