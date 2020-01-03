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徐遵慈：印度煞車RCEP台灣路？

2020-01-03 08:49理財周刊

【文．洪寶山】

【理財周刊第1010期】
【理財周刊第1010期】
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RCEP啟動，攸關亞太區域關稅整合、金融業、服務業以及保險業等發展，對於以出口為導向的台灣而言，即將面臨嚴峻的考驗，政府與企業如何應對，讓「阻力」變「助力」，成為二○二○年開春首要議題。

國際分工趨勢上升 全球最大區域整合來臨

過去十年，國際經濟局勢不單是國與國之間的比拚，全球化產業鏈形成，分工合作日趨重要，使得歐美與中國以外的許多國家，即便國力較為弱勢，卻在產業鏈上扮演關鍵角色。中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈表示，近年可以觀察到一個現象，國與國之間各別簽訂自由貿易協定(FTA)，勢必得花較多時間協商，投注大量談判資源。因此，發展出一個新趨勢，不再是兩國之間協商，而是以組合型協議為目標的「巨型FTA」(Mega-FTAs)。

當前最重要的兩個巨型FTA —RCEP和二○一八年底生效的《跨太平洋夥伴全面進步協定》(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)都在亞洲，兩協定的成員部分重疊，但影響範圍仍舊非常廣泛，協定生效後的關稅互惠原則，亞太地區整體產業投資比重可能大洗牌，台灣若持續觀望，國內產業要承受的衝擊不容小覷。

RCEP正式啟動後，各成員間的關稅會陸續依照協商時程降至為零，還包括服務業的流動、投資移動、政府採購協定、產業及技術合作專章等項目，力圖建置統一機制，有助於鞏固亞太區域的供應鏈連結。

徐遵慈指出，RCEP成員國包含東北亞非常成功的經濟體日本、韓國，看似以中國為首，實際上，主要還是近幾年發展快速的東協十國握有主導權。東協與其他國家多已簽訂FTA，但是包含印度在內的其他六國未必有貿易協定，「RCEP的整合，對於原先沒有FTA的國家影響較多，例如中國與日本，這意味著，在台灣未加入區域整合的情況下，可能導致貿易移轉的效果」，同樣品質的產品，成員國會傾向選擇具有免關稅優勢的國家進口，必然會取代台灣部分出口機會。

印度啟示錄 加入RCEP一定贏？

台灣向來以出口為導向，外加國際政治等因素限制，傾向爭取更多FTA以擴展產業貿易市場。相對於印度，印度總理莫迪卻因為擔憂市場開放對國內產業衝擊過大而退出RCEP談判，讓許多專家跌破眼鏡，「我們不要忘記，印度以內需為主，在過去兩年已經是排名全世界第六大經濟體，也有很大的潛力成為第五大經濟體」。

排除印度二十幾億人口，RCEP十五國仍是非常龐大的市場，另外，成員國大多是支持亞太地區非常重要的動能，掌握全球供應鏈，是什麼原因讓印度緊急煞車，放棄市場擴張的機會？徐遵慈認為，首先，是否參加FTA對印度的影響與對台灣、韓國等出口導向國家來講較少。再來，印度其實非常積極參與經濟整合談判，可是國內有另外一個聲音認為，印度加入RCEP以後，也必須開放印度的進口市場，中國產品會大量進軍國內市場，加上印度每年對中國貿易逆差已經高達五百億，競爭力差距，讓國內許多產業反彈。

想當然耳，印度國內以出口為導向的企業非常失望，但從另一個角度來看，印度暫緩加入RCEP有其更深層的考量。印度近年希望推動人力貿易，讓國內中階技術勞工向外移動，但各國對「人」的市場開放處於保守態度，以至於印度在這部分的談判並沒有獲得理想回饋。最後，莫迪上任後推動「印度製造」政策，可視為一種反向市場操作，當RCEP生效後，印度維持相當程度的關稅，他國為規避關稅反而會選擇進入印度駐廠投資，有助於外國投資跟技術引進。

綜合以上幾個要素，徐遵慈說道：「現階段暫緩加入RCEP，對印度市場影響似乎沒有想像中的大」，印度與許多經濟體本有FTA，暫時停擺加入RCEP，也可以阻擋中國更多的進口，以及貿易逆差，對於印度而言，雖然會喪失部分出口機會，卻未必會是區域整合中的輸家。

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逆境求生存 台灣產業競爭力

借鏡於印度的角色與政策，台灣能否這麼處之泰然？徐遵慈憂心的點出二○一九年以來，美中貿易戰的關係，台灣對美國出口因為轉單受惠，出口值上升到一七％左右，反之，對中國、歐盟、東協等國家的出口都有下滑的現象，「而且，下滑的幅度還不小」。

CPTPP生效後，許多未加入的經濟體已經受到一波衝擊，這也促使RCEP加快簽署的腳步，未來RCEP正式生效後，不在這兩個區域整合協定中的台灣，出口產業絕對會有更大的影響。

「經濟部的說法是，台灣出口產品比例以電子產業為大宗，也多有簽訂資訊科技協定(ITA)，現階段對台灣出口影響不大」，但徐遵慈根據過往的研究分析指出，台灣出口結構中，出口到RCEP成員國，如：中國、東南亞國家、印度等等，以半成品、中間材居多，其中有四○％是積體電路等相關ITA協定概括產品。根據規定，這類型的中間材出口至各國已是零關稅貿易，不會受RCEP影響，「相反的，ITA規範以外的產品，比如說農產品、工具機、石化原料與紡織原料等民需用品，在國際市場的競爭力必定會受到威脅」，屆時無論是台商或外商，若台灣無法成為合適的出口基地，近期回流的投資也會再度外移。

投資外流將會掀起一系列蝴蝶效應，包括就業機會減少、內需市場不足、海外市場縮減，徐遵慈以機械業為例解釋，同樣產品，台灣出口需要課徵一二％關稅，進口商比價後多會傾向與關稅互惠的國家購買；另一方面，當周圍國家相繼推出關稅、匯率政策，台灣仍維持現況，產品競爭力下降，出口產業只會遇到更大阻礙。

即將串聯起來的RCEP全區域經濟體，中國推動「一帶一路」的重要地區。中國近年不斷加強與這些國家的合作與投資，作為台灣出口最大的競爭對手，RCEP若以中國為核心，對其整體經貿與產業發展而言是如虎添翼。

或許，中美貿易戰、日韓貿易戰與香港時局不穩的時刻，台灣從中受益爭取台商回流、外商投資，也不能自得其滿，「全球化下的國際分工問題，不管是台灣或是任何一個國家，都不可能獨攬所有工作」，徐遵慈提到，未來的產業趨勢，各國必須抉擇國內發展的目標產業，清楚知道什麼產業受惠，受損的產業又是哪些，最重要是政府如何協助企業、廠商因應，而不是關上協商大門，作繭自縛。

無論是過去馬政府時代到現今蔡政府執政，台灣都必須積極爭取參加經濟整合，RCEP簽署是國際上非常龐大的工程與事業。回頭檢視二○一九年的「川普之亂」中美貿易戰，台灣廠商投注非常多心力，把握這一波轉單時機。面對短期內沒有辦法加入RCEP和CPTPP的窘境，也無法像印度或中國有足夠的內需市場，台灣經濟貿易成長仍仰賴整體國際整合趨勢。

最後，徐遵慈總結，台灣並非是勞力密集、高勞動成本的製造業基地，「即使二○一九年許多台商回流，也沒有看到太多勞力密集產業」，由此可見，台灣慢慢轉型為以科技產業或服務業帶動經濟成長的產業模式，企業與廠商需要衡量，產業型態適合在台灣安身立命？還是到國外發展？傳統認為東南亞人力成本較低，這類成本優勢隨著這些年各國工資調整的政策中改變，徐遵慈建議，「台灣企業要先找出自身的定位，多關注國際局勢，調整產業線，挖掘產業成長潛力」，與其坐等RCEP或CPTPP帶來的衝擊，應該積極思考如何讓產品面對關稅劣勢，還可以維持競爭力！

徐遵慈

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任(2013-07~迄今)

中華財經策略協會秘書長(2012-01~迄今)

外貿協會「國際政府採購事務」顧問(2011-01~迄今)

中華經濟研究院台灣WTO中心培訓宣導組組長(2010-01~2013-01)

中華經濟研究院台灣東協研究中心計畫協調人(2009-10~2013-06)

國立台北科技大學亞洲研究中心顧問(2007-08~2013-12)

中華民國工商協進會「全球月刊」編輯諮詢委員會委員(2007-06~迄今)

中華民國全國商業總會「國際經濟關係委員會」委員(2007-03~迄今)

中華民國全國工業總會「貿易發展委員會」顧問、「國際事務委員會」委員(2006-05~迄今)

台灣女性影像學會常務監事(2006-03~迄今)

中華經濟研究院WTO中心副研究員(2003-09~迄今)

中華經濟研究院第二所副研究員(2003-05~2003-09)

聯廣公司廣告AE(2001-01~2001-01)

台灣經濟研究院中華台北APEC研究中心執行秘書(1999-07~2002-01)

中華台北APEC性別議題聯絡官(Gender Focal Point)(1998-07~2003-04)

台灣經濟研究院國際處副研究員(1998-03~2003-04)

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