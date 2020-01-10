何翩翩：從「蒙特梭利」教學法透析幼兒教育

【文．洪寶山】 【理財周刊第1011期】 分享 facebook

新年度到來，父母們開始替心愛的寶貝選擇最理想的幼兒園甚至是托嬰中心，但不同教育體系規劃的課程及師資略有差異，公幼私幼教學法甚多，可細分出主題及角落教學或華德福等教學法。然而，蒙特梭利是其中之一，崇尚獨立自主與紀律的精神，培育孩子成為高自主性的人格特質，但也隱含著父母要能放心且適當放手的栽培兒女。

認識「蒙特梭利」的迷人之處

談到「蒙特梭利」教學法(以下簡稱蒙式教育)，身為園長及人母的何翩翩在孩子們身上發覺蒙式教育的精髓就是「尊重人的價值」，不論孩子的年齡層，皆是尊重孩子們的選擇，相對包容每個個體且深入看見孩童潛在特質。她說，在蒙特梭利的教室裡，就如同一小型社會，孩子們所學習的事物皆是拆解各種日常生活技能，再套用至不同教育環節，從幼兒園小班開始練習至大班時再綜合所有技能讓孩童一次完成，透過一步步進階的實際操作，掌握孩子自我成長的發展期。

因此，從零至六歲皆有蒙特梭利教學法，師資區分為零至三歲及三至六歲兩種階段。首先零至兩歲的托嬰中心與其他坊間不同之處，在機構不會設置嬰兒床及柵欄等設施，取而代之的是軟墊等類似物品鋪設於地面及周圍，甚至在牆面上增設鏡面，讓寶寶能自由探索。

從零歲開始，蒙式教育逐步建立孩子與周遭環境的關係、成人之間的牽絆以及重視與自我的關係，間接培養孩子獨立性。同樣地，環境設備從桌椅大小及重量也是安全考量，在俗稱斷奶椅下方皆增加重量，預防孩童扶椅學站時滑倒摔跤等，各細節極為小心注意，讓孩童擁有足夠的探索空間。

而三至六歲階段的孩子能自行走動，生活環境勢必著重在物品的擺設高度，主要培養孩子能自動自發的打理自身內務，如：收納箱之重量、玩具及物品放置高低、外套擺掛之位置……等。若各種條件符合孩童們的生活環境，家長就不須時時刻刻協助處理。就此，掌握物歸原處的基本條件，不單只針對孩童，還需家長們一同做起，養成守紀律的生活作息，對親子雙方皆是一項考驗，成為此階段最主要的準備項目之一。

蒙式教育「五大」特色區域 奠定孩子基礎

蒙特梭利獨特的教育理念，來自於不同家庭的孩子特質多樣，「一旦進入教室，就可察覺哪些孩子們主動性較高」，過去家長替孩子準備或支配任何事務，導致孩童習慣聽從指示，突然改變舊有模式轉為蒙式教育所強調的「自由選擇性」，孩子會呈現茫然感到不知所措。這時，老師將成為孩子最重要的引導者，帶領孩子進入學習狀況。

蒙特梭利幼兒園將教室分為五大特色區域：「日常生活區」、「感官區」、「數學區」、「語言區」及「文化區」。針對不同的孩子特質，從指示的方式，間接性轉為陪伴，逐漸放手讓孩子找回獨立性。

「日常生活區」是三歲孩童最初接觸，主要培養孩子生活能力，鍛鍊幼童肌肉群及生活自理能力，建立一切根本的基礎。「感官區」訓練知覺敏銳度，起初蒙特梭利博士認為，孩童之所以聰明是因自身直覺較為靈敏，能夠明辨區分的能力較高，因此設計各種教具，如：形狀粗細、長短或大小等，皆透過實際操作提升孩子知覺敏感度。

「數學區」更是讓許多人稱讚不已，它與感官區有密切關聯，將抽象觀念具體化的呈現在教學道具裡。何翩翩舉例說明，在學習數字單位個、十、百、千時，是透過串珠讓孩子了解十顆珠成一串，十串為百顆珠成一片，十片為千顆珠成一立方體。在操作過程中，體會一至千的單位大小及感官重量。此外，在教學當中能針對孩子的理解能力安排課程，呈現出客製化的教學進度。

至於「語言區」，孩童在不適合握筆的階段，學習注音符號是透過觸摸的方式認識注音。「三歲是聽覺敏感期」，何翩翩解釋，這階段可與孩子玩聲音遊戲，不需透過生硬的注音表，而藉由聲音及觸摸砂紙板認識注音符號。當孩子至大班五歲，進入書寫階段則提供筆墨，讓孩子繪畫及練習寫字。

最後，「文化區」富含各個國家民族、地理、歷史等，都是文化教育的一部分，原因是蒙特梭利博士歷經過世界大戰，她認為戰爭起因於彼此的不了解，因此相當重視人文歷史。綜合以上特色，蒙式教育不是搪塞式教學，而是給予孩子往後生活必備的基礎能力。

不過何翩翩強調，眾多的教學法各有各學派的優勢及特色，家長在挑選幼兒園時要先考慮現實狀況，除親自參觀了解環境及師資等。還是先挑選居家或公司附近之幼兒園方便接送。進而了解幼兒園的教育模式是否與家長規劃孩子的未來藍圖相吻合，進行深入挑選及比較，才是對家長與孩子最有利的選擇。

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破除你我「幼童教育」的傳統觀念

何翩翩在擔任教育工作者的同時，與父母們長期相處接觸，體會到家長對孩子教養的重視，但她也提醒父母們過度注重於知識性的學習，對孩子發展階段並不完全是正向影響，甚至揠苗助長。她說，知識性領域並非零至六歲孩童欠缺的，此時應當著重於孩子後續能應用的能力。

除此之外，蒙式教育打破許多傳統迷思，何翩翩針對「孩子不能輸在起跑點」舉例說明。在蒙式教育裡，教室排除幼童彼此間的競爭力，反是增加同儕間互助合作的機會，成為獨特的教育模式「混齡教學」，讓孩子們透過互相學習及模仿，進而帶動孩子的成就感。何翩翩藉此說明，在以往幼兒教育，不時聽見成人對孩子說：「我們來看看誰能做得最棒就是第一名！」這句話無傷大雅，卻間接營造競爭環境，要能建立孩子自主性及成就，應該讓孩子與過去的自己相比，能看見自己的成長才是進步主要動力。

何翩翩建議，父母無需過度憂慮孩子的未來發展，她分享過去家長最常見的問題，其一，剝奪孩子自行處理的機會。家長總自覺孩子做不好或是溺愛孩子，間接形成所謂的「代勞」替孩子解決所有問題，使得孩童少有動手的機會，讓她覺得相當可惜。其二，家長過度尊重孩子意見。執行所有事項要孩童自行決定。此觀念雖好，但不完全適合所有人，會讓孩子更沒有安全感。種種問題需要家長共同學習成長，不同世代皆有不同的教育方式，若父母僅憑自身經驗帶下一代勢必出問題。

因此，了解孩子真正的需求是父母最初的功課，千萬別被「價值觀」侷限住親子雙方的成長，而且要相信自己的孩子可以戰勝各種壓力及挑戰。何翩翩提示，「孩子其實就是一面鏡子，反映出父母的身教及態度。」若父母做足所有準備，就無需擔心中途所帶來的挫敗及挑戰。

何翩翩

暱稱小名(中/英)：Mella翩翩園長

教育理念、座右銘：做孩子的跟隨者，理解他們的需要，幫助他們面對自己的未來

稱號頭銜：蒙特梭利教育工作者、師創親子共學空間執行長

領域專長/主講課程：蒙特梭利教學、親職教育、融合教育

學歷：輔大幼教學程畢業、紐約大學幼教碩士、AMS 3-6歲蒙特梭利國際認證導師

經歷：13年蒙特梭利幼兒園園長、5年幼教老師、元智大學蒙特梭利課程講師，媽媽經、親子就醬玩、親子之味、IBABY愛寶貝親子網等駐站作家

專業證照：合格幼教師、園長資格、AMS蒙特梭利3-6歲國際證照

教材、書籍出版：

1.《蒙特梭利教養進行式》

2.《用「蒙特梭利」教養法，培養出獨立自主的孩子》線上課程