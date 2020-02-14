快訊

中國生物稱：新冠肺炎康復者血漿含抗體 治療效果顯著

日本新冠肺炎確診增1例！和歌山男病人疑遭看診醫師感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

落實我國「智慧城市」 資策會有撇步

聯合新聞網 / 理財周刊

【文．洪寶山】

物聯網的發展及應用不容小覷

以台灣為例，在一九八○年代第一波產業變革PC產業的興盛，成為國際硬體製造龍頭。反在二○○○年後第二波產業變革軟體平台及應用崛起，我國依舊以代工製造產業為主，就因產業經濟的趨勢轉換，使得國際產業競爭力略有下滑。近年來，物聯網(Internet of Things, IoT)興起，開啟第三波產業變革，各國更是著重於智慧製造、智慧醫療…等垂直應用產業。資策會智慧系統研究所所長馮明惠表示，台灣勢必把握這波變革，重建我國產業實力與地位。

過去人們藉由特定硬體設備才能上網，如今科技技術的成熟，許多產品皆可連網，例如手錶、眼鏡…等。其概念就是物聯網及全聯網(Internet of Everything)的發展。馮明惠解釋，在全聯網時代，各產業業者成功的關鍵因素就是挖掘需求且少量多樣化應用。倘若產品不再是生硬的機械設備，結合AI人工智慧的技術資料收集、分析及判斷，透過「數位轉型」的方式，將產品從單一用途結合應用軟體，賦予新的運用價值，最直接影響的就是產品獲利。

從我國在物聯網產業的發展之下，馮明惠提出以下業者會面臨現況及挑戰：一、國內缺乏系統性及平台整合業者。二、各產業缺乏跨域服務，難以形成生態圈。三、缺乏差異化及在地化創新服務思維。藉此，她強調，各產業業者必須跨域合作，打造產業生態圈，方能共創商機。因此，資策會在經濟部技術處指導下，與業者共同建構公版聯網平台「NIP EI-PaaS」，為一開放且標準化之平台，亦是產業數位轉型之重要推手。

NIP EI-PaaS亦稱「物聯網雲平台」，整合各項技術，特色以設備物聯管理、大數據分析、預測及可視化功能，種種技術替業者節省五○％以上的開發時程。更是從產品智慧化到製造業服務化重塑業者競爭優勢，使企業邁向智慧工廠。目前已推出三十四項應用服務解決方案，迄今累計超過一百七十家企業導入，讓台灣朝向智慧製造、智慧零售、智慧物流等多元領域的發展，逐步建立跨領域產業創新的生態體系。

透過「物聯網」 讓傳統港口成為智慧海港

四面環海的地理環境，使得海港在台灣國際貿易上佔有重要的角色。以基隆港為例，馮明惠提到，過去海港管理人力不足，導致港口管理效率不彰，甚至因冬季東北季風影響，嚴重威脅船舶航行之安全性。因此，協助改善台灣海港城市治理的層面，可從安全及效率著手。

如何透過物聯網將港口發展為智慧海港城市，資策會規劃以下方法。船舶自動報關，減少人為誤差；船員智慧登錄，保障人身之相關權益；島礁磯釣安全，管控周邊人員安全提供協尋；船舶入港安全，避免船隻意外碰撞提供警示。以上策略皆大幅提升管理航行動態及人船安全，更是能套用於國內其他商海港。

此外，為增強港區貨櫃管理及裝卸之效率，資策會與業者開發「貨櫃調度系統」，並已實施於台北港，以無線感測網路(Wireless Sensor Network)技術導入貨櫃碼頭，讓台北港成為無線感測高效率貨櫃作業智慧園區，有效提升五○％以上的裝卸作業效率及二○％整體營收效益。近期更是增加貨櫃辨識能力，透過霧端設備在第一時間偵測及辨識貨櫃完整性等狀況，徹底改善產業過去傳統的管理模式，成功協助貨櫃業者轉型及突破現況。

傳統工業及運輸領域 成功置入「智慧技術」

國內有許多石化、鋼鐵、半導體等不同垂直領域生產業者，皆可透過「智慧眼鏡」達到操作技術指導及提升工作效率，已與多家領域業者進行合作及應用驗證。馮明惠謙遜地表示，智慧眼鏡可解決產業暫時因專業技術人員不足的維護問題，提供即時且精準的指導訊息，還能降低錯誤發生率及成本等相關問題。

藉此，取代過去遠端純屬影音的流程指導，提供更安全且便利的執行方案。不但強化操作人員工作安全，也提升一五％的工作效率，對於業者更是能減少員工訓練及二○％設備維護成本。本項研發得到國內外讚賞，於二○一六年取得R&D 100 Awards全球百大科技研發獎，也在世界資訊科技暨服務業聯盟(WITSA)榮獲傑出行動應用獎，讓台灣再次站上國際舞台。

在交通運輸領域上，過去統計台灣超過七○％的交通事故車種及傷亡人數都來自機車，針對機車騎士交通安全及降低人為駕駛所導致的事故發生，資策會在交通部與經濟部技術處支持下，產研合作攜手開發「智慧機車安全警示系統」，並跨業合作推動二輪車聯網之應用及標準制定，馮明惠說，改善機車行車安全，從「車輛」的角度開始，藉由物聯網技術，提供汽機車安全警示的裝置，並開發出智慧型路側設施(RSU)與機車發報裝置(OBU)。

兩項設備互相作用，可偵測車輛並預測行車風險，給予駕駛路況警示訊息。機車騎士能提早了解前方路況，避免道路彎曲或交叉路口因車速過快而發生意外。再者，透過智慧型路側設施，智慧機車安全警示系統可蒐集大量機車行駛紀錄，從中分析及評估衝突事件，提出有效交通安全改善的規劃參考資料予主管機關，降低機車整體事故發生及傷亡比例。

目前系統已在國內三所大學實施並運行，分別是花蓮東華大學、宜蘭佛光大學及高雄第一科大，於校園周邊易發生事故之路段設置智慧型路側設施共五十處，統計師生機車駕駛配合人數超過八千六百位安裝機車發報裝置，如此大規模的機車服務運行之機車V2I解決方案可說是全球首例，值得國人讚賞！

不僅如此，實證分析後，該裝置有效改善機車平均速度降低二％至一四％，依校方校內事故統計，佛光大學在一○七學年第二學期間內交通事故降低約五○％；東華大學降低近三五％。透過實地驗證規劃能明顯觀察成效。就在去(二○一九)年榮獲全球ICT卓越獎之「傑出公眾合作服務獎」。馮明惠敢言，未來將預期它能擴大應用於商業模式提供完整的服務化系統，替台灣打造完善的智慧運輸。

從「數位轉型」策略打造台灣新生態

回頭來看，國家建立智慧都市必與物聯網、AI及通訊技術的發展息息相關，皆影響人們生活品質，其中發展方向涵蓋以下三項策略，第一，深耕技術，讓現有系統不再只是雛形。第二，跨域整合，深入了解各產業需求。第三，共創生態系，能延伸產品及企業帶動整體經濟。藉此，馮明惠強調找出需求及對策，套用適當的解決方案，即可發展出更多新型服務及拓展產業價值。

同時，馮明惠信心表示，「台灣過去累積許多資通訊之技術及能量，已有相對的基礎優勢」，她提出國內未來應能增加跨部會的合作機會，從原有的核心技術廣泛應用於不同領域，將能加速我國建構高價值的生態體系，再藉由體系內部逐步衍生出新創公司，希望能透過團隊合作方式共同為台灣GDP的成長而努力，達到最終的成果目標。

馮明惠

資策會智慧系統研究所所長

專長：智慧聯網與感知技術、能源資通訊與綠能應用技術、多元感測網路、多媒體閘道器技術、高密度數據傳輸技術、語音電信服務自動化、隨選視訊服務、數位信號處理

學歷：美國東北大學電機與電腦博士

美國東北大學電機與電腦碩士

國立交通大學電信工程系學士

經歷：

．資訊工業策進會智慧系統研究所所長(2017.9-迄今)

．資訊工業策進會智慧網通系統研究所所長(2011.8-2017.8)

．資訊工業策進會網路多媒體研究所所長(2011.1-2011.7)

．資訊工業策進會網路多媒體研究所副所長(2007-2010)

．資訊工業策進會網路多媒體研究所主任(2003-2007)

．資訊工業策進會企劃室副主任(2000-2002)

．資訊工業策進會網路通訊實驗室顧問工程師(1998-1999)

．3Com/ U.S. Robotics(美國)多媒體通訊產品系統工程師(1996-1997)

．GTE Laboratories(美國)隨選視訊服務語音服務自動化主任工程師與資深工程師(1990-1996)

．SBC Technology Resource Inc.(美國)語音電信服務自動化技術工程師(1989-1990)

．University of Missouri(美國)微電腦處理技術兼任助理教授(1989-1990)

．BBN Laboratories(美國)語音辨識技術顧問(1987-1989)

．國內外聯盟參與：積極參與產業聯盟與產業鏈的推動，參與台灣智慧電網協會、台灣智慧建築協會、台灣物聯網聯盟，及國際聯盟如SDN、OOL等

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1016期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

【理財周刊第1016期】

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

高通第2屆台灣創新競賽起跑 總獎金30萬美元

遠傳建置24萬智慧電表通訊模組 預計明年上半年完工

防疫升溫 電信與OTT業用科技馳援

台灣之星加值服務、企客雙引擎發威 營收逆勢成長

相關新聞

落實我國「智慧城市」 資策會有撇步

隨著數位時代的變遷，網際網路的無遠弗屆已徹底影響人們日常生活，能即時掌握住大量的內容資訊。如今網路科技所應用的深度及廣度逐漸擴大，資通訊連網不被侷限於人與人或物與物之間，發展出「物聯網」的世界，若結合人工智慧及各產業之技術整合可延伸出更多創新服務，讓各國開拓及走向智慧都市的發展。

危機入市

由於中國官方隱匿疫情，武漢肺炎(新型冠狀病毒COVID-19)有失控趨勢，影響程度雖然還無法預估，但是以過去歷史經驗來說，疫情爆發，股市都是先跌後漲趨勢，投資人切莫失去信心，可審慎評估，逢低布局。

武漢肺炎對台灣房地產之影響

雖然每年329檔期都被房地產業視為景氣觀察指標的重頭戲，不過在武漢肺炎衝擊下，今年卻不容樂觀看待！主要原因在於今年原預測二．七二％的經濟成長率恐將會因產業鏈、觀光旅遊與消費影響而下修所致。 以下分別就經濟面、政策面與市場實務面加以分析，以供業界與購屋者參考。

漲價題材營收成長股出列

非經濟重大事件對金融市場干擾不超過五個月，但能夠克服致命恐懼，危機入市的少之又少，股市反映未來3-6個月後市，從人民幣匯率與陸股不難看出端倪。

搶反彈 漲價題材優先

從歷史經驗來看疫情對金融市場影響屬短期效應，在資金寛鬆的效應下，只要疫情稍微緩和，貨能暢其流，已具有缺貨、漲價優勢的族群一定風雲再起。

空頭如來襲 如何掌握時機翻身

Ｑ：全球武漢肺炎疫情肆虐，除了國際股市大跌外，台股新春開盤第一天也應聲大跌將近700點，面對全球性恐慌賣壓，投資人紛紛出清手中持股，也有不少人摩拳擦掌等待進場搏翻身，面對市場如此空方巨浪，投資人該如何自保？是否能趁此機會一舉翻身？

英國脫歐定局 英鎊續弱顯示市場不安

Ｑ：英國在1月31日脫離歐盟，結束47年的成員國身分，成為歐盟成立以來第一個退出的國家。在未來11個月與歐盟的緩衝期中，英國必須和歐盟針對新的貿易關係、邊境移民管理、國防合作等事宜展開新的談判，脫歐後的英國經濟是否受到嚴重衝擊，將是未來眾所矚目焦點，這樣背景下英鎊是否會有大趨勢產生，又該如何操作？

黃金理財抗疫

黃金，除了是喜慶的象徵外，更是避險的好投資標的。每當黃金飆漲，就知道這世界又有大事發生了。在一月初美伊衝突後，金價攀升，衝破每英兩一千六百美元大關。動盪不安的環境讓投資人的眼光轉向黃金。Sprott黃金股票基金共同經理人海瑟威表示：「可見資金正流向黃金，它是個全球趨勢。一般的避險資產已不再安全，黃金因此而增加吸引力。」

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

行經萬華火車站，不遠處即能看見與台鐵共構、聳立於艋舺古都的地標─凱達大飯店。外觀採雙子星設計，自建築、設計至施工，皆以節能減碳為目標，採用綠建材、天然採光設計、省水標章衛生設備、節能燈具及空調節能系統，並榮獲內政部頒發「黃金級綠建築標章」，不只提供旅人舒適的休憩空間，也為環境永續付出一份心力。

台灣人很會賺！

台股一月二十日封關，收在一二一一八．七一點，創下封關日歷史新高紀錄，上市公司總市值達三六．七八兆元，以實際交易戶數一○五七．二萬戶計算，每位股民平均約賺六四．五萬元。身為台灣人的你，賺到了嗎？

當前購屋三大必要檢視指標

1.深入了解預售推案量與銷售情況 2.選購新成屋應先索閱使用執照，確定完工日期 3.投資客是否捲土重來？

聚焦業績穩定成長精品股

美股不斷創高，新台幣匯率維持強勢，資金行情將持續發威，產業成長透明度高的個股，是新春開紅盤穩健布局的選項。

熱門新聞

謝金河：VIX透露的訊息！

慘業大復活

IPC搶親大戰 下一個換誰？

離岸風電股 來比含金量

跌時重質

武漢肺炎對台灣房地產之影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。