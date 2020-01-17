理財大師洪寶山／年終獎金理財

【文．洪寶山】 分享 facebook

觀察過去十年來，台股在農曆春節封關日表現，有八次是上漲，只有兩次是下跌；開紅盤日則是有七次上漲，三次是下跌，上漲時平均漲幅一．三％，下跌時平均跌幅○．九七％，春節的紅包行情是值得期待的。

上班族除了關心年終獎金可以領多少外，我認為真正應該關注的是：「打算如何使用年終獎金？」或更積極點，「想讓年終獎金長大幾倍？」如果平日存不下錢投資的朋友，就可好好善用年終獎金，放大你的紅包。

但要投資哪些標的呢？科技業還是第一季重頭戲，受惠5G手機帶動及產業庫存回到健康水位，預期半導體第一季淡季不淡。

我之前就講過「存股概念」，投資具備較高股息、低波動、績效穩定且可領股息的個股，不會選個股，ETF就是很好的選擇，跟著大盤波動，對於不常進出股市的投資人來說，也較安心。除了單筆購買，有券商不但推出定期定額購買ETF，最低門檻還降到一千元，讓投資更加容易。

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如果還沒有保險保障的，更需善用年終獎金，把缺口補起來。預算不高可選擇保費實惠的定期型商品，如意外險、實支實付醫療險、特定重大傷病保險等。預算多一些的，再補強重大疾病險及長期照顧保障。

未來自己或子女有出國唸書計畫，趁近期新台幣走強，可考慮挪一部分資金購買外幣保單，既可享有保障，利率較高，未來留學費用直接提領外幣，降低匯兌風險。

但如果你有負債，而且是利率高的循環信用等，拿到年終獎金一定要優先還債，因為一五％不等的利率會反向吃掉你的財富，短期內要追求如此高的利潤也不可得，不宜好高騖遠，以免缺口越來越大。

理財工具多，端看自己是否真有心要去「理財」，你不理財，財不理你，想要用錢賺錢，一定要有所行動。不然在負利率的時代，你的一塊錢很快就縮水了。