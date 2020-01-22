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台灣人很會賺！

2020-01-22 14:50理財周刊

【文．洪寶山】

台股一月二十日封關，收在一二一一八．七一點，創下封關日歷史新高紀錄，上市公司總市值達三六．七八兆元，以實際交易戶數一○五七．二萬戶計算，每位股民平均約賺六四．五萬元。身為台灣人的你，賺到了嗎？

台灣人誰最有錢？根據富比世日前公布二○二○年台灣五十大富豪榜，鴻海創辦人郭台銘跌出榜外，取而代之的是頂新魏家四兄弟，排名第二的是國泰集團的蔡宏圖、蔡政達兄弟，資產達七十一億美元(約新台幣二一二五億元)，旺旺集團董事長蔡衍明以七十億美元(約新台幣二○九五億元)資產排名第三。

今年身家增加最多者，是排名第三十二名的PCB製造商楠梓電子創辦人吳禮淦， IC設計龍頭聯發科董事長蔡明介第三十五名，兩者都是受惠於5G。

另一個富豪研究報告《2019億萬富豪調查報告》發現，台灣有四十位億萬富豪進榜，有二十七位白手起家，十三位是繼承者。吳禮淦和蔡明介都是受惠於5G，這就是一個產業方向，大家必須知道的是，這些億萬富豪都來自哪些煉金產業，才能有學習的方向，根據調查，二○一九年富豪身家成長最快的三個領域，首先是消費與零售，其次為科技，第三是原物料。

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亞太區的億萬富豪又來自於哪裡？根據統計，主要來自於消費與零售、科技和房地產。台灣則是來自三大產業，第一名也是消費零售，二、三名是金融服務業和科技業。 這報告也發現，這些由億萬富豪掌控的公司，投資報酬率幾乎是大盤平均績效的兩倍。過去十五年來，由億萬富豪掌握的上市公司報酬率平均是一七．八％，相較於MSCI世界指數(ACWI)的九．一％，高出兩倍之多。

熟知我理念的人就知道，我一直強調的是「理財、理善、理健康」，有了財富之後，更能樂善好施，幫助別人，那才是真正的財富。所以除了財富指數之外，我更重視的是慈善排名，那就是「全美四百大富豪慈善排名」，根據這份調查，巴菲特跟比爾蓋茲拿下冠亞軍寶座，比爾蓋茲累計捐款三八五億美元(約新台幣一兆一七八九億元)，巴菲特則是以三億美元(約新台幣九十二億元)拿下本次超級慈善家的寶座。

理財、理善、理健康，新的一年，與大家共勉之。

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【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1013.1014期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

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