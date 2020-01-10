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台大女學生拒韓粉上廁所？網：下禮拜台灣就正常了

金融市場掀波瀾

2020-01-10 08:51理財周刊

【文．洪寶山】

【理財周刊第1011期】
【理財周刊第1011期】
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根據外媒最新報導，伊朗八日凌晨轟炸美軍兩座駐伊拉克軍事基地，傳聞這波攻擊至少造成八十名美國人喪生。受此消息影響，美股道瓊期貨暴跌，S&P500和那斯達克100期貨也都跌超過一％。股市跌，就像蹺蹺板一般，避險型投資標的就看漲。

因應美伊緊張情勢升高，投機及恐慌性買盤湧入，八日一早，金價一度衝破每英兩一六一○美元，創七年來新高。除了黃金，作為避險貨幣的日圓更不會缺席，聞訊上漲○．六％，創三個月來新高。首當其衝的油價漲幅更是驚人，超過四．五％，西德州中級原油上漲四．五三％。

這隻新年黑天鵝來自於一月二日美軍空襲伊拉克巴格達國際機場，炸死親伊朗的伊拉克民兵組織「人民動員」次長穆罕迪斯，及伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇雷曼尼等多人死亡。

來說說「聖城旅」，這是伊朗革命衛隊的精銳部隊，蘇雷曼尼自一九九八年起擔任指揮官，在伊朗享有很高的聲望。他死亡後，三日在德黑蘭上萬名民眾聚集悼念，並抗議美國。民間更有人發起一人一美元，募集二十四億台幣鉅資，狙殺美國總統川普。

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國際局勢緊張，英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)回答國會議員提問表示，「不排除任何選擇，包括軍事襲擊伊朗。」

這一連串的反應，頗有山雨欲來風滿樓的感覺，過去三十年來，美國在波斯灣參與了兩次大規模的戰爭，一九九○年八月，伊拉克入侵科威特，當月台股跌掉三五％；二○○三年三月，美國對伊拉克發動戰爭，台股重跌二一％。一旦發生戰爭，不論國際股市或台灣股市表現絕對不好，但換個角度看，有大跌才有大漲，只是要如何掌握賣點與買點，讓損失最小、獲利最大。

中美貿易戰已經讓金融市場詭譎多變，現在再加上一觸即發的戰爭，更添加變數。就歷史經驗看，投資宜保守，持盈保泰，在情勢最是混沌時落袋為安，因為此時恐慌情緒高漲，資金紛紛轉往避險部位。等到真的開打時往往會落到最低點，屆時再好好尋找股票進場。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1011期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

《理財周刊》是一本專業財經周刊，反映當今財經趨勢。反應周刊精神：掌握財經市場脈動，為讀者提供即時、深入、完整的財經專業內容。深入專訪：第一線採訪一流的企業，一流企業家。掌握投資市場脈動：投資市場是經濟的櫥窗，它反應財經脈動。

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