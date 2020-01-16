半導體族群 熱潮不退

【文．馮泉富】

近百家上市櫃公司2019年12月營收創歷史新高，其中不乏元月以來法人加碼而股價未漲的個股，未來法人會不會持續買超，值得密切追蹤。

近期台股在美股NASDAQ指數、費城半導體指數連續創歷史新高的背景下，扭轉頹勢站回月線，以震盪盤堅方式持續攻堅而上。本波攻勢除了有美股的示範效果以外，另一主要原因是受惠於源源不絕之熱錢湧入。

熱錢湧入態勢不變 資金行情不易終止

觀察元旦過後的新台幣兌美元匯率走勢，多日盤中突破三十整數關卡，央行雖於收盤努力避免新台幣升幅過大，最終仍舊不敵大量資金湧入，上市櫃公司年關的新台幣需求也成了新台幣加重升值的推手，截稿前已來到約二九．八九／美元。

由於本波的資金移動主要為流向全球新興市場，不只是台灣，全亞洲新興市場貨幣皆呈現升值走勢，尤其中美貿易第一階段協議簽署在即，人民幣異常強勢。

因此，除非再爆發新的重大利空，否則新台幣兌美元匯率二字頭有可能成為常態，且升值趨勢未扭轉前，資金將持續滯留台灣，對應於股市，族群輪漲的態勢則不易終止。

當然，股市不可能只漲不跌，我們要表達的是，以資金面而言，目前沒有重大危機。就指數的部分，在資金尚未退潮的背景下，多方走勢可望延續，只剩上揚角度之問題，觀察重點為新台幣匯率與外資買超力道。外資買超積極，指數就推的快，外資買超縮減，指數則推得慢。

市場氛圍樂觀 拉動估值上修

日前白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美協議文本翻譯工作進展十分良好，中美第一階段協議可望於一月十五日簽署；中國商務部也宣佈，中國國務院副總理劉鶴將率團訪美，與美方完成簽署第一階段貿易協議。這樣的樂觀氛圍促使市場風險偏好拉高，法人機構也紛紛調升美股估值。

根據渣打國際商業銀行日前發布的二○二○年全球投資市場展望，其預估美國企業二○二○年獲利成長可達九％，道瓊工業指數可望挑戰三萬點。法國巴黎銀行財富管理部門對全球股市的觀點，從「中性」上調至「正面」，主因是貨幣環境有利於股市，股市一直存在大規模資金流入的利多。

花旗集團的熊市指標顯示，目前十八項熊市指標中僅四項示警，相對於二○○○年十七項示警與二○○七年十三項示警比較，顯示股市似乎仍未有邁入熊市之疑慮。

另外，二○一九年四月強力看多Apple，且準確命中走勢的科技創投公司Loup Venture共同創辦人蒙斯特（Gene Munster）表示，目前蘋果的本益比約二六倍，仍有調升空間，並樂觀預期蘋果股價可望較日前三一○美元的收盤價再漲五十％。

我們雖然不見得認同，但近期美股走勢的確與景氣基本面有脫鉤的現象，傾向純粹以資金堆砌的方式引導市場估值提升，這對股市長線發展不見得有利，建議投資人需保持戒心。

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薪資增長趨緩 美股基本面的灰犀牛須留意

近期資金的力量&風險偏好提升，確實暫時掩蓋了景氣擴張力道不如預期的負面因素，但我們不能視而不見，反而應該當成灰犀牛來持續追蹤，才能規避可能隨時出現的波動風險。

根據新公布的十二月美國非農就業新增人數為為十四．五萬人，遠不及十一月的二五．六萬人，亦不如市場預期之十六萬人，生產及服務部門增速雙雙下滑；其中，生產部門部分，除了建築業增速大幅上升外，其餘開採及製造業皆陷入負增長；而服務部門整體表現較為錯綜，其中批發零售業、休閒旅遊業較前月增加外，其餘項目悉數下滑。

總計二○一九年全年的新增非農就業人數二一○．八萬人，平均每個月增加十七．六萬人；二○一九年中主要新增就業的行業類別中，製造業與零售業相對疲弱，製造業僅新增四．六萬人，遠低於二○一八年的二六．四萬人，主要應是受到美中貿易戰不確定因素的影響，企業對前景有所疑慮，新訂單減少，及關稅提升，企業自然減少人員聘雇以降低成本。

而零售業的新增就業人數已連續兩年大幅減緩，二○一九年僅八五○○人。根據諮詢機構Coresight Research最新調查報告，截至二○一九年十二月十三日，全美實體零售業門店的關閉數量已經達到九三○二家，較二○一八年增加五九％，創下自二○一二年該機構調查這一資料以來的最高。

未來零售業倒閉潮是否會繼續，可能會持續影響零售業的就業變化。眾所周知，就業市場不佳會傳導至薪資成長，進而影響消費，不能不重視。

觀察美國十二月薪資成長概況，月增○．一％，年增率為二．八七％，增速為二○一八年七月以來新低。由行業別來看，生產部門薪資由月增○．二七％下滑至○．二四％，服務部門薪資增速則由月增○．三二％大幅下滑至○．○七％。這樣的數據顯示，未來的消費擴張動能可能縮減，而美國GDP之增長，七成靠消費，對美股而言有負面影響。

台灣出口表現優於預期 台股支撐力道可望提升

至於台股市場，日前摩根士丹利台股策略分析師程世維把台股評價由十七倍本益比拉高到十八倍，推測二○二○年高點為一二八八八點，並表示如果中美貿易衝突淡化、兩岸關係和緩、全球IT產品需求回升，加上預估台股企業獲利年增十三％，台股是有機會上看一四二五五點。

我們不預設立場，外資大膽假設，我們小心求證就好。觀察新公布的十二月台灣出口數據，單月出口值二九四．九億美元，年增率達四％，在電子業旺季已過之下，創下連二紅佳績，累計去年第四季出口八七○．六億美元，創歷年單季新高。與鄰國比較，台灣二○一九年出口減幅一．四％，優於南韓全年減幅一○．三％，也比星、港去年前十一月減幅分別為六％及六．九％還優，全年表現為四小龍最佳。

主要出口市場方面，十二月對大陸(含香港)出口恢復增長是帶動台灣二○一九年十一月及十二月出口恢復成長的主要原因。十二月對中國(含香港)出口較二○一八年同期增加七．一億美元，年增六．二％，因大陸去美化轉單及5G應用擴增等效應，電子零組件增加七．七億美元是主要貢獻；而對美國出口連續四個月出口年增率為高於一○％，且十二月對美國出口金額創單月新高，年增率達一二．九％，其中，資通與視聽產品出口增加四．六億美元是最大成長來源。

進口數據方面，因半導體廠投資先進製程等因素，十二月資本設備進口持續強勁成長，年增六六．三％，使整體第四季資本設備進口年增率為五○．五％，民間投資有利於GDP成長之貢獻。其中，半導體設備進口年增一一七％是拉動整設備進口成長主因。展望二○二○年，統計處認為，由於AI(人工智慧)、5G等產業發展迅速，半導體產業設備進口連二月倍增，可望帶動首季出口值穩健成長，預估第一季出口約可年增四．一％。

關於交易策略的部分，需搭配十二月營收表現來觀察。儘量挑選營收年增率表現好的公司，若遭遇指數波動風險放大時，抗壓性可望相對較強；並避開技術面正乖離過大的公司。如前所述，以台積電為首的半導體族群仍可持續追蹤，次族群則以電子零組件為觀察重點，並以營收佳之個股為條件，相對較為事半功倍。

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