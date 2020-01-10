和昌切入路邊停車與小區停車系統

【文．顏家家】 【理財周刊第1011期】 分享 facebook

近十年來中國經濟快速發展，伴隨而來的便是機動車輛大幅增加，二○一八年全中國新註冊登記機動車輛為三一七二萬輛，而汽車累計數就高達二．四億輛，但停車位數量卻不到一億個，造成民眾出門停車一位難求。

目前中國舉目所及，都在建設停車場，有蓋立體停車塔的，也有將小區旁空地劃上白線範圍、架上車牌辨識系統的，就是為了補足另外一億多個的停車位需求。

智慧停車、無感支付

中國很早就推動無紙化的電子支付，因而，所有正在建置的停車場，無一不採行無感支付的智慧停車，就連過去已經建置好的路邊停車格，也都盡全力推動所謂的「智慧停車」，僅憑掃二維碼扣款，或掃車號綁定電子支付，真正做到所謂的「無感支付」。

根據中商產業研究院發佈的《智慧停車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，二○一八年中國智慧停車市場規模突破一百億元人民幣（下同），到了二○二二年智慧停車場系統市場規模將超過一百八十億，中國智能停車場系統在近五年都將保持高速發展態勢，而且未來幾年，智慧停車市場規模每年將以二○％左右的速度繼續增加。

由於智慧停車市場規模龐大，目前中國有近三十家企業跨入智慧停車領域，正處於百家爭鳴、群雄混戰階段，不論是車位資訊共用、車位預定B2C、車位共用P2P和全流程優化等領域，均有一定數量的廠商加入。

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和昌擁AI車牌識別強項

在眾多競爭廠商中，台商「和昌未來科技」則以太陽能低位視頻車牌辨識系統，整合硬體施工與軟體APP架設獲得青睞，目前已在全中國十餘個省分開始試營運。

和昌未來科技所研發的「太陽能低位視頻車牌辨識系統」，僅是一個大小如鞋盒大的盒子，前端採集設備採用全金屬外殼，拍照鏡頭和超聲波探頭均在金屬外殼凹槽內，完全可以抵抗擠壓碰撞，防水性能經測試為IP68等級。

和昌還以這套「開放式人工智能無感停車管理系統」，得到二○一八年「創客中國」智慧晶片設計與應用創新創業大賽優勝獎。

和昌未來科技技術總監洪國恩說，所有的智慧停車系統面臨最大的問題，就是車牌辨識，「車牌辨識度達百分之九十以上，才是智慧停車真正的門檻。」

原來，以AI識別車牌最大難點在於視頻設備並非無處不在，對於角度比較刁鑽的車牌，AI識別率很難提升到商業水準。而現實中會出現夜晚、雨雪、霧霾等種種天氣，如何做到全天候識別也是個大問題。

不過，和昌通過上千萬筆的資料收集，並與華為合作來增加車牌辨識度加強AI識別算力，目前，和昌的刁鑽角度車牌識別率，已經由五○％提升到了九五％以上 ，自動入庫率達到了七○％。

以蘭州市為例，在路邊停車格採行和昌的智易停系統後，人工費用總支出由二千八百萬降低為八十四萬，收費比例由五八％提升到九六％，總停車位年收入更由六二六六萬提升到一億三百七十萬，如扣除人工費用支出，總收益更從三四六六萬大幅增加為一億二百八十萬。

雖然和昌未來科技的規模，還達不到中國智慧停車前幾大公司如陽光海天，或是深圳覆蓋率第一的小貓停車等，但和昌研發的「太陽能低位視頻車牌辨識系統」卻是其攻佔市場的秘密武器，這套系統無須挖地接電力，安裝一個施工時間僅需二十分鐘，近期在四川眉山新架設的路邊停車試營運點，便以施工時間簡短，維護方便受到好評。

輸出技術擴大營運模式

另一方面，對於既有的停車場，和昌也持續與其接觸合作，希望藉由「輸出技術」營運的模式，和中國當地的城市結合；近期和昌與瀋陽大然集團合作，便是大然圈地蓋小區停車場，和昌輸出技術負責運營的模式進行。

目前，中國每年光路邊停車的總收費就高達七千億人民幣，特別是隨著人工智慧、5G、車聯網、區塊鏈等技術的加速應用，城市級智慧停車管理平台、傳統停車場智慧化改造、智慧路內停車管理系統、新能源充電樁等智慧停車行業解決方案市場規模逐倍遞增，市場潛力不可估量。