陸股牛市當頭 搶先卡位長線波段

【文／理周教育學苑．方鈞】 分享 facebook

Ａ：前陣子中美貿易戰，上證指數一度跌到二千四百點，除了國內資金進場護盤外，不少國際資金也悄悄布局，而今，停戰合約簽訂，可望帶動陸股衝出一波補漲行情，就長線來看，只要國際沒有大利空消息，陸股將會在今年一路衝出，想要放長線或分散投資標的的朋友，不妨可以考慮。

投資陸股需在大陸開立證券帳戶，但近年中國金融法規越修越嚴，一般投資大眾很難直接買入大陸股票，所以在台灣較常見投資陸股方式是買入A50海外期貨或是陸股相關的ETF。

A50於新加坡交易所掛牌，隸屬於海外期貨範圍，內容包含了在上海或深圳證交所上市的股票中市值最大的五十家Ａ股公司，能夠直接反映中國權值Ａ股的價格，因此，對陸股不熟悉但想賺取其漲幅價差的投資朋友，是一個簡單的投資方式，值得注意的是，期貨有結算問題，如果想抱長線需要注意轉倉。

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而投資陸股ETF相對來說簡單很多，只要到各大證券公司開戶，就可以買入陸股相關ETF，由於ETF連動的是上證或深圳指數，也省去挑股的麻煩，只要確認長線是多頭，可以利用定期定額方式買入，擺放幾年，賺取陸股成長空間，適合新手或沒時間研究的投資朋友們參與。

就技術分析來看，醞釀七個多月的盤整發動，有機會向上衝一波挑戰高點三二八八，加上國際資金到位，補漲行情蓄勢待發，想尋找新投資標的朋友不妨趁機先卡位，等待國際法人為你抬轎。