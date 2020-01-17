親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

109年大學學測登場 英文科試題與解答來了！

情何以堪！罷韓若辦投票需8千萬 可能動韓國瑜二備金

理財大師洪寶山／年終獎金理財

2020-01-17 09:04理財周刊

【文．洪寶山】

分享

觀察過去十年來，台股在農曆春節封關日表現，有八次是上漲，只有兩次是下跌；開紅盤日則是有七次上漲，三次是下跌，上漲時平均漲幅一．三％，下跌時平均跌幅○．九七％，春節的紅包行情是值得期待的。

上班族除了關心年終獎金可以領多少外，我認為真正應該關注的是：「打算如何使用年終獎金？」或更積極點，「想讓年終獎金長大幾倍？」如果平日存不下錢投資的朋友，就可好好善用年終獎金，放大你的紅包。

但要投資哪些標的呢？科技業還是第一季重頭戲，受惠5G手機帶動及產業庫存回到健康水位，預期半導體第一季淡季不淡。

我之前就講過「存股概念」，投資具備較高股息、低波動、績效穩定且可領股息的個股，不會選個股，ETF就是很好的選擇，跟著大盤波動，對於不常進出股市的投資人來說，也較安心。除了單筆購買，有券商不但推出定期定額購買ETF，最低門檻還降到一千元，讓投資更加容易。

分享

如果還沒有保險保障的，更需善用年終獎金，把缺口補起來。預算不高可選擇保費實惠的定期型商品，如意外險、實支實付醫療險、特定重大傷病保險等。預算多一些的，再補強重大疾病險及長期照顧保障。

未來自己或子女有出國唸書計畫，趁近期新台幣走強，可考慮挪一部分資金購買外幣保單，既可享有保障，利率較高，未來留學費用直接提領外幣，降低匯兌風險。

但如果你有負債，而且是利率高的循環信用等，拿到年終獎金一定要優先還債，因為一五％不等的利率會反向吃掉你的財富，短期內要追求如此高的利潤也不可得，不宜好高騖遠，以免缺口越來越大。

理財工具多，端看自己是否真有心要去「理財」，你不理財，財不理你，想要用錢賺錢，一定要有所行動。不然在負利率的時代，你的一塊錢很快就縮水了。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1012期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

陸股牛市當頭 搶先卡位長線波段

2020-01-17 09:04

呂瀅瀅：讓台灣花卉在國際綻放

2020-01-17 09:04

選後行情續燒 嚴防類股快速輪動

2020-01-16 16:00

半導體族群 熱潮不退

2020-01-16 15:55

資金未退潮 回檔莫恐慌

2020-01-10 08:51

危老重建整合大哉問？

2020-01-10 08:51

和昌切入路邊停車與小區停車系統

2020-01-10 08:51

金融市場掀波瀾

2020-01-10 08:51

何翩翩：從「蒙特梭利」教學法透析幼兒教育

2020-01-10 08:51

善用資產配置 繞著地球賺

2020-01-03 08:49

總統大選開打 台股趁勢追擊

2020-01-03 08:49

展望2020年外匯新商機

2020-01-03 08:49

理財大師洪寶山／存股脫貧

2020-01-03 08:49

徐遵慈：印度煞車RCEP台灣路？

2020-01-03 08:49

外匯大師黃志明帶你挑戰未來！

2019-12-27 09:01

迪化污水處理廠獲「碳足跡標籤」認證

2019-12-27 09:01

簽協議 創巔峰 「鼠」紅包

2019-12-27 09:01

丘引：猶太人流亡千年逆轉勝祕訣!

2019-12-27 09:01

理財大師洪寶山／明斯基時刻

2019-12-27 09:01

國人常見眼疾如何預防及治療 蔡景耀說分明

2019-12-19 14:12

單身經濟大商機

2019-12-19 14:10

秒懂台幣狂升原因 找到切入商機

2019-12-19 14:09

台股站穩一萬二 教你算出主力成本

2019-12-19 14:08

聚焦IC設計與生技成長股

2019-12-19 14:07

負利率投資策略

2019-12-12 14:22

運勢由你掌握 2020年開運秘笈

2019-12-12 14:21

嚴選營益率季增營收成長股

2019-12-12 14:15

借錢免還

2019-12-05 15:30

苗博雅：勞務關係釐清晰 外送好放心

2019-12-05 15:28

油價劇烈震盪 靠著加幣也能賺獲利

2019-12-05 15:27

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

台灣上修GDP 外資買盤回頭

2019-12-05 15:15

「殭屍股」想要鹹魚翻生 投資人應秉持投資態度買賣股票

2019-11-28 14:19

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

市場聚焦穩健成長內需股

2019-11-28 13:57

玖鼎電力智慧電表 攻海外市場

2019-11-22 10:32

胡心瀕：跟疲倦說再見 先顧裡子才有面子

2019-11-22 10:32

台灣人才濟濟

2019-11-22 10:32

以營益率嚴選具競爭力個股

2019-11-22 09:20
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38

這項古老運動 為現代人的壓力與痛苦提供一帖解方

2020-01-16 11:16

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

謝金河：毛利率的 背後是競爭力

2020-01-16 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top