快訊

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

武漢肺炎對台灣房地產之影響

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．莊孟翰】

雖然每年329檔期都被房地產業視為景氣觀察指標的重頭戲，不過在武漢肺炎衝擊下，今年卻不容樂觀看待！主要原因在於今年原預測二．七二％的經濟成長率恐將會因產業鏈、觀光旅遊與消費影響而下修所致。

一、經濟面

─全球經濟成長可能下修至二．五％

行政院主計總處在去年十一月二十九日發布經濟預測時，仍看好台商回流之投資效應而上修二○二○年經濟成長率預測至二．七二％，惟隨著武漢肺炎疫情持續延燒，一般預期今年經濟成長將會隨之下修。其次，近日IMF(國際貨幣基金)也發布訊息，預測今年全球經濟成長可能由去年的三％下修至IMF視為衰退標準的二．五％，由此不難了解，倘若疫情持續延燒超過半年，其對台灣整體經濟之嚴重衝擊。

現階段對中國影響最大的莫過於電子業、觀光業及房地產業，台灣當然也無法倖免，首先，是電子業的供應鏈問題，中間產品畢竟要到大廠組裝，並且終端產品的銷售也都控制在大品牌手裡，尤其是其間利潤，代工頂多賺個五％，就蘋果品牌而言，利潤可能高到五○％，如今供應鏈斷鏈，不僅行銷秩序大亂，全球經濟必然大受影響。

其次，以觀光飯店為例，因具有季節性與時間性，錯過這段時間再也喚不回，除陸客之外，一般農曆年後的春酒宴席取消大半，大家總覺得沒有必要就不要到人多的場合交際應酬。至於一般消費雖不能減少，不過有一部分被外送平台取代，導致大多數餐廳陷入慘澹經營狀態。

另外，要去超市之前，大都會事先想好要買什麼，儘量不在密閉空間多逗留，從而亦降低不少業績，對整體經濟影響不言可喻。

二、政策面

─央行備有「選擇性信用管制」措施因應

現階段房地產業普遍擔心武漢肺炎對市場之衝擊，在此之前，由於二○一八年之後台商陸續回流，逐漸帶動商辦、廠辦及工業用地漲勢，因此，中央銀行在去年十二月十九日理監事會時就已經注意到整體房價變動趨勢問題，其中尤以買賣移轉數量微增與購屋貸款、建築貸款持續成長備受關注，並且咸認必要時應採取選擇性信用管制等總體審慎政策工具因應，因此，就政策面加以觀察，住宅市場再度呈現價量大幅攀升的機率並不高。

三、市場面

─329檔期一向都是最佳觀察指標

武漢肺炎導致日常經濟活動大受影響，就房地產市場而言，雖然建商普遍認為疫情過後會有遞延效應，不過就市場現況加以觀察，二○一九年北台灣推案量一○九二一億元，銷售率僅四五．八八％，今年第一季幾乎沒有預售建案大打廣告，充其量只有新成屋零星的「10%自備款」等促銷廣告。

此外，由於一般民眾很難買到口罩，連餐廳、超市等日常活動人多的密閉空間都儘量少去，更何況預售建案樣品屋、接待會館或實品屋也都是密閉空間，尤其是在大家都不急於看屋情況下，再加上原本餘屋數量很大之潛在認知，雖然去年買賣移轉數量略增至三十萬棟，一般民眾還是採取觀望態度而不急於看屋，反倒是建商囿於餘屋存量而不得不亟思促銷對策，而這也正是當前議價空間普遍超過一○％之主要原因。

另外，此際不論是建商或一般購屋者都相當重視「329檔期」的觀察指標，就目前產業界普遍的說詞大都是二○○三年SARS後房價隨即大幅反彈，因此，只要這波武漢肺炎能夠在短期內獲得有效控制，329檔期仍舊值得期待，不過就整體市場之觀察指標而言，還是很難找到樂觀的觀點。

以上綜合經濟面、政策面與市場實務面之分析，如再就目前房地產「10%自備款」、「月付1.2萬元」、「送裝潢＆家電」之促銷廣告，以及近日股價變動之震盪走勢，當可充分了解，在武漢肺炎不可能在短期內有效控制，導致全球經濟成長率可能下修至二．五％情況下，台灣雖然有台商回流之利多加持，惟若武漢肺炎持續延燒，今年329檔期應該還是等不到樂觀的預期！

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1016期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

【理財周刊第1016期】

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

疫情「拐點」來了沒 中國專家眾說紛紜

湖北書記換人 武漢封城逾20天首解禁

武漢人2·14自救行動 熄燈、敲鑼、吶喊…

中共6架運-20首次投入武漢防疫

相關新聞

危機入市

由於中國官方隱匿疫情，武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)有失控趨勢，影響程度雖然還無法預估，但是以過去歷史經驗來說，疫情爆發，股市都是先跌後漲趨勢，投資人切莫失去信心，可審慎評估，逢低布局。

武漢肺炎對台灣房地產之影響

雖然每年329檔期都被房地產業視為景氣觀察指標的重頭戲，不過在武漢肺炎衝擊下，今年卻不容樂觀看待！主要原因在於今年原預測二．七二％的經濟成長率恐將會因產業鏈、觀光旅遊與消費影響而下修所致。 以下分別就經濟面、政策面與市場實務面加以分析，以供業界與購屋者參考。

漲價題材營收成長股出列

非經濟重大事件對金融市場干擾不超過五個月，但能夠克服致命恐懼，危機入市的少之又少，股市反映未來3-6個月後市，從人民幣匯率與陸股不難看出端倪。

搶反彈 漲價題材優先

從歷史經驗來看疫情對金融市場影響屬短期效應，在資金寛鬆的效應下，只要疫情稍微緩和，貨能暢其流，已具有缺貨、漲價優勢的族群一定風雲再起。

空頭如來襲 如何掌握時機翻身

Ｑ：全球武漢肺炎疫情肆虐，除了國際股市大跌外，台股新春開盤第一天也應聲大跌將近700點，面對全球性恐慌賣壓，投資人紛紛出清手中持股，也有不少人摩拳擦掌等待進場搏翻身，面對市場如此空方巨浪，投資人該如何自保？是否能趁此機會一舉翻身？

英國脫歐定局 英鎊續弱顯示市場不安

Ｑ：英國在1月31日脫離歐盟，結束47年的成員國身分，成為歐盟成立以來第一個退出的國家。在未來11個月與歐盟的緩衝期中，英國必須和歐盟針對新的貿易關係、邊境移民管理、國防合作等事宜展開新的談判，脫歐後的英國經濟是否受到嚴重衝擊，將是未來眾所矚目焦點，這樣背景下英鎊是否會有大趨勢產生，又該如何操作？

黃金理財抗疫

黃金，除了是喜慶的象徵外，更是避險的好投資標的。每當黃金飆漲，就知道這世界又有大事發生了。在一月初美伊衝突後，金價攀升，衝破每英兩一千六百美元大關。動盪不安的環境讓投資人的眼光轉向黃金。Sprott黃金股票基金共同經理人海瑟威表示：「可見資金正流向黃金，它是個全球趨勢。一般的避險資產已不再安全，黃金因此而增加吸引力。」

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

行經萬華火車站，不遠處即能看見與台鐵共構、聳立於艋舺古都的地標─凱達大飯店。外觀採雙子星設計，自建築、設計至施工，皆以節能減碳為目標，採用綠建材、天然採光設計、省水標章衛生設備、節能燈具及空調節能系統，並榮獲內政部頒發「黃金級綠建築標章」，不只提供旅人舒適的休憩空間，也為環境永續付出一份心力。

台灣人很會賺！

台股一月二十日封關，收在一二一一八．七一點，創下封關日歷史新高紀錄，上市公司總市值達三六．七八兆元，以實際交易戶數一○五七．二萬戶計算，每位股民平均約賺六四．五萬元。身為台灣人的你，賺到了嗎？

當前購屋三大必要檢視指標

1.深入了解預售推案量與銷售情況 2.選購新成屋應先索閱使用執照，確定完工日期 3.投資客是否捲土重來？

聚焦業績穩定成長精品股

美股不斷創高，新台幣匯率維持強勢，資金行情將持續發威，產業成長透明度高的個股，是新春開紅盤穩健布局的選項。

劉熙海：拍賣稅賦改不改？前景可期

「拍賣活動是提供平台讓喜愛藝術的民眾相聚，並不是富有的象徵」，帝圖科技文化股份有限公司董事長劉熙海指出，根據二○一八年Artprice(法國在線藝術品價格數據庫)統計，全球當年度藝術拍賣品，單件金額兩萬美元以下成交比例佔九成，「以帝圖為例，一年四場拍賣，分別是迎春拍、春拍、夏拍與秋拍，每場都有幾十件拍賣品從台幣五千元起拍」，這意味著，藝術品拍賣並非遙不可及的奢侈消費。 台灣曾在一九八○、九○年代被視為藝術品交易天堂，而今，拍賣總額比起中、港兩地是望其項背，箇中原因普遍歸咎於台灣現行稅制，讓許多收藏家退避三舍。

熱門新聞

謝金河：VIX透露的訊息！

慘業大復活

IPC搶親大戰 下一個換誰？

跌時重質

武漢肺炎對台灣房地產之影響

離岸風電股 來比含金量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。