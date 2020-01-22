劉熙海：拍賣稅賦改不改？前景可期

【文．洪寶山】

「拍賣活動是提供平台讓喜愛藝術的民眾相聚，並不是富有的象徵」，帝圖科技文化股份有限公司董事長劉熙海指出，根據二○一八年Artprice(法國在線藝術品價格數據庫)統計，全球當年度藝術拍賣品，單件金額兩萬美元以下成交比例佔九成，「以帝圖為例，一年四場拍賣，分別是迎春拍、春拍、夏拍與秋拍，每場都有幾十件拍賣品從台幣五千元起拍」，這意味著，藝術品拍賣並非遙不可及的奢侈消費。

台灣曾在一九八○、九○年代被視為藝術品交易天堂，而今，拍賣總額比起中、港兩地是望其項背，箇中原因普遍歸咎於台灣現行稅制，讓許多收藏家退避三舍。

全球拍賣大風吹 中美互打香港亂

一九九○年代，草間彌生、奈良美智等作品在蘇富比、佳士得進場，收藏家皆來自台灣，其潛力讓嗅覺敏銳的百年拍賣老店蘇富比、佳士得爭相進駐台灣市場。然而，台灣藝術收藏走在全亞洲尖端，拍賣所得卻需依照所得稅法繳納的措施，致使兩家國際級拍賣公司登台後不久即打退堂鼓。

劉熙海表示，國稅局要求拍賣公司必須繳交賣方資料，但拍賣市場的神秘面紗，即是對收藏家保密，以防賣家因拍賣收藏招致不必要困擾，「即便國稅局保證不會洩密，對收藏家而言仍沒有保障」，因此，短短十幾年間，稅收問題加上拍賣名單通報，違反拍賣市場宗旨，導致蘇富比與佳士得紛紛轉往中國與香港。

據統計，二○○一年兩家拍賣公司遷出時，台灣、中國與香港三地總拍賣成交金額，台灣佔九七．五％，直至近兩年統計，台灣只剩二％。「如果當年執行所得稅法有助於整體產業發展，今天就不會只有百分之二的成績」，劉熙海語重心長地說道，台灣錯失成為亞洲拍賣王國的機會，所得稅法不但沒有讓國庫增加稅收，反而讓台灣市場錯失許多優秀收藏品，對拍賣公司、民眾和國家而言是三輸局面。

幸運的是，台灣目前為止還是全亞洲收藏能力最強國家，部分收藏家仍藏有許多尚未面世的優秀作品，若能把握中美貿易戰與香港動盪時機，拍賣王國隨時有機會回到台灣寶島。

以前兩年來說，受到中美貿易戰與香港反送中運動影響，全球藝術品拍賣總交易額，二○一八年比起二○一七年下降一○％，去年上半年又比前年上半年少一○％。

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「從區域角度來看，對台灣是有利的」，劉熙海進一步解釋，帝圖二○一九年度交易總額成長一○％，即可看到台灣正處於天時、地利時刻。首先，中美貿易戰，美國針對中國藝術品、文物課關稅一○％，由於拍賣藝術品佣金不高，關稅過高，多數人會放棄前往美國拍賣。再來，香港正值反送中抗爭，中國外匯管制日趨嚴格，拍賣金無法外移。綜合上述兩點，台灣拍賣市場正是再度崛起的好時機。

分離課稅成關鍵 拍賣王國再崛起

天時、地利，只差人和？去年底，立法院多名立委提案修改拍賣品稅收方式，擬將個人藝術品或文物拍賣所得採分離課稅方式，按落槌價一％課稅，劉熙海認為，中美貿易戰與香港局勢混亂，透過稅收調整，必能助長台灣拍賣市場復甦。

大部分民眾對拍賣藝術品稅收改制有所誤會，劉熙海強調，將稅收改為分離課稅一％以下，絕對不是降稅，而是增稅。其爭議主要有，第一，站在政府角度會覺得沒有必要單獨為拍賣產業降稅，實際上，分離課稅是增稅，百分之百保證政府稅收增加。

第二，分離課稅並非幫富人降稅，過去以所得稅課徵拍賣品稅收，多數收藏家拍賣後未必會自主申報，尤其若選擇到國外拍賣，台灣政府根本無法從中受益，分離課稅改革後，吸引收藏家在本地拍賣，落槌後直接分離課稅一％，政府也不需要擔心稅收減少問題。

第三，許多學者堅持所得稅精神不能破壞，可是，只要收藏家可以選擇到他地進行拍賣，台灣政府無稅可收，課稅精神根本無法達成。

分離課稅關鍵在哪裡？對於收藏家而言，不在乎稅收百分之幾，也不需要減稅，而是買賣便利性。藝術品並不像不動產具有產權登記，大部分收藏家也不是以拍賣藝術品為業，拍賣品成交後，寄望收藏家主動登記申報，對其而言是多一道繁雜手續。分離課稅正好可以解決這個問題，當拍賣品落槌後，直接由拍賣公司分離課稅一％，轉手至拍賣者手中已經是扣稅後的金額，對於收藏家而言，免去許多申報所得稅的麻煩，政府稅收比例也會提高。

劉熙海更具體提出近幾年台灣在拍賣所得稅方面，只有兩千多萬的稅收金額，「在上回的公聽會，財政部提供幾個數據，其中提到這三年，兩岸最貴拍賣品出現在二○一七年北京保利秋拍，拍賣史上最貴的近現代書畫齊白石《十二條屏》，出自於台灣收藏家，金額高達九．三億人民幣，折合台幣四十億，如果以分離課稅來計，一％稅收為四千萬」，遠遠超過政府目前透過拍賣課徵的一年所得，這個現象顯示出，現行稅制有很多改善空間。

另外，外界會質疑拍賣公司是否為圖利而贊成分離課稅，劉熙海澄清，「分離課稅是針對拍賣藝術品的收藏家，對於拍賣公司而言，還是按年度獲利繳納營業所得稅」，所以，改為分離課稅一％以下，並不會降低收藏家繳納的稅金，拍賣公司也不會少繳稅金。相反的，雖然繳納金額提高，卻可免去申報所得稅的繁文縟節，會提升台灣收藏家在台拍賣意願，「畢竟，相較於中國與香港，台灣政局相對穩定，中美貿易戰也是受惠方，若是能留在台灣，沒有收藏家會特意將收藏品送至國外拍賣」。

拍賣品稅收調整為分離課稅一％以下，促進拍賣產業活絡，將帶給政府、收藏家多贏局面，甚至可提升相關產業景氣，「拍賣產業是連鎖產業，一場拍賣可以帶動周圍所有店家的消費」，劉熙海指出，這兩年香港蘇富比、佳士得春、秋拍時，周圍飯店價格是平常三倍以上，而且供不應求。

往更深一層思考，一般參加拍賣的競標者，都有一定財力，也不會只專注於拍賣活動，勢必刺激整體商家消費，形成一個藝術活動產業鏈，劉熙海呼籲台灣人必須改變對拍賣活動的刻板印象，「把它設想為一場藝術嘉年華，參與拍賣畫作越多、越稀有，整個觀光業、保險業、裱框、運輸等店家都會連帶受益」，藝術不是少數人興趣，拍賣也不是有錢人專利。

從台灣盃到國際盃 藝術市場前景無窮

即便台灣要回到過去的榮景有很長的路要走，二○二○年是不可錯過的入場時間點，以近三年最貴收藏畫作皆來自台灣這點來看，如果政府能及時將拍賣品稅收制度作修改，台灣短期內從二％的成交額進步到二○％的可能性非常高。

帝圖科技，以非池中藝術網線上拍賣建立與眾不同的拍賣王國，導入全新拍賣文化，開啟新興藝術家的發展平台，二○一九年無論是線上拍賣或實體拍賣會皆創下亮眼佳績，下一步，劉熙海寄望能將拍賣帝國拓展至國際，也期待台灣政府能重視分離課稅一％的稅改制度，提供收藏家安心、自由、便利的拍賣場所，進一步能吸引蘇富比、佳士得回到台灣，帶動整體藝術、文化拍賣市場，讓藝術也為翻轉台灣經濟出一份力！

劉熙海

現任：帝圖科技文化股份有限公司董事長

國立台灣大學電機系博士，曾任文化大學電機系副教授20年。收藏資歷達20年之久，囊括古董、字畫、當代藝術等。由於深刻體悟到台灣藝文資訊流通的有限性，便將專業背景結合喜好，於2009年開始成立帝圖科技文化，領域橫跨藝術拍賣、藝術電商、藝術金融、藝術媒體等四項，透過網路影音媒體、資訊交流平台及藝術品展售管道之建立，深耕台灣藝術產業。更在2016年獲得政府國發基金、資策會所屬資鼎中小企業開發公司以及益鼎創投的入股投資，元大證券為輔導券商，為國內藝術拍賣會、「互聯網＋藝術」領導品牌，緊抓中國經濟增強之下中國字畫及古董拍賣契機，帶領台灣藝術產業邁入行動網路服務時代，已經在2017年公開發行並登錄興櫃，2019年申請上櫃，創造新的里程碑。

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