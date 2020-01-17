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呂瀅瀅：讓台灣花卉在國際綻放

2020-01-17 09:04理財周刊

【文．洪寶山】

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「一束鮮花，帶來改變」，這是台北花市副董事長呂瀅瀅的初衷，期望能為台北花市帶來全新的氣象。讓台北花市導入ISO制度使公司營運步入正軌，更打造現代化數位平台，開啟台灣花卉的國際視野，現今台北花市已擺脫舊日傳統市集型態，蛻變為國際性花卉展銷中心。

台北花市是全台最大的花卉拍賣市場，擁有台灣四○％以上的交易量，有許多花農、花商、花店、花藝師等資源，但卻沒能有效整合，始終停留在傳統的交易模式，然而現在已經進入全通路時代，單一通路已無法有效拓展市場。另外，第二代的新觀念、新思維似乎已無法認同傳統的交易模式，二代的接班將成為花市永續經營極為重要的課題。

導入ISO制度建立SOP 躍升國際級展銷中心

從前任台北市議員轉為台北花市副董事長後，大概有一段時間處於非常艱難的時期，呂瀅瀅不諱言的表示，其實「改變花市」不容易，對於ISO制度，第一個反對的就是公司的董監事，因花商、花農都有各自的立場及利益，需要花很多時間溝通和磨合，該如何讓台灣花卉產業更好，已經成為凝聚各方不變的主軸。

「別人越反對，就越要做出成果」，台北花市雖然是官股，卻是一個非常守舊的單位，剛開始大家都不諒解為何要導入ISO，並認為為什麼需要這麼多的Paperwork，緊接著許多內部的批評以及黑函排山倒海而來。但是當ISO 9001、ISO 14001推上去後，成效果真如預期的一樣，台北花市的交易有了明確的SOP，不但減少作業錯誤率，也加強了員工以及業者對於環境保護的意識，一舉躍升為全台評比數一數二的花市。

台灣的蝴蝶蘭、文心蘭，無論品質或研發都相當優質，在國際上也頗具知名度，更為了爭取其他國際曝光的機會，期望能把台北花市變成一個交流平台，因此聯結日本、荷蘭、東南亞、歐洲各地的拍賣市場，舉辦了一場三十年來前所未見的國際性論壇。

這一次的國際論壇，不僅讓員工的格局、高度、榮耀感提升，更因為與日本株式會社JF兵庫縣生花締結為姊妹花市，使台北花市儼然成為市府最耀眼的一顆星，市長柯文哲也多次親臨為員工加油打氣，讓大家有被重視的感受，這樣反對的聲音才漸漸減少，凝聚了向心力，開創了台北花市全新的風雅格局！

從日本姊妹花市獲靈感 台北捷運花卉展示大受好評

台北花市跟日本株式會社JF兵庫縣生花締結為姊妹花市，在雙邊交流時發現，日本幾乎每個捷運站都有花店，而且將花店的小角落佈置得美輪美奐，在往來匆忙的捷運站內，能有溫馨美麗的花朵來舒緩緊繃的情緒，但台北市同樣有健全的捷運網路系統，卻不見花店的蹤影，於是在農糧署的支持下，與台北捷運公司合作在捷運中山站設立一個實驗性的花卉展示行動平台，做為首次的宣傳。

呂瀅瀅與我們分享到，有一天在街上遇到一位路人，當路人知道她是台北花市的員工，馬上上前來道謝，這位路人說：「謝謝你們把捷運市府站弄得這麼漂亮，讓我每天上下班心情都很好」，當下她聽了很感動，認為花真的能帶給人幸福、溫暖。

台灣的民眾不習慣買花，是因為我們很少看到花店，所以不會想要買花，但當你每天經過捷運站時看到花，可能今天剛好去約會或是探病，就能隨手買個花送對方，相信花卉是能帶給人愉快的氛圍。除了捷運中山站以外，台北花市之後也陸續舉辦「清新浪漫白色耶誕×捷運西門站」及「繽紛歡樂金色聖誕×捷運市府站」都得到許多熱烈的迴響，讓一早上班上學的市民看到充滿生命力的漂亮花卉，心情跟花卉一樣熱情繽紛。

呂瀅瀅期許台北花市在未來可以繼續在更多的捷運站內設置歐風小花店，讓台灣花卉的芬芳氣息遍地開花，傳遞幸福。

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創建網路交易平台 做全世界的生意

台北花市曾經是亞洲花市最先進的拍賣市場，但是日本花市早在十年前就進行轉型，產業面走向網路交易、自動化設備，並開始重視花卉的美學教育，在歐洲，花卉跟人民的日常生活更是緊密。

反觀台灣，無論在產銷或公司制度上，台北花市都和二十年前相差不大，只停留在傳統市場的印象，或是只有為了傳統節慶而來買花。因此呂瀅瀅開始研究日本和荷蘭花市的經營模式，她屢次考察日本市場，也接觸很多貿易商，思考如何提升用花的價值，改善台灣人的用花習慣。

她利用「與時俱進」的思維進行轉型，並創建了網路交易平台，把台北花市導向國際，期望能使國際市場與國內市場同步，花商、花農可以在線上即時交易，做全球化的生意，除了價格透明外，更能隨時掌握各地供銷的狀況。另外也同步導入無現金交易，讓民眾可用信用卡消費，花卉宅配送到家的貼心服務。

人才培訓 花藝課程 市民愛花意識提升

數位化的交易平台也開啟國際人才的雙邊交流，國內花卉專業的人才培訓也開始啟動，並開設花藝課程教學，當花藝老師越多，表示用花、愛花的人就會越多，這幾年台北花市開辦的花藝培訓班幾乎滿堂，可見市民對花的熱愛程度有顯著提升。

台北花市最近也與101大樓合作，把大廳妝點成花園的感覺，過去大家行色匆匆，現在卻成為熱門打卡的景點，讓美麗的花卉與自己拍張照片，留下永恆的美好倩影。

二○一八年，台北花市更與地方鄰里合作讓花卉走入社區，派花藝老師進駐教學，讓年長者有機會「拈花惹草」，動動手、動動腳，欣賞美麗的花朵，舒放身心。

花更是傳遞幸福的媒介，像是求婚、戀愛，大家都會聯想到花，因為浪漫就是花的綻放，一個空間有一盆花，也讓生冷的空氣瞬間變得柔軟有溫度。

異業結盟 共創未來 引領台灣花卉邁向國際

台北花市期許自己不只是舉辦展覽，更希望走出去跟異業結盟，像是去年與Luluyelife璐露野合作的「法國國際白色野餐」就是一個由法國官方授權的國際性活動，現場的花卉布景都來自台灣，使台灣的花卉驚艷國際，引爆一場浪漫的白色風暴。在「法國國際白色野餐」活動過後，時尚雜誌VOGUE的台灣負責人表示，VOGUE每年都會在河濱公園辦野餐，未來也會邀請台北花市參加各項國際性活動，增加台灣花卉在全球的曝光機會。

「台灣花卉品質，不管是色澤鮮豔度、飽和度和持久度，真的很優秀」，呂瀅瀅希望打造台北花市成為像荷蘭的觀光花市，配合政府的南向政策，計畫今年度向農糧署申請補助，將台灣的花種、花藝推廣至新加坡、泰國、香港、越南等，期望高品質的花卉在全球亮相，讓台灣花卉成為國際的聚光燈，傳遞幸福、接軌國際。

呂瀅瀅

學歷：國立臺灣師範大學國際時尚高階管理碩士

現任：台北花卉產銷股份有限公司(台北花市)副董事長

台北市政府顧問

主要經歷：台北市議會市議員

台灣藝術時尚協會常務理事

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